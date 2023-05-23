Великобритания перестанет выдавать визы супругам и детям иностранных магистрантов и докторантов Статьи редакции
Так правительство страны хочет сдержать «беспрецедентный» приток мигрантов.
- Иностранные магистранты и докторанты, обучающиеся на «неисследовательских» курсах, с января 2024 года не смогут оформить визы для членов семьи, сообщает BBC. Премьер-министр Риши Сунак заявил, что этот шаг направлен на снижение миграции.
- По словам главы МВД страны Суэллы Брэйверман, рост числа детей и супругов, которые получают визу благодаря зачислению студента в местный вуз и после этого не работают, стал «беспрецедентным». Правительству пора принять меры, заявила она.
- Всего, по данным Агенства статистики высшего образования Великобритании, в 2021-2022 годах в стране обучалось около 680 тысяч иностранных студентов. Около половины из них — студенты бакалавриата, которые и так не могут оформлять визы для членов семьи, отмечает BBC.
- Профсоюз университетов и колледжей, представляющий интересы сотрудников учебных заведений, назвал инициативу «мстительным шагом», который вызывает «серьёзное беспокойство» в сфере образования.
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Премьер из мигрантской семьи выступает против мигрантов. Анекдот какой-то
Забавно что с миграцией в Великобритании борится Риши Сунак
Хочет максимально отдалиться от соотечественников)
Понаехали?
Риши Сунак негодует
Не «британские учёные» придумали?
Что-то мне подсказывает, что «беспрецедентный» приток мигрантов вызван не магистрантами и докторантами с семьями.
Заработал принцип "отучился в Лондоне - возвращайся домой применять знания"?
После обучения распределение в деревню Новгородского уезда...
Там тоже нужны люди, чтобы, например, торговлю с Англией развивать
Наполеон против торговли, но Александр I из-под полы торговал, нарушав договорённости Тильзитского мира. Наполеону это не понравилось и он попёрся в Россию, спросить у Александра I о делах. Собственно, это было главным основанием нашествия двунадесяти языков, а удовлетворение имперских амбиций Наполеона.
Самогон в бутылки из-под виски разливать?
ну а как это расценивать иначе
Тори (партия консерваторов, главой которой является премьер министр Великобритании) пытается такими методами набрать политических очков перед выборами в 2024 году, где они могут с треском проиграть лейбористам. Их электорат крайне ими недоволен, так как с брекситом их обманули, экономика работает хуже всех в семерке, да и сплошная чехарда в самой партии. Поэтому, такими мерами они пытаются снизить градус разочарования. Однако, по моему мнению, их уже мало что спасёт, так они ещё решили масла в этот пожар подлить.
Не важно что она там говорит, нет никаких гарантий, что она удержится на своем посту, а даже если удержится выборы скоро, а их консерваторы проигрывают с треском.
кто она? Риши Сунак?
Нет времени разбираться
Ну если нет времени, просвещу - Сунак потерял уже нескольких ведущих членов своего кабинета из-за скандалов - у кого-то проблемы с налоговой, кто-то буллил своих сотрудников.
Вокруг Суэллы тоже скандалы - начать с того, что ушла в отставку из кабинета Трасс признавшись, что отправила документы на личный почтовый ящик, что на минутку серьезное нарушение. Когда Сунак ее взял в кабинет это вызвало большие вопросы в свете предыдущего, тут ещё выяснилось, что когда она штраф за превышение скорости, она пыталась использовать служебное положение, чтобы избежать курсов по безопасности вождения. Я не говорю о том, что ее высказывания и ее политика постоянно критикуются. Ее идея об отправке нелегальных мигрантов в Руанду встретила серьезное осуждение как в самое стране, так и в ЕС и в ООН.
Суэлла Брейверман.
Я вижу в статье на VC не очень понятно, но идея с ограничением для членов семей стундентов принадлежит Суэлле Брейверман, а не Риши Сунаку. Он просто высказался о ней.
https://www.theguardian.com/politics/2023/may/23/suella-braverman-restrictions-overseas-international-students-family
Мне даже на трехлетнего сына дали трехгодичную, наверное потому что я не шибко учёный.
Видимо, чëрные и прочие цветные - это священная корова, трогать их нельзя, а план по снижению притока мигрантов выполнять надо. И тут выясняется, что среди магистрантов и докторантов чёрных обычно не бывает...
Фотография одной из студенток недовольной предложением Брейверман из статьи на BBC https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-65683046However, she says that allowing students to have family with them means they can focus on their studies, without having to worry about whether "they have money, or if they are alright".
"At the same time, you know that you have the family there. If you're going through a tough time, it's always better to have the family to talk it through. You don't feel so alone."
И добавлю Суэлла Брейверман как раз особенно сильно выступает против нелегальных мигрантов, вплоть до депортации их в Африку, большинство которых как раз не белые.
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-65153807