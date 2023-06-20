Отдельной программы по «обратной релокации» не потребовалось, ИТ-специалисты возвращаются сами — Минцифры Статьи редакции
Ведомство говорило о необходимости такой программы с осени 2022-го.
- О том, что ИТ-специалисты начали возвращаться в Россию, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, сейчас ведомство анализирует, сколько именно «айтишников» вернулись, и сможет поделиться данными «через неделю-две».
- О необходимости программы «обратной релокации» для уехавших из России сотрудников министр говорил ещё в ноябре 2022 года. В декабре он заявлял, что страну покинули около 100 тысяч ИТ-специалистов, но не уточнял, как посчитали это количество. При этом, по его словам, 80% продолжали работать на российские компании.
- В начале 2023-го Минцифры начало обсуждать меры для такой программы, писал «Ъ». По данным газеты, среди возможных вариантов обсуждались оплата перелёта в Россию, бронь от службы в армии для тех, кто решил вернуться и другие.
5674 просмотров
Новая попытка выдать желаемое за действительное?)
Но вернулось и правда много, где-то половина точно. Сужу по своему френдлисту (где в сумме 4к человек), где-то 50% реально вернулись в Москву и Спб.
Вспомнил анекдот:
Муж открывает, на пороге жена, пьяная в хлам, в одном туфле…
— Ты думаешь я тебя в таком виде домой пущу????
Жена:
— Нах#й надо, я за гитарой!
Мне кажется они все вернулись за гитарой. ))
Реально возвращаются, но цифры от 1% до 5%.
у кого?
Максут не был вроде замечен в таком ранее
Не перестаю орать с этой херни:
-Кому что-то не нравится, валите из России!!
- Люди - ок. (уезжают)
-Эй, вы куда? А ну вернитесь, дадим льготную ипотеку и бронь от армии!
-Ага, щас, бежим.
- Ну тогда начинаем обсуждать повышение налогов, отъем собственности, как всех в иноагенты записать!
Дальше второй год рассказывают, как все ТОЧНО вернулись. )
Кстати один известный нытик Гиркин вангует вторую массовую мобилизацию осенью. Если случится, интересно, сколько еще уедет.
Я полагаю, что когда они говорят "кому не нравится — валите", они представляют что недовольные — это маргинальная часть общества, всякие неудачники, пьяницы, и так далее.
А потом внезапно оказывается, что недовольные — очень даже образованные и квалифицированные работяги, без которых ты хрен что произведешь.
И вот эти 2 альтернативные реальности надо как-то вжать в одну, что они и пытаются сделать, и как всегда получается плохо.
Уже лавочку под названием "Граница" прикроют в первый день
Ну с налогами, кстати, ничего и ненаобсуждали.
А эти вернувшиеся айтишники сейчас здесь, с нами, в этой комнате?
😄
Они вернулись сделать визы куда то еще))
Куда можно сделать визы нынче
Даа, вся огромная лента бывших коллег так и рванула назад, ведь все проблемы решены и перспектив вагон открылось (нет, ни один не вернулся).
Но как повод свернуть неразвёрнутую программу – ок.
ну, вся не все, но наши айтишники и мои знакомые айтишники начали возвращаться. но я реалист, вижу много факторов.
кто-то не вывозит финансово, кто-то всё таки обременен "якорями" в виде родителей, есть те кто вернулись на обновление документов, но пока задержались и не возвращаются. есть и те кто откровенно разочарован заграницей.
то есть в большинстве своем они не поменяли отношения к ситуации, но кто-то перестал бояться мобилизации, кто-то вернулся из за жизненных обстоятельств а не из за убеждений.
процентов 30 точно вернулись.
есть так же уверенный процент тех, кто уже точно не вернется, включая продажи в РФ своего имущества.
Если бы человек жил в рф, и просто не читал новости, то даже не заметил бы перемен. Обычно легко внушаемые люди идут на такие поступки как переезд
Ага, особенно жители Шебекино думаю никаких перемен не заметили.
Лучше бы не читали новости и больше работали, нытики!
Это пока повестка не пришла?
Это самая обычная задачака на логику. В стране сейчас сильнейшая не стабильность, ты понятия не имеешь что будет завтра.
И тут всё просто, 4 варианта.
1) Ты не уехал, плохое случилось - проиграл
2) Ты уехал, плохое случилось - выиграл
3) Ты уехал, плохое не случилось - выиграл
4) Ты не уехал, плохое не случилось - выиграл
И если у тебя есть возможность уехать, глупо это не сделать (естественно, если ты не хочешь участвовать в этом цирке)
Тимур Измайлов с тобой не согласен
А ещё на Украине уничтожено 5 комплексов Пэтриот (из двух)
не комплексов уничтожено, а пусковых установок.
Ждем цифры. Любопытно
Выехало 20 тыс, обратно вернулось 30
200 миллионов уже вернулось и продолжают возвращаться
Время ох**тельных историй от балабола. ;D
«В целом условия работы и жизни в России во многом лучше» - очень тонко и сверх-гениально
А что здесь не так, собственно?
@Максут Шадаев поделитесь, пожалуйста методикой подсчёта (и за прошлый год тоже)В декабре он заявлял, что страну покинули около 100 тысяч ИТ-специалистов, но не уточнял, как посчитали это количество.
а куда деваться деньги кончились ВНЖ не дают - обратно в казарму)
Чиновникам этого не понять. У них у всех постоянные ВНЖ и недвижимость в разных странах, а денег хватит д конца жизни.
