Как выбирал страну, можно ли устроиться там на работу, сколько стоит жильё и как с оформлением документов — герой подробно рассказал dev.by. Минусов немало, но они не повлияли на решение остаться на ПМЖ.

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Столица Ургувая Монтевидео

Почему Уругвай

Мы жили во Львове. 24 февраля за пару часов собрались и уехали в Польшу. Но оставаться в Европе не хотели, так как и там всё выглядело нестабильно. Возвращаться в Беларусь в обозримой перспективе не кажется безопасным решением, а паспорта наши не вечные.

Мы решили, что нам нужно искать место подальше от Европы, в то же время с достаточно простой легализацией и обозримой перспективой на получение гражданства. Уругвай совместил два этих ключевых критерия. В Латинской Америке нет ядерных держав, значит бомбить её будут в последнюю очередь. Подаваться на гражданство для состоящих в браке здесь можно через три года после въезда + ~год на рассмотрение дела. Ну, и плюс демократия, стабильная экономика, «белое» население (то есть мы тут не гринго, а такие же, как все), мягкий климат, относительно низкая преступность. При этом в Латинской Америке раньше мы ни разу не были. Испанский я тогда только начинал учить, жена до сих пор собирается.

США отпугивали сложной легализацией. Аргентина — бесконечной инфляцией. Нам было важно работать легально, а в Аргентине это практически невозможно. Если работать по официальному курсу, то зарплата падает вдвое. Хотелось чего-то более стабильного. К тому же в Аргентине тяжелее легализоваться. Для этого нужны основания: учеба, пассивный доход от сдачи недвижимости, вкладов (наших $200 недостаточно) и т.п. Придумывать «серые» схемы мы не хотим. В Уругвае же для подачи на ПМЖ достаточно только намерения жить в этой стране и дохода (можно из-за рубежа) — около $600 на члена семьи.

Монтевидео, здесь и далее фото героя материала

Как получили визу

В Уругвай беларусам нужна виза (россиянам виза не нужна, если срок поездки до 90 дней — прим.ред.).

Пробыв после 24 февраля неделю в Польше, мы улетели в Турцию. Хотели получить туристический ВНЖ на полгода, но нам отказали, так что у нас было всего 10 дней на выезд. Мы уехали на 2-3 месяца в Грузию.

Планируя переезд в Латинскую Америку, мы связались с консульствами Уругвая в Турции и в Аргентине. И на всякий случай написали в консульство в Беларуси. Рассказали, что мы в Турции, ВНЖ нет, приехать в Беларусь не можем, хотим в Уругвай. Консул ответил: без проблем, присылайте сканы документов, если миграционная служба Уругвая их одобрит, вы можете прийти за визой в консульство в любой стране.

Когда пришел положительный ответ, мы уже были в Грузии, там нет консульства Уругвая. Пришлось слетать за визой на пару дней в Абу-Даби.

Но теперь получить визу стало сложно. Знаю несколько историй отказов знакомым программистам из Беларуси. Отказали и в Минске, и в Бразилии. Чем мотивируют? Ничем. Но не думаю, что это связано с событиями после 24 февраля. Их в уругвайской повестке нет вообще.

Как идёт легализация

Мы воспользовались услугами профессионалов и подались на Residencia Legal (ПМЖ) через неделю после приезда. Через две недели у нас на руках были седулы (местные ID) сроком на два года. Заявление на ПМЖ обычно рассматривается до двух лет, но сразу после подачи вы получаете статус Residencia en trámite (ПМЖ на рассмотрении), который является основанием для легального проживания. Мы знаем несколько семей, которые получили ПМЖ в течение 4-8 месяцев. Мы ждём уже 10 месяцев.

Уругвайские паспорта планируем получить через четыре года. Но есть нюанс. В графе «национальность» тут пишут страну не гражданства, а рождения. У нас будет написано «Беларусь». Поэтому во время путешествий могут возникать проблемы. Причём скорее не на границе, а при посадке в самолёт. Так, пишут, что местные лоукостеры, которые летают в Европу, могут не посадить на рейс без шенгенской визы. У пограничников же вопросов обычно не возникает.

