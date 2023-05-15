Грузия разрешила авиакомпании «Азимут» выполнять чартерные рейсы в страну с 17 мая 2023 года Статьи редакции
Она может летать из Москвы в Тбилиси и обратно семь раз в неделю.
- Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение на чартерные полёты из России в Грузию российской авиакомпании «Азимут», пишет ТАСС со ссылкой на интервью главы ведомства Гиви Давиташвили. Грузинских городов на сайте перевозчика пока нет. На запрос vc.ru в компании на момент публикации не ответили.
- До этого вице-премьер и министр экономики Грузии Леван Давиташвили рассказал, что регуляторы получили три заявки на прямые рейсы в три грузинских аэропорта Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Он не уточнил названия перевозчиков и заметил: подсанкционные компании и суда не будут «допущены».
- Минэкономики Грузии также ожидает, что возобновление авиасообщения с Россией принесёт местной туристической отрасли $300-400 млн годовой прибыли.
- В 2022 году Грузия стала одним из наиболее популярных направлений у россиян. По данным МВД страны, с января по сентябрь 2022-го туда приехали и остались более 112,7 тысячи граждан. В январе 2023-го глава МИД Сергей Лавров отметил, что в 2022 году ВВП Грузии вырос на 10% — «во многом благодаря туризму и торговле с Россией», — и выразил «надежду на возобновление авиасообщения».
- 10 мая 2023 года Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на полёты в Грузию для российских авиакомпаний. Он действовал с лета 2019 года. Вместе с этим с 15 мая также отменили визовый режим для грузинских граждан, приезжающих в Россию, и рекомендацию, что от полётов в Грузию стоит воздерживаться.
- Против возобновления прямого авиасообщения с Россией выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили, предложив ввести для россиян визы. Западные страны, в свою очередь,предупредили Тбилиси о риске вторичных санкций, пишет «Интерфакс».
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дык только сушки.. лучше уж по шоссе идти с сушкой во рту
даа, почаще бы их
@Полина Лааксо ну как же так? 😁
Не слишком ли много?
решила, что в первый год в грузию отправятся не самые богатые, зато самые бережливые россияне
Ну такая себе новость. Вот если бы грузинская авиакомпания стала летать в РФ – это другое дело.
https://www.youtube.com/watch?v=W5PmJ1vZTfM
А в чем разница?
такие вот передачи на буя вообще делают? Что нам то от этого, что млять изменится после просмотра этой шляпы? вернутся компании? уйдет путян, байден перестанет здороваться с тенями? просто на куя это устрашающая хрень, она из всех утюгов прет, тех утюгов, которые за границей и к ним раздражение еще больше, чем к путяну. Потому что это выглядит, как танцы на похоронах.
Недавно летал в Грузию на самолете-маршрутке. Рейс вроде как до Еревана, но если остаться в самолете, то через полчаса долетишь до Тбилиси. Примерно 30% пассажиров в итоге прилетели со мной в Грузию.
А вообще хорошо, что нормальное авиасообщение возвращается. Надеюсь, география прямых перелетов скоро придет в норму
даже если приплатят, на сушке сами пусть летают
В последнее время столько новостей про Грузию,что невольно самому захотелось туда
я пока спасаюсь баклажанами с ореховой начинкой)
300-400$ 🤔
300-400$ есть 300-400$
Ооооо!!! Как я хочу в Грузию!!!!
давно небыла в Грузии капец как хочется... здешние рестораны совсем не те
Что там по Грузии сейчас?
Цены, интернет?
год назад всё было в 1.5 раза дешевле, говорят, причём местная валюта ещё и растёт к доллару
В Тбилиси цены как в Москве или даже дороже (на еду/рестораны)
все дорого, даже в сравнении с москвой
О, теперь не только через Стамбул.
Это как,? У них и так было ток 12 джетов, на чем они летать то будут