Миграция
Полина Лааксо

Грузия разрешила авиакомпании «Азимут» выполнять чартерные рейсы в страну с 17 мая 2023 года Статьи редакции

Она может летать из Москвы в Тбилиси и обратно семь раз в неделю.

  • Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение на чартерные полёты из России в Грузию российской авиакомпании «Азимут», пишет ТАСС со ссылкой на интервью главы ведомства Гиви Давиташвили. Грузинских городов на сайте перевозчика пока нет. На запрос vc.ru в компании на момент публикации не ответили.
  • До этого вице-премьер и министр экономики Грузии Леван Давиташвили рассказал, что регуляторы получили три заявки на прямые рейсы в три грузинских аэропорта Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Он не уточнил названия перевозчиков и заметил: подсанкционные компании и суда не будут «допущены».
  • Минэкономики Грузии также ожидает, что возобновление авиасообщения с Россией принесёт местной туристической отрасли $300-400 млн годовой прибыли.
  • В 2022 году Грузия стала одним из наиболее популярных направлений у россиян. По данным МВД страны, с января по сентябрь 2022-го туда приехали и остались более 112,7 тысячи граждан. В январе 2023-го глава МИД Сергей Лавров отметил, что в 2022 году ВВП Грузии вырос на 10% — «во многом благодаря туризму и торговле с Россией», — и выразил «надежду на возобновление авиасообщения».
  • 10 мая 2023 года Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на полёты в Грузию для российских авиакомпаний. Он действовал с лета 2019 года. Вместе с этим с 15 мая также отменили визовый режим для грузинских граждан, приезжающих в Россию, и рекомендацию, что от полётов в Грузию стоит воздерживаться.
  • Против возобновления прямого авиасообщения с Россией выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили, предложив ввести для россиян визы. Западные страны, в свою очередь,предупредили Тбилиси о риске вторичных санкций, пишет «Интерфакс».
Источник: «Азимут»

#новость #грузия

1748 просмотров
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52 комментария
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 Иван Серик
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Комментарий удален модератором

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1 комментарий
Валерий Кипер
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Alex Melnikoff

дык только сушки.. лучше уж по шоссе идти с сушкой во рту

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1 комментарий
Андрей Соломатов

даа, почаще бы их

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Вадим Д.
принесёт местной туристической отрасли $300-400 годовой прибыли

@Полина Лааксо ну как же так? 😁

Не слишком ли много?

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Полина Лааксо
Автор

решила, что в первый год в грузию отправятся не самые богатые, зато самые бережливые россияне

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1 комментарий
Андрей Самойлов
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muiren

Ну такая себе новость. Вот если бы грузинская авиакомпания стала летать в РФ – это другое дело.
https://www.youtube.com/watch?v=W5PmJ1vZTfM

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Pavel S

А в чем разница?

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25 комментариев
ЖОКЕР

такие вот передачи на буя вообще делают? Что нам то от этого, что млять изменится после просмотра этой шляпы? вернутся компании? уйдет путян, байден перестанет здороваться с тенями? просто на куя это устрашающая хрень, она из всех утюгов прет, тех утюгов, которые за границей и к ним раздражение еще больше, чем к путяну. Потому что это выглядит, как танцы на похоронах.

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Илья Марушкевич

Недавно летал в Грузию на самолете-маршрутке. Рейс вроде как до Еревана, но если остаться в самолете, то через полчаса долетишь до Тбилиси. Примерно 30% пассажиров в итоге прилетели со мной в Грузию.

А вообще хорошо, что нормальное авиасообщение возвращается. Надеюсь, география прямых перелетов скоро придет в норму

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Alex Melnikoff

даже если приплатят, на сушке сами пусть летают

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Виктор Баринов

В последнее время столько новостей про Грузию,что невольно самому захотелось туда

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S1m0ne

я пока спасаюсь баклажанами с ореховой начинкой)

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Alexandr S

300-400$ 🤔

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Дмитрий Р.

300-400$ есть 300-400$

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Галина Власова

Ооооо!!! Как я хочу в Грузию!!!!

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Вика Тонина

давно небыла в Грузии капец как хочется... здешние рестораны совсем не те

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Ware Wow

Что там по Грузии сейчас?
Цены, интернет?

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Владимир

год назад всё было в 1.5 раза дешевле, говорят, причём местная валюта ещё и растёт к доллару

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Arthur N

В Тбилиси цены как в Москве или даже дороже (на еду/рестораны)

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Garmonbon

все дорого, даже в сравнении с москвой

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Meat Meet

О, теперь не только через Стамбул.

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IvEr

Это как,? У них и так было ток 12 джетов, на чем они летать то будут

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