Миграция
Таня Боброва

В 2022 году американское гражданство получили более 10 тысяч россиян — это рекорд за 10 лет Статьи редакции

Это отложенный эффект рассмотрения заявок, поданных в предыдущие годы.

  • За 2022 год гражданство США получили 10 420 россиян, также граждане России получили 97 инвестиционных виз. Такие подсчёты сделала консалтинговая компания Second Wind на основе данных Госдепартамента и службы иммиграции и натурализации США. Данные приводят «Ведомости».
  • Для сравнения, в 2021 году россиянам выдали девять инвествиз, в 2020-м — 36, пишет газета.
  • В 2022-м россияне также заняли второе место в мире по «лотерейным визам»: грин-карту (вид на жительство) оформили 9811 россиян, из них 2642 выиграли их в лотерею Госдепартамента.
  • Всего россияне получили 4654 иммиграционных и 42 770 неиммиграционных виз США. Количество туристических виз для граждан России в 2022 финансовом году составило 33 600, процент отказов — 26,18%. Для сравнения, процент отказов в визах для граждан Армении составил 37,8%, Казахстана — 44%.
  • Партнёр юридической Paragon Advice Group Александр Захаров отметил, что рост получений американского гражданства и инвестиционных виз россиянами в 2022 году — это отложенный эффект рассмотрения заявок, поданных как минимум в 2017-2019 годы. Срок получения гражданства наступает не менее чем через пять лет после получения грин-карты.

#новость #сша

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21 комментарий
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 Вадим Д.

Как бы не стали эти рекорды обновляться ежегодно.

Россиянам больше всего не рады именно на родине.

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Целую, Князь

Вадимка, не делай из молока сливки, все нормально будет, не очкуй

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Вадим Д.

О, я не очкую. Эксперимент идёт успешно, нейровселенная довольна промежуточными результатами.

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Целую, Князь

Подумаешь, сделали COVID, собрали днк со всех жителей планеты, да все нормально, без паники))

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А10

Шапочка из фольги не жмет?

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Иван Серик

Не смешно! Сосед сверху не дремлет ...

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Целую, Князь

Сейчас бы про шапочку и теорию заговоров шутить... Уже не актуально))

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DeepFakescovery channel

А что случилось?

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Вадим Д.

Ооо, тут такое дело! Присаживайтесь поудобнее.

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Alex Shevchenko

На краешке, орлом 😁

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DeepFakescovery channel

а можно не надо?

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Вадим Д.

Можно, но придётся (-:

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Хозяин

Присаживайтесь. Есть два стула...

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Мурад Муртазалиев

Интересно, сколько американцев получило гражданство РФ в 2022 году?

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Павел Лебедев

Всего в России 139 американцев

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Aleks B

Отрицательный рост

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Oleg

Они по привычке подавали документы по почте

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Анна Ершова

Пахнуло 90-ми, когда каждая вторая девчонка мечтала выйти замуж за американца и съе...ть в америку)

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okman

Ахаха. Рассказать как их там лишали прав на детей ? И вся жизнь под откос. Ни детей ни семьи и уехать не может чтоб видится с ребенком один раз в неделю.

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Oleg

Так ничего не менялось. Ко мне в питер несколько лет назад друзья из Швейцарии приезжали, так на них малолетки просто вешались с порога. Приехали город посмотреть в белые ночи, а получился секс туризм, так как скромные швейцарцы безотказные отказались

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Игорь Суслов

А какой лимит?

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