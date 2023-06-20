ИТ-специалисты начали возвращаться. Сейчас мы делаем анализ и через неделю-две сможем сказать, сколько конкретно специалистов вернулось. Цифры достаточно значимые, ИТ-компании говорят, что многие возвращаются.

Здесь много факторов: и отсрочка, и в целом условия работы и жизни в России во многом лучше. Отдельной программы по обратной релокации не потребовалось.