В Уругвае нет беларусского консульства, ближайшее находится в Буэнос-Айресе. Но там не занимаются Уругваем, за него отвечает Бразилия, а до консульства в Бразилиа — 2000 км. И там португальский язык, а не испанский.

Справки вроде бы можно заказать онлайн, их пришлют почтой. Но мы занимаемся этим с декабря, и пока без результата. Справка о несудимости и о правах уже в Бразилии, мы ждём справку о браке, чтобы их отправили вместе и вышло чуть дешевле. Но консул полетел на отдых в РБ и перестал отвечать (к моменту публикации герои получили справку о браке — прим.ред.).

Зоопарк у подножия Pan De Azucar

Как работается

Я фронтенд-разработчик в американском стартапе. Начинал с ними работать ещё в 2020 году в Минске, тогда они как раз открыли там офис (в декабре 2022-го его пришлось закрыть).

Так как вся инженерия в Европе, то встаю в пять утра и работаю до часу-двух. График, на самом деле, огонь, после работы ещё весь день свободный. Ну, и если рассматривать перспективу смены работы, то здесь разрабы в основном работают со Штатами, так как часовой пояс совпадает.

Открыл в Уругвае ИП и заключил контракт с американским офисом. ИП может открыть даже турист. Сложнее с банковским счётом. Есть вероятность, что потребуют положить на депозит $5000 на полгода. А может, и не потребуют — Великий Уругвайский Рандом (о нём ниже).

Налоги на доход из-за рубежа в ИТ тут 0% (правда нужно соблюсти некоторые условия, я под них попадаю). Помимо подоходного, платится BPS (взнос в пенсионный фонд) — около $80 и обязательная медстраховка (по ней можно оформить всю семью) — 4% от дохода.

На самом деле, здесь очень сложная налоговая система, каждый считает как умеет. Но я сделал вывод, что программист-ИП (кажется, любой инженер), работающий на иностранную компанию на оборудовании компании и производящий продукт, который используется вне Уругвая, освобождён от подоходного налога.

Правда это не значит, что вы выиграете в деньгах от переезда в Уругвай. Когда я был в Грузии, открыл там ИП с 1% налога, поэтому здесь с 4% на медстрахование и $80 на пенсионный я, конечно, проиграл. А если брать в расчёт высокий местный ценник, то очень сильно проиграл.

Раньше нам удавалось откладывать половину дохода, здесь — только 15-20%, при том что мы экономим.

Цены

Мы живём в пригороде Пунта-дель-Эсте, курортного городка на юге страны, в 140 км от Монтевидео. Его построили аргентинцы. Летом (европейской зимой) богатые аргентинцы и бразильцы тут выгуливают свои автопарки.

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Здесь очень дорого. Не конкретно в Пунта-Дель-Эсте, а вообще в Уругвае.

Из-за таможенных пошлин цены на электронику в два раза дороже, чем на Amazon. Специализированных товаров тут или нет, или их выбор очень маленький.

Цены на продукты, бытовую химию и прочее тоже достаточно высоки. Если сравнить с Батуми, где мы жили до отлёта в Уругвай, в три-четыре раза.

В основе национальной кухни — говядина. Тонны говядины. На каждого уругвайца приходятся три или четыре коровы. Главные блюда — это разные части говядины, приготовленные на парише (париша — местный вид мангала). И ещё варёная сгущёнка, её добавляют всюду. Найти торт без сгущёнки тот ещё квест.

Бывает, у меня подгорает от цен. В Минске у меня был FPV-дрон, который пришлось оставить. В Украине купил ещё один. Здесь это невозможно. Для обслуживания дрона нужен доступ к AliExpress: постоянно требуется какая-то мелочь, которая стоит от $1 до $80. Хотел как-то заказать контроллеры и датчики для «умного дома». Оказалось, что нельзя заказать один контроллер — надо собрать заказ на $200 и ещё заплатить $300 за растаможку и доставку.