Добавлю: сами собой.
Да и вообще — их всё больше и больше становится. Прям «взрывной рост».
Только о качестве и уровне вернувшихся как-то ни слова.
О. Начали делить людей по качеству. Правильной дорогой идете, герр Вадим
так это .... уезжали дебилы, оказывается :)? И весь vc, пропагандирующий уезд , в качестве целевой аудитории рассчитывал на ... не очень умных людей? :)
На самом деле доля правды в этом есть. Ситуация с работой, даже для айтишников, тяжелая. Компании сейчас увольняют, а не нанимают. добавим разницу в стоимости съема жилья, и получается что если нет солидных запасов, то сильно долго не протянешь.
но ради возможности детям совершить трансгендерный переход без согласия родителей же можно потерпеть, так ведь?
Если ты уехал и успел найти работу за границей, ты не вернёшься, плюшек не хватит.
Тем более их завтра могут отменить как и вчера приняли.
кто вам даст право на работу с какой радости) там своих безработных полно
Но выделенный бюджет на эту программу уже куда-то потратили
Именно! Поэтому её и не будет! Весь бюджет на эту программу уже давно "обсудили"...
Да, действительно, многие вернулись, от безысходности, но это точно нужно сообщать повсюду, что граждане России теперь на родине потому что нет возможности свалить? Кстати многие знакомые вернулись как раз дела добить, потому что квартиры, машины продать, родственников там забрать...
Прикол в том что всех выпускают, езжай хоть куда, а люди возвращаются в ненавистную страну к агрессору
"жизни в России во многом лучше"
Ха-ха смешно...
Ну ему реально прикольно, где б он ещё так харчевался
целом условия работы и жизни в России во многом лучше - особенно пенсия ага - 20 тыс максимум - это так вдохновляет
Таких налогов, как в России, вы в Европе не найдете. Например, это ощутили IT специалисты, которые релоцировались в Сербию и работают на себя. Ежемесячный фиксированный налог порядка 400 евро для ИП (при доходе 0 тоже, кстати) заставил вспомнить (сужу по форумам) налоги самозанятых в 6%.
Мне на досмотре в Домодедово два часа паспорт не отдавали, когда узнали, что айти, заносили в этот список. Но я заехал на лето как и многие знакомые, ведь лето в России отдельный кайф!! К осени снова уедут
а нас не выпускают и не понятно сколько еще это будет((
Раз создают список айти - в один миг могут сделать весь список невыездным. Палево.
Ага, конечно вернулся. Собрал то что не успел при первом кипише. И уже купил билеты обратно в Дубки.
А че за кипиш был,за вами гнались?Уходили огородами?
первонах
хуй, второй
Вот бы еще нормальные механизмы привлечения айти спецов з Украины ввели
Сейчас немного нервная обстановка, потом появятся
Ахахахах
сколько же здесь теоретиков миграции ) это же реально не так просто
так у теоретиков всегда все просто на диване)
Зато внутри пластикового мешка ничего сложного.
Скорее всего они определяют по сим картам. В моей личной выборке происходит следующее: сейчас лето и жёны поехали апостилировать документы, продавать авто и т.д. А мужья сидят работают за бугром. Отсюда и 50 процентов...
Половинка вторая то вернулась :)
Из серии санкции нам помогают. Статистикой можно манипулировать, например айтишников считать по новым параметром. К сожалению, из-за новояза сейчас уровень доверия к чиновникам низкий, нужны пруфы как считали и кого считали
😂
Специально посчитал, из 12 знакомых уехавших семейных пар вернулось 10.
решил написать выйдя из рид онли - а какая нам разница возвращаются или нет? кто хочет, сидит в новом месте. Кто хочет - вернулся. какая нам вообще разница за чужой жизнью следить? Под автоматом что ли в рф завозят обратно?
Кто-нибудь может пояснить, что Минцифры понимает под "ИТ-специалисты"?
ТО же что и когда про уехавших писали
Всех, кто хоть как то связан с ИТ, включая маркетосов, инстаграмщиц и комьюнити менеджеров.
Ну у меня только один из знакомых "уехавших" в Армению там остался. Остальные тупо настроили ВПН и работают из РФ на армянское юрлицо.
fake it till you make it =)
Вернулся.
Не дали ВНЖ в Турции по аренде.
Когда уезжал - проблем с этим не было (получения ВНЖ).
На самом деле, несколько вариантов смотрели, но возник еще вопрос замены паспорта РФ.
могу еще и с работы выгнать )
а уехавшие устроились в гугл ?)
я работаю в ОАЭ и тут зп выше чем в Гугле намного. Нахера мне твой Гугл?
"О том, что ИТ-специалисты начали возвращаться в Россию, заявил глава Минцифры Максут Шадаев"
Да кому ты пиздишь, чучело )
люди всегда возвращались, некоторый процент есть всегда
Опять sim-карты вернулись небось...
Люди реально возвращаются.
Это непопулярное мнение на этом сайте)
Кто то в здравом уме вообще верит этим клоунам? Условия работы и жизни в России лучше? По сравнению с Афганом и Самали наверно да.....
Смешно. Москвовские айтишники реально имели уровень жизни повыше многих зарубежных коллег. И уж точно выше, чем этот уровень у них будет первые Х лет при релокации
В лапы к врагу на полное бесправие в тюрьму, нет ничего глупее.
Я уехал 2 года назад и самый страшный кошмар для меня вернуться снова в Россию... Но у чудаков своя реальность где в России оказывается жить лучше всех она света ок