Правящие партии Германии согласовали законопроект об упрощённом получении гражданства Статьи редакции
По нему для местного паспорта надо прожить в стране пять лет вместо восьми, а от предыдущего гражданства можно не отказываться.
- Три правящие партии Германии — Социал-демократическая, «зелёные» и Свободная демократическая партия — согласовали законопроект об изменении правил получения гражданства. Об этом сообщило Zeit Online со ссылкой на текст документа.
- Обязательным условием останется прохождение теста на натурализацию, но это можно будет сделать через пять лет жизни в стране, а не восемь как сейчас. Также доход иностранцев должен «по большей части основываться на собственном заработке».
- При «особых интеграционных достижениях», например, подтверждённом уровне языка C1, пройти тест можно через три года. По законопроекту, при получении германского гражданства не обязательно будет отказываться от предыдущего.
- Гражданство не выдадут осуждённым за уголовные преступления и «привлёкшим к себе внимание антисемитскими, расистскими, ксенофобскими или иными антигуманно мотивированными действиями».
- Цель изменений — не допустить, чтобы часть населения, долго живущая в стране, «стояла вне государственного сообщества и была лишена прав и обязанностей граждан Германии». Законопроект также направлен на увеличение количества «квалифицированных работников, остро необходимых в торговле, сфере услуг и промышленности», указано в пояснительной записке.
- Теперь законопроект должно согласовать правительство, а после Бундестаг. Последний может рассмотреть его летом 2023 года, пишет ТАСС.
- В Германии живут 10,7 млн человек без паспорта этого государства. Из них почти 6 млн — турки, приводит данные немецкое издание.
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Интересная новость. Мы как раз обновили информацию по Германии в нашем ReLife Гайде, а в самом Гайде у нас уже собрана полезная информация в более 3500 постах по 80 странам.
Вот пару полезных постов для тех, кто планирует переезд в Германию:
1. Типы виз Германии: https://relifeglobal.org/posts/1470-tipy-viz-dlia-strany-germaniia
2. Правила въезда и получения ВНЖ Германии: https://relifeglobal.org/posts/1473-pravila-vieezda-i-poluceniia-vnz-germaniia
Поясните пожалуйста, это хорошо или плохо? Просто я политикой не интересуюсь
Хорошо - если ты хочешь стать немцем, плохо - если ты уже немец.
А чем это плохо для немцев?
Потому что больше эмигрантов будет?
А это плохо потому что ...?
Всех выебут
а минусы?
За деньги
тоже не очень понял)
Понятно ,что ничего не понятно
Хорошо, упрощают заведение трактора.
Скорее, упрощают его парковку.
а покупку?
Никак не упрощают. Там уже 10 млн приехавших трактористов ждут, вот им упрощают.
там 5 млн просто парканулись и получают пособия, они не собираются интегрироваться
и тут я вспомнила ужасный анекдот!
В Берлине разрушился четырех этажный дом. Погибла семья из Сирии, живущая на первом этаже, погибла семья из Ливии, живущая на втором этаже, погибла семья из Сомали, живущая на третьем этаже, не погибла лишь семья немцев, жившая на четвертом этаже. Сюжет во всех новостях, тут же прибегают толерасты, везде крики: "Почему погибли мусульмане, чернокожие, а белые - нет?!" Один из пожарных отвечает в интервью: "Потому что семья немцев была на работе."
Это для граждан ЕС из других стран. Хотя из просто домой отправить надо. Но Гермашку сознательно разрушают.
В целом хорошо, т.к. взаимовыгодное сотрудничество обеих сторон - немцам нужно привлекать больше молодой рабочей силы в страну, т.к. кто-то должен своими налогами обеспечивать высокие пенсии и медицину большому кол-ву местных выходящих на пенсию бюргеров. В свою очередь, выходцам из третьих стран нужен паспорт развитой европейской страны, чтобы считаться в мире "белым человеком".
Для перечисленных партий точно хорошо, плюс несколько млн голосов.
А гражданством?
Для Германии хорошо, для России плохо)
Люди не рожают (когда есть ребёнок, то не получится каждый год обновлять айфон). При таких условиях экономика не то, что расти не может, но даже удержать ее текущий уровень является сложной задачей - посмотрите на Японию, у которой очень требовательные миграционные правила.
В свою очередь, политика на Западе устроена так: не растёт экономика - правящие элиты уходят.
Вот и выкручиваются по всему миру политики стран тем, что приглашают к себе людей из нищих стран, которые готовы работать на европейских собственников за гроши, в отличие от европейцев. Короче все как обычно и все в этом мире ради бабок
Только есть нюанс.
Упрощение иммиграционной политики как раз таки снижает количество тех, кто работает "за гроши".
Потому что легальный статус нахождения в стране дает тебе minimum wage, который уже не такие уж гроши для большинства европейских стран.
из нищих стран
или делают страны нищими специально, а себе забирают их ресурсы людские/природные
Ну да, это же Запад (и прочие англосаксы) "делают страны нищими", а не местные царьки со своей свитой, живущие в чудовищной роскоши на фоне общей бедности и потерявшие связь с реальностью от неограниченности своей власти.
Да они вместе работают , таких как Вы еще в команду берут (не важно на какую сторону) чтобы они бесплатно им помогали, за айфон или за дачку, разницы нет :))) ахахаххах
Все правильно, но сейчас всех нищими будут делать и немцев и америкосов, все как китайцы. Поэтому в беготне смысла нет.
Да, но это взаимовыгодный процесс - людям дают возможность уехать от нищеты, войны, разрухи в своей стране, в страну, где у тебя хочешь-не хочешь будет достойный уровень жизни, будет безопасная среда и т.д. Взамен, иммигранты платят большие налоги, Германия довольно много денег собирает с работающих, и направляет на социалку.
Им кажется квалифицированных специалистов не хватало, так с одной стороны хорошо.
На самом деле, любых не хватает. Рабочих тоже. Сантехник стоит чуть ли не как синьорный разработчик. Просто идея давать документы для рабочих из стран третьего мира провалилась, так как они быстро вкусили сладкий европейский социал 😀
Т.е. если легально находишься в стране 3 года и бегло шпрехаешь, то можно получить один из лучших в ЕС паспортов? Зер гут!
В РФ же еще проще получить гражданство
У нас вроде не самые простые правила
Самые простые, но есть одно но...
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ожидается что я буду урл с картинки руками набивать?
Очень сильно.
Бред сивой кобылы. И сейчас надо 5 лет в Германии платить налоги для гражданства. А остальное, сохранение гражданства, речь о гражданах ЕС, и ни о ком другом. Общий котел делают.
Вроде хорошая новость, а ща опять будет негодование у всех
В Германии упрощенное это скорее всего семь кругов ада.
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Все совсем наоборот, федеральные Земли выходят с запросами совсем остановить миграцию, им никто не нужен и они не справляются.
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так Эрдоган пролетает, вот цирк будет для понаезавших.
ну есть же хорошие новости
Миллион украинцев село на пособия в Германии и прямо им кого то не хватает. Все для разращения именно Германии и создания однородной нищей массы в ЕС.
С учетом того, что украинцы в IT были всегда "выше на голову" чем другие страны Европы, немцы только рады хорошим спецам.