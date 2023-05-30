В 2022 году американское гражданство получили более 10 тысяч россиян — это рекорд за 10 лет Статьи редакции
Это отложенный эффект рассмотрения заявок, поданных в предыдущие годы.
- За 2022 год гражданство США получили 10 420 россиян, также граждане России получили 97 инвестиционных виз. Такие подсчёты сделала консалтинговая компания Second Wind на основе данных Госдепартамента и службы иммиграции и натурализации США. Данные приводят «Ведомости».
- Для сравнения, в 2021 году россиянам выдали девять инвествиз, в 2020-м — 36, пишет газета.
- В 2022-м россияне также заняли второе место в мире по «лотерейным визам»: грин-карту (вид на жительство) оформили 9811 россиян, из них 2642 выиграли их в лотерею Госдепартамента.
- Всего россияне получили 4654 иммиграционных и 42 770 неиммиграционных виз США. Количество туристических виз для граждан России в 2022 финансовом году составило 33 600, процент отказов — 26,18%. Для сравнения, процент отказов в визах для граждан Армении составил 37,8%, Казахстана — 44%.
- Партнёр юридической Paragon Advice Group Александр Захаров отметил, что рост получений американского гражданства и инвестиционных виз россиянами в 2022 году — это отложенный эффект рассмотрения заявок, поданных как минимум в 2017-2019 годы. Срок получения гражданства наступает не менее чем через пять лет после получения грин-карты.
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Как бы не стали эти рекорды обновляться ежегодно.
Россиянам больше всего не рады именно на родине.
Вадимка, не делай из молока сливки, все нормально будет, не очкуй
О, я не очкую. Эксперимент идёт успешно, нейровселенная довольна промежуточными результатами.
Подумаешь, сделали COVID, собрали днк со всех жителей планеты, да все нормально, без паники))
Шапочка из фольги не жмет?
Не смешно! Сосед сверху не дремлет ...
Сейчас бы про шапочку и теорию заговоров шутить... Уже не актуально))
А что случилось?
Ооо, тут такое дело! Присаживайтесь поудобнее.
На краешке, орлом 😁
а можно не надо?
Можно, но придётся (-:
Присаживайтесь. Есть два стула...
Интересно, сколько американцев получило гражданство РФ в 2022 году?
Всего в России 139 американцев
Отрицательный рост
Они по привычке подавали документы по почте
Пахнуло 90-ми, когда каждая вторая девчонка мечтала выйти замуж за американца и съе...ть в америку)
Ахаха. Рассказать как их там лишали прав на детей ? И вся жизнь под откос. Ни детей ни семьи и уехать не может чтоб видится с ребенком один раз в неделю.
Так ничего не менялось. Ко мне в питер несколько лет назад друзья из Швейцарии приезжали, так на них малолетки просто вешались с порога. Приехали город посмотреть в белые ночи, а получился секс туризм, так как скромные швейцарцы безотказные отказались
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А какой лимит?