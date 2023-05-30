В Израиле одобрили законопроект, по которому репатрианты могут получить даркон только спустя год жизни в стране Статьи редакции
Это один из видов загранпаспортов, который позволяет посещать больше 160 стран без визы и выдаётся максимум на 10 лет.
- Израильский Кнессет одобрил в первом чтении законопроект, который позволяет выдавать израильский загранпаспорт — даркон — репатриантам, которые непрерывно прожили в стране хотя бы год.
- По правилам, которые действуют с 2017 года, репатриант может получить загранпаспорт сразу после получения гражданства: он выдаётся сроком на год. Если репатриант находится в Израиле хотя бы девять месяцев в год, он может продлить паспорт — сначала до пяти, а затем до десяти лет в зависимости от срока пребывания в стране.
- Новый законопроект планирует эти правила отменить: вместо этого репатриант может получить только специальный проездной документ для пересечения границы — лессе-пассе. Он даёт право посещать без визы около 60 стран, даркон — 161. Срок действия — два года, можно продлить до пяти.
- Правительство Израиля решило отменить поправки из-за наплыва репатриантов в 2022 году — многие из них получили гражданство, но не стали жить в стране. Например, с июня 2021 года по июнь 2022-го заявление на получение даркона подали 4084 репатрианта, из них 2466 не находятся в Израиле. Также около 41% россиян, которым выдали израильское гражданство с начала 2022 года, получив загранпаспорта, вернулись в Россию.
Израиль уже объявил, что с 15 июня отменит упрощённую репатриацию для граждан России и Беларуси. В министерстве интеграции страны объяснили, что сделали это из-за большого числа заявок на репатриацию в 2022 году и их снижения в 2023-м.
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Это было ожидаемо после наплыва паспортных туристов.
В целом это нормальная практика для Европы и США, где нужно жить 183 дня, чтобы сохранять свое резиденство
И что не так с тем, что человек хочет тыквенный латте?
Каждому по дракону
«Братья»-израильтяне тоже попинать решили?
пока такая возможность есть, почему бы и нет)
граждане второго сорта
Советская система с двумя паспортами. По нормальному есть один паспорт и он загран. И айди, чтобы в стране предъявлять
Антон дарконы вышли, ебашь репатриацию