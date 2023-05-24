В 2022 году в Финляндию иммигрировало 6000 человек из России — это рекорд минимум за 30 лет Статьи редакции
До этого из страны приезжали не более 3100 человек в год.
- В 2022 году в Финляндию иммигрировало почти 50 тысяч человек, следует из данных статистического ведомства страны. Больше всего (около 6000 человек) приехали из России — это рекорд минимум за 30 лет, пишет РБК.
- В начале 1990-х из России в Финляндию ежегодно переезжали от 1700 до 2600 человек, а после этого и до 2021 года количество российских иммигрантов не превышало 3100 в год, указывает издание.
- Кроме иммигрантов из России, в 2022-м в Финляндию активно переезжали из Швеции (2599 человек), Индии (2420), Эстонии (2387), Филиппин (2251). Ведомство берёт данные из национального реестра с основной информацией о гражданах и иностранцах, проживающих в Финляндии на постоянной или временной основе.
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И 6000 человек выдавило из Финляндии в сторону Швеции.
А если серьёзно — в России и так убыль населения чуть ли не ускоренными темпами год к году шла, а тут ещё и дополнительные «стимулы» появились.
Ничего страшного. У нас всякого рода замещения работают хорошо, кроме импорта. Друзьями из солнечных стран-соседей заместят.
ну как и в ЕС, там во многих странах рождаемость даже ниже Японии и Китая
для увеличения населения нам не на Европу надо равняться, которая зашла в тупик с демографией, а на Казахстан – там в 2 раза выше рождаемость, чем в ЕС
На самом деле, ничего особо страшного. Где-то 400-600 тысяч уехало навсегда (а не реакционные) за 2022 год. Сейчас количество уезжающих падает.
Учитывая тот факт, что высокотехнологичной работы с адекватной зарплатой стало также кратно меньше.
стимул прям таки впечатляющий в этот раз
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Надо учитывать, что Финляндия очень непростая страна для миграции для россиян. Даже Визу будет сложно получить
точно, да? Вы пробовали? На чем основаны Ваши утверждения? Я вот могу сказать, что и в ковид, и сейчас Финляндия - одна из самых простых стран для эмиграции.
Жители Санкт-Петербурга смотрят на ваш комментарий с большим недоумением... Особенно на последнюю его часть
Эмигрировал в Финляндию 5 лет назад 🤷🏻♂️ хорошая социалка но общество закрытое достаточно
В сравнении с.... российским?
*про общество
Красивое
Я там был :(
Не так уж много. Хотя если это 6000 хороших спецов в чём-либо, то не так уж мало.
Это 1 страна
А теперь бы узнать количество выдворенных из этих 6000.
Об этом не написали. А почему? Задумайтесь.
Привет от одного из 6000. Если есть вопросы по переезду - пишите, расскажу
какая страна, такие и рекорды
зы это про суоми, если что
На следующих местах по числу иммигрантов за прошедший год оказались:
- Швеция население 10,5 млн (2599 человек)
- Индия 1,5 млрд (2420 человек)
- Эстония 1,3 млн (2387 человек)
- Филиппины 114 млн (2251 человек)
- Украина 36 млн (1533 человек)
- Турция 85 млн (1503 человек)
Всего в Финляндию в прошлом году иммигрировали почти 50 тыс. человек.
А Швеция то с кем воюет?
Бабы нарожают, а Арсены им в этом помогут
Армян не трогаем. Они обратно уехали😂
Бабы тоже уезжали и уезжают дай бог.
Будем честны - эта местность неприветлива к людям практически во всех смыслах и заселялась во многом искусственно. Теперь естественным образом она очиститься до следующего нормального потепления.
Комментаторы про золотой миллиард явно ничего не слышали
Это в России хотят оставить этот миллиард?
Скоро побегут обратно
Конечно. Уж этой-то зимой Европа наверняка замерзнет.
Интересно по каким "достаточным причинам" столько индийцев и филиппинцев Финляндия приняла... Все - сплошь "высококвалифицированные специалисты"?
интересно, может что то случилось что так произошло