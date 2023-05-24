Миграция
Таня Боброва

В 2022 году в Финляндию иммигрировало 6000 человек из России — это рекорд минимум за 30 лет Статьи редакции

До этого из страны приезжали не более 3100 человек в год.

  • В 2022 году в Финляндию иммигрировало почти 50 тысяч человек, следует из данных статистического ведомства страны. Больше всего (около 6000 человек) приехали из России — это рекорд минимум за 30 лет, пишет РБК.
  • В начале 1990-х из России в Финляндию ежегодно переезжали от 1700 до 2600 человек, а после этого и до 2021 года количество российских иммигрантов не превышало 3100 в год, указывает издание.
  • Кроме иммигрантов из России, в 2022-м в Финляндию активно переезжали из Швеции (2599 человек), Индии (2420), Эстонии (2387), Филиппин (2251). Ведомство берёт данные из национального реестра с основной информацией о гражданах и иностранцах, проживающих в Финляндии на постоянной или временной основе.
Изменение количества иммигрантов и эмигрантов в Финляндии с 1990-го по 2022-й

#новость #финляндия

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74 комментария
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 Вадим Д.
в Финляндию иммигрировало 6000 человек из России

И 6000 человек выдавило из Финляндии в сторону Швеции.

А если серьёзно — в России и так убыль населения чуть ли не ускоренными темпами год к году шла, а тут ещё и дополнительные «стимулы» появились.

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Роман

Ничего страшного. У нас всякого рода замещения работают хорошо, кроме импорта. Друзьями из солнечных стран-соседей заместят.

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5 комментариев
t t
в России и так убыль населения чуть ли не ускоренными темпами год к году шла

ну как и в ЕС, там во многих странах рождаемость даже ниже Японии и Китая

для увеличения населения нам не на Европу надо равняться, которая зашла в тупик с демографией, а на Казахстан – там в 2 раза выше рождаемость, чем в ЕС

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23 комментария
Sergei Timofeyev

На самом деле, ничего особо страшного. Где-то 400-600 тысяч уехало навсегда (а не реакционные) за 2022 год. Сейчас количество уезжающих падает.

Учитывая тот факт, что высокотехнологичной работы с адекватной зарплатой стало также кратно меньше.

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2 комментария
Наталья

стимул прям таки впечатляющий в этот раз

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Комментарий удален модератором

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Комментарий удален модератором

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Данил Соколов

Надо учитывать, что Финляндия очень непростая страна для миграции для россиян. Даже Визу будет сложно получить

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Masha Matroshka

точно, да? Вы пробовали? На чем основаны Ваши утверждения? Я вот могу сказать, что и в ковид, и сейчас Финляндия - одна из самых простых стран для эмиграции.

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1 комментарий
Alexey Ivanov
Финляндия очень непростая страна для миграции для россиян. Даже Визу будет сложно получить

Жители Санкт-Петербурга смотрят на ваш комментарий с большим недоумением... Особенно на последнюю его часть

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1 комментарий
максим карандашев

Эмигрировал в Финляндию 5 лет назад 🤷🏻‍♂️ хорошая социалка но общество закрытое достаточно

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Alex Shevchenko

В сравнении с.... российским?
*про общество

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10 комментариев
Невероятный Блондин

Красивое

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Горка Тлетов

Я там был :(

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Роман

Не так уж много. Хотя если это 6000 хороших спецов в чём-либо, то не так уж мало.

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Фоксик

Это 1 страна

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1 комментарий
Нейрослав Жепетеев

А теперь бы узнать количество выдворенных из этих 6000.

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Юрий Б.

Об этом не написали. А почему? Задумайтесь.

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Kirill Zheleznov

Привет от одного из 6000. Если есть вопросы по переезду - пишите, расскажу

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Kinolog

какая страна, такие и рекорды

зы это про суоми, если что

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Dima Alexeev

На следующих местах по числу иммигрантов за прошедший год оказались:
- Швеция население 10,5 млн (2599 человек)
- Индия 1,5 млрд (2420 человек)
- Эстония 1,3 млн (2387 человек)
- Филиппины 114 млн (2251 человек)
- Украина 36 млн (1533 человек)
- Турция 85 млн (1503 человек)
Всего в Финляндию в прошлом году иммигрировали почти 50 тыс. человек.

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Роман

А Швеция то с кем воюет?

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1 комментарий
Энтони Лавджой

Бабы нарожают, а Арсены им в этом помогут

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Роман

Армян не трогаем. Они обратно уехали😂

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Andrew Simon

Бабы тоже уезжали и уезжают дай бог.
Будем честны - эта местность неприветлива к людям практически во всех смыслах и заселялась во многом искусственно. Теперь естественным образом она очиститься до следующего нормального потепления.

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Artemiy

Комментаторы про золотой миллиард явно ничего не слышали

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Фоксик

Это в России хотят оставить этот миллиард?

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1 комментарий
Михаил Ивашкин

Скоро побегут обратно

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Император Нолимоций

Конечно. Уж этой-то зимой Европа наверняка замерзнет.

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ilia

Интересно по каким "достаточным причинам" столько индийцев и филиппинцев Финляндия приняла... Все - сплошь "высококвалифицированные специалисты"?

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Юрий Аристов

интересно, может что то случилось что так произошло

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