Миграция
Таня Боброва

Отдельной программы по «обратной релокации» не потребовалось, ИТ-специалисты возвращаются сами — Минцифры Статьи редакции

Ведомство говорило о необходимости такой программы с осени 2022-го.

  • О том, что ИТ-специалисты начали возвращаться в Россию, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, сейчас ведомство анализирует, сколько именно «айтишников» вернулись, и сможет поделиться данными «через неделю-две».

ИТ-специалисты начали возвращаться. Сейчас мы делаем анализ и через неделю-две сможем сказать, сколько конкретно специалистов вернулось. Цифры достаточно значимые, ИТ-компании говорят, что многие возвращаются.

Здесь много факторов: и отсрочка, и в целом условия работы и жизни в России во многом лучше. Отдельной программы по обратной релокации не потребовалось.

Максут Шадаев (цитата по «Эфир Минцифры»)
  • О необходимости программы «обратной релокации» для уехавших из России сотрудников министр говорил ещё в ноябре 2022 года. В декабре он заявлял, что страну покинули около 100 тысяч ИТ-специалистов, но не уточнял, как посчитали это количество. При этом, по его словам, 80% продолжали работать на российские компании.
  • В начале 2023-го Минцифры начало обсуждать меры для такой программы, писал «Ъ». По данным газеты, среди возможных вариантов обсуждались оплата перелёта в Россию, бронь от службы в армии для тех, кто решил вернуться и другие.

#новость #минцифры

5674 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
307 комментариев
Написать комментарий...
 Eli

Новая попытка выдать желаемое за действительное?)

Ответить
Развернуть ветку
Мох

Но вернулось и правда много, где-то половина точно. Сужу по своему френдлисту (где в сумме 4к человек), где-то 50% реально вернулись в Москву и Спб.

Ответить
Развернуть ветку
46 комментариев
S.Capusta

Вспомнил анекдот:
Муж открывает, на пороге жена, пьяная в хлам, в одном туфле…
— Ты думаешь я тебя в таком виде домой пущу????
Жена:
— Нах надо, я за гитарой!

Мне кажется они все вернулись за гитарой. ))

Ответить
Развернуть ветку
Mike Espoo

Реально возвращаются, но цифры от 1% до 5%.

Ответить
Развернуть ветку
20 комментариев
Вадим Моржик

у кого?

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
ЧятЖПТ

Максут не был вроде замечен в таком ранее

Ответить
Развернуть ветку
Васисуалий Лоханкин

Не перестаю орать с этой херни:

-Кому что-то не нравится, валите из России!!
- Люди - ок. (уезжают)
-Эй, вы куда? А ну вернитесь, дадим льготную ипотеку и бронь от армии!
-Ага, щас, бежим.
- Ну тогда начинаем обсуждать повышение налогов, отъем собственности, как всех в иноагенты записать!

Дальше второй год рассказывают, как все ТОЧНО вернулись. )
Кстати один известный нытик Гиркин вангует вторую массовую мобилизацию осенью. Если случится, интересно, сколько еще уедет.

Ответить
Развернуть ветку
Гер Шмитт

Я полагаю, что когда они говорят "кому не нравится — валите", они представляют что недовольные — это маргинальная часть общества, всякие неудачники, пьяницы, и так далее.

А потом внезапно оказывается, что недовольные — очень даже образованные и квалифицированные работяги, без которых ты хрен что произведешь.

И вот эти 2 альтернативные реальности надо как-то вжать в одну, что они и пытаются сделать, и как всегда получается плохо.

Ответить
Развернуть ветку
Зеленый самолетик

Уже лавочку под названием "Граница" прикроют в первый день

Ответить
Развернуть ветку
15 комментариев
Тима Косихин

Ну с налогами, кстати, ничего и ненаобсуждали.

Ответить
Развернуть ветку
Дичь Петрович

А эти вернувшиеся айтишники сейчас здесь, с нами, в этой комнате?

Ответить
Развернуть ветку
TIMUR ABUSHEEV

😄

Ответить
Развернуть ветку
Стас Т.
Ответить
Развернуть ветку
Mikhail Denisov

Они вернулись сделать визы куда то еще))

Ответить
Развернуть ветку
ЧятЖПТ

Куда можно сделать визы нынче

Ответить
Развернуть ветку
10 комментариев
Градибор Пожарский

Даа, вся огромная лента бывших коллег так и рванула назад, ведь все проблемы решены и перспектив вагон открылось (нет, ни один не вернулся).
Но как повод свернуть неразвёрнутую программу – ок.

Ответить
Развернуть ветку
Leonid Bushuev

ну, вся не все, но наши айтишники и мои знакомые айтишники начали возвращаться. но я реалист, вижу много факторов.
кто-то не вывозит финансово, кто-то всё таки обременен "якорями" в виде родителей, есть те кто вернулись на обновление документов, но пока задержались и не возвращаются. есть и те кто откровенно разочарован заграницей.
то есть в большинстве своем они не поменяли отношения к ситуации, но кто-то перестал бояться мобилизации, кто-то вернулся из за жизненных обстоятельств а не из за убеждений.
процентов 30 точно вернулись.
есть так же уверенный процент тех, кто уже точно не вернется, включая продажи в РФ своего имущества.