Это супердорого и нерационально. В общем, те хобби, которыми я занимался в РБ, здесь невозможны. Зато здесь есть сёрфинг, да и Аргентина, Бразилия под боком. Вот сейчас планируем отпуск. Хочется поглубже в Бразилию, но страшилки от местных настораживают. Может быть, получится на горнолыжку в Аргентину.

Вид на Пунта-дель-Эсте

Жильё, интернет и животные

Жильё тоже дорогое, при этом его качество низкое. Плесень, сифонящие окна — обычное дело. За неплохую однушку в хорошем (безопасном) районе Монтевидео надо заплатить $700-800. Плюс риелторы возьмут за целый месяц аренды + собственнику нужна гарантия из страховой (плата примерно за месяц аренды) либо депозит (возврат только после выезда) за шесть месяцев. Контракт заключается обычно на год, если надо съехать досрочно, либо продолжаешь платить аренду, либо ищешь жильцов себе на замену.

Мы снимаем дом за $1300 + $100 (летом $120) садовнику + $90 за охрану + $45 за интернет + $25 за воду + $80 (зимой $350) за электричество. Плюс агенту мы заплатили за первый год $1300+22% налога. Около $800 —гарантии от страховой компании (если вдруг мы пропадём, собственник всё равно будет получать деньги).

То есть при номинальной арендной плате $1300 в месяц фактически выходит $1800 — $2150. При этом здесь принято пересчитывать стоимость аренды каждый год, а агенты в Пунте любят брать деньги за каждый последующий год контракта.

Из плюсов: интернет тут великолепный, страна основательно вложилась в телеком-инфраструктуру. В нашей деревне из 8-10 жилых домов проведено оптоволокно, скорость 400 или 600 мбит/сек. Правда однажды садовник перебил наш кабель, и мы неделю ждали техника.

Наш дом

В Пунта-Дель-Эсте можно безопасно отдыхать и инвестировать деньги в недвижимость. И аргентинцы пользуются этим. Недвижимость в Уругвае — хороший способ сохранить и приумножить деньги. Дом, который в обычное время стоит $1800 в месяц, на Новый год принесет $18 тысяч за три недели. Хозяева нашего съёмного дома тоже живут в Буэнос-Айресе. Он — архитектор, она — психолог.

Мы уже задумываемся о своей недвижимости и присматриваемся к ценам. Хорошая двушка в хорошем доме будет стоить около $150 тысяч. Цены в Монтевидео и в Пунта-Дель-Эсте будут похожи. Можно найти жильё и сильно дешевле, но вряд ли там захочется жить.

Из бытовых нюансов: дома сейчас холодно, так как нет центрального отопления, а прогревать жилье кондиционерами/электрообогревателями сложно и дорого. В каждой комнате огромное окно, 2,5×2,5 м, в одно стекло. Тепло такое окно не держит. В прошлом августе за электричество+дрова отдали примерно $400.

Поэтому мы планируем не покупать, а строить (в надежде, что удастся проконтролировать качество строительства и утеплить дом). Уже знаем цены на землю: в Пунта-Дель-Эсте участок под застройку обойдётся в $15 тысяч за сотку, в 15 минутах езды на машине от города — в $8000, ещё в 15 минутах — в $5000 за сотку.

А вообще климат тут великолепный: летом +30, зимой (3-4 месяца в году) +12-25. И ещё из плюсов: здесь почти нет ядовитых животных. Есть местные скорпионы, но они не ядовиты, разве что редко-редко заползёт ядовитый бразильский скорпион. Мы за год ни одного не встретили.

Есть два вида ядовитых пауков, но их укусы несмертельны (проблемы могут быть только у стариков и младенцев) и живут они в основном на малонаселенном севере страны. Ядовитые змеи тоже есть, но тоже на севере, смертей от их укусов не было уже больше 20 лет.

Жену как-то вечером укусил паук, когда она выносила мусор. Мы тогда ещё не знали местной фауны, поэтому испугались, поймали паука в банку и поехали с ним в госпиталь. Врач сказал, что не знает такого паука. Сфоткал его и куда-то отправил. Пришёл ответ, что паук неядовитый.

Но врач решил, что так как паук большой, то лучше пропить антибиотик и прокапаться против аллергии. На самом деле, укусил он небольно и никаких грозных симптомов не было, но мы решили, что лучше съездим зря, чем не съездим. Так что история звучит страшнее, чем было на самом деле.

Тот самый паук

Есть клещи, но нет энцефалита. Нет бешенства. Правда заражённых летучих мышей недавно находили, но больных людей, коров, собак не было уже больше 50 лет.

Есть лихорадка Денге и, вероятно, малярия.

Услуги

Здесь есть бесплатная медицина, даже для туристов. Она, конечно, условна, но если вам совсем плохо, а никакой страховки нет, то в госклинике вам помогут и денег за это не возьмут.

Недавно знакомой оперировали руку — она осталась очень довольна (возможно, из-за того, что ей целую неделю после операции морфин давали). Но есть и неприятные нюансы. Попасть к профильному врачу сложно, запись может быть 2-3 месяца вперёд, даже за деньги. Но если оформить премиум-страховку за дополнительные $200-300 в месяц, то вам должны найти любого специалиста в течение трёх дней.

Детей у нас нет, поэтому образование оценить не могу, но от знакомых слышал, что оно тут слабее, чем на постсоветском пространстве. При этом недовольных нет. В госшколах английский преподают плохо, для хорошего языка знакомые отдают детей в частные школы. Их стоимость — $300-1000 в месяц.

Отношение местных

Уругвайцы — ребята неторопливые, расслабленные. Tranquila (расслабься), mañana (завтра) — типичные слова в их лексиконе — отлично передают национальный характер.

Мы мало общаемся с местными: во-первых, испанский слабоват, во-вторых, мало точек соприкосновения. Обычно это смол-токи в кафе/магазинах — люди очень удивляются, что переехали в Уругвай. С их точки зрения, «Беларусь — это же Россия, такая большая страна, а Уругвай такой маленький, тут всё плохо и делать нечего».

В целом в глазах местных Россия — это классная, богатая страна, однако в контексте [текущих событий] Россия/Путин ассоциируются со злом, а Украина соответственно с добром. Но на самом деле их не волнует, что происходит «там».

Тут давным-давно не было войн, и, похоже, у уругвайцев просто нет понимания, что это страшно. К примеру, моя преподаватель испанского искренне удивилась: вы же беларусы, почему вы уехали из Украины? Если бы пришли военные, вы бы просто сказали, что вы беларусы, и вас бы никто не тронул.

В общем, русофобии на почве военных действий тут нет. Но недавно случился крупный скандал: какие-то ребята подделывали свидетельства о рождении и другие документы, которые позволяли россиянам получить уругвайское гражданство якобы на основании происхождения. Если у тебя есть прямые предки из Уругвая, то мы можешь получить «человеческий» паспорт с национальностью «уругваец», а не по стране рождения.

В схеме было задействовано много народу, в том числе бывший начальник службы охраны президента и россияне. В результате сейчас документы россиян и беларусов рассматривают намного дольше.

Социализация

Общаемся мы в основном с такими же мигрантами. В Пунте человек 50 русскоговорящих, все друг друга знают (в Монтевидео, думаю, несколько сотен). Есть несколько беларусов, но в основном русские. Украинцев мы тут не встречали. Что делаем? На пляж ездим, в походы ходим, иногда в парк. Или в зал, или в Xbox позалипать. В Бразилию на закупы раз в месяц-два.

Часть русскоговорящих переехала в конце 90-х — начале 2000-х, они не сильно идут на контакт. Есть здесь и русская деревня Сан-Хавьер, основанная переселенцами в начале XX века. Но по-русски там уже практически никто не говорит, разве что на масленицу в кокошниках танцуют.

У нашей знакомой прадедушка уехал в Уругвай, дедушка решил вернуться в СССР, а обратно его не пустили. Теперь внучка переехала со своей семьей и маму захватила. Из Минска ребята, тут с ними познакомились.

В основном общаемся с теми, кто приехал после 24 февраля, особенно на волне мобилизации.

Да, осенняя волна миграции захватила не только Аргентину, но и Уругвай, правда для Уругвая она оказалась не так критична. Цены выше не стали: было дорого и осталось дорого.

Форт на границе с Бразилией

Про ИТ и другую работу

В Уругвае есть местные ИТ-компании. Зарплаты там ниже, как минимум за счёт потери налоговой льготы. Как я понял, местные, знающие английский, стараются найти ремоут в США. Те, у кого с английским похуже, идут в местные компании.

Но рынок ИТ тут странный. Непонятны ни зарплатные вилки, ни уровень местных специалистов. Слышал отзывы от беларусской ИТ-компании, что местные ребята технически слабые. Так ли это на самом, я не знаю. Может, просто типичное беларусское интервью для них большой стресс.

С работой на местном рынке не в ИТ тут всё ещё сложнее. Лично я не знаю никого, кто бы смог тут устроиться. В чате один парень писал, что работает в кафе/казино при гостинице. И ещё знаю девушку, которая работала в цветочном питомнике, но это был бизнес россиян более ранней волны миграции. Всё остальное — это скорее открытие собственных бизнесов: кафе/пельмени/ногти/тортики.

Моя жена — психолог, но чтобы стать психотерапевтом в Уругвае, ей нужно подтвердить диплом. А для этого надо как минимум сдать недостающие предметы на испанском. Вообще подтвердить диплом очень сложно. Я знаю только один такой случай: диплом подтвердил врач.

Поэтому жена по-прежнему работает онлайн с российскими клиентами, которые разъехались по миру. Через грузинское ИП. И приходится делать вид, что это онлайн-обучение.

Ещё минусы

Всё работает странновато. В одном и том же отделении банка один и тот же менеджер клиентам с одинаковым пакетом документов может открыть счёт, а может не открыть. Кому-то откроют с депозитом, кому-то без, кому-то вообще не откроют. В чатах это называют Великий Уругвайский Рандом.

Он же царит в госорганах. Чтобы поменять права на местные, в одних регионах нужна обычная консульская справка, в других — апостилированные права страны происхождения.

Так как мы ожидаем ПМЖ, для выезда из страны (например, на закупы в Бразилию) и благополучного въезда нам нужно брать разрешение. Это несложно: пишешь заявление в миграционку и платишь $30 за выезд (можно купить пакет из 10 выездов).

Но и тут есть нюансы. Так, Чуй, город на границе Уругвая и Бразилии, находится в серой зоне, где нет таможенного и пограничного контроля. Нам сказали, что разрешение на выезд туда всё равно нужно, но по факту оказалось, что нет.

Знакомый беларус планировал командировку в Штаты и специально узнавал в аэропорту, понадобится ли ему разрешение на возвращение. Его заверили, что нет, но по прилёту отказали во въезде. И только вмешательство жены-уругвайки помогло. Потом у него из-за этого возникли проблемы с подачей на ПМЖ, сейчас ему предлагают ещё раз выехать и заехать, но для этого нужна новая виза.

Такие нюансы выясняются не сразу, а постепенно. Можно обивать пороги месяц и только потом выяснить, что всё надо было делать иначе. Как будто нет никаких унифицированных правил, каждый чиновник сам себе начальник и изобретает свои.

Здесь нужны документы ЗАГС местного образца (свидетельство о рождении, о браке), их требуют для подтверждения страховки. Обычно это занимает месяц-два. Но из-за скандала с фальсификацией документов для россиян этот процесс с августа завис.

С третьего раза мы наконец поймали директора в Монтевидео и спросили, почему наши документы так долго делаются, объяснили, что Беларусь — это не Россия, а другая страна. В итоге через два часа справки были готовы. Они были «на рассмотрении» 10 месяцев.

Монтевидео