Ответить
Развернуть ветку
Илья

Если бы человек жил в рф, и просто не читал новости, то даже не заметил бы перемен. Обычно легко внушаемые люди идут на такие поступки как переезд

Ответить
Развернуть ветку
Васисуалий Лоханкин

Ага, особенно жители Шебекино думаю никаких перемен не заметили.
Лучше бы не читали новости и больше работали, нытики!

Ответить
Развернуть ветку
26 комментариев
Давид Каминер

Это пока повестка не пришла?

Ответить
Развернуть ветку
15 комментариев
Artem Blinkov

Это самая обычная задачака на логику. В стране сейчас сильнейшая не стабильность, ты понятия не имеешь что будет завтра.

И тут всё просто, 4 варианта.
1) Ты не уехал, плохое случилось - проиграл
2) Ты уехал, плохое случилось - выиграл
3) Ты уехал, плохое не случилось - выиграл
4) Ты не уехал, плохое не случилось - выиграл

И если у тебя есть возможность уехать, глупо это не сделать (естественно, если ты не хочешь участвовать в этом цирке)

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Олег Морозов

Тимур Измайлов с тобой не согласен

Ответить
Развернуть ветку
Eli

А ещё на Украине уничтожено 5 комплексов Пэтриот (из двух)

Ответить
Развернуть ветку
Ed R

не комплексов уничтожено, а пусковых установок.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Captain

Ждем цифры. Любопытно

Ответить
Развернуть ветку
Зеленый самолетик

Выехало 20 тыс, обратно вернулось 30

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Eli
Ждем цифры. Любопытно

200 миллионов уже вернулось и продолжают возвращаться

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Kiss1nger

Время ох**тельных историй от балабола. ;D

Ответить
Развернуть ветку
تقي

«В целом условия работы и жизни в России во многом лучше» - очень тонко и сверх-гениально

Ответить
Развернуть ветку
Evgeny

А что здесь не так, собственно?

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
енот

@Максут Шадаев поделитесь, пожалуйста методикой подсчёта (и за прошлый год тоже)

В декабре он заявлял, что страну покинули около 100 тысяч ИТ-специалистов, но не уточнял, как посчитали это количество.
Ответить
Развернуть ветку
Mary Murray

а куда деваться деньги кончились ВНЖ не дают - обратно в казарму)

Ответить
Развернуть ветку
Evgeny Bondkowski

Чиновникам этого не понять. У них у всех постоянные ВНЖ и недвижимость в разных странах, а денег хватит д конца жизни.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Вадим Д.
ИТ-специалисты возвращаются сами

Добавлю: сами собой.

Да и вообще — их всё больше и больше становится. Прям «взрывной рост».
Только о качестве и уровне вернувшихся как-то ни слова.

Ответить
Развернуть ветку
Ivan sss

О. Начали делить людей по качеству. Правильной дорогой идете, герр Вадим

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Вадим Моржик

так это .... уезжали дебилы, оказывается :)? И весь vc, пропагандирующий уезд , в качестве целевой аудитории рассчитывал на ... не очень умных людей? :)

Ответить
Развернуть ветку
Anton K

На самом деле доля правды в этом есть. Ситуация с работой, даже для айтишников, тяжелая. Компании сейчас увольняют, а не нанимают. добавим разницу в стоимости съема жилья, и получается что если нет солидных запасов, то сильно долго не протянешь.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Моржик

но ради возможности детям совершить трансгендерный переход без согласия родителей же можно потерпеть, так ведь?

Ответить
Развернуть ветку
D K

Если ты уехал и успел найти работу за границей, ты не вернёшься, плюшек не хватит.
Тем более их завтра могут отменить как и вчера приняли.

Ответить
Развернуть ветку
Mary Murray

кто вам даст право на работу с какой радости) там своих безработных полно

Ответить
Развернуть ветку
10 комментариев
Поручик молчать

Но выделенный бюджет на эту программу уже куда-то потратили

Ответить
Развернуть ветку
Makar

Именно! Поэтому её и не будет! Весь бюджет на эту программу уже давно "обсудили"...

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Иванов

Да, действительно, многие вернулись, от безысходности, но это точно нужно сообщать повсюду, что граждане России теперь на родине потому что нет возможности свалить? Кстати многие знакомые вернулись как раз дела добить, потому что квартиры, машины продать, родственников там забрать...

Ответить
Развернуть ветку
Илья

Прикол в том что всех выпускают, езжай хоть куда, а люди возвращаются в ненавистную страну к агрессору

Ответить
Развернуть ветку
27 комментариев
Makar

"жизни в России во многом лучше"
Ха-ха смешно...

Ответить
Развернуть ветку
Alex Melnikoff

Ну ему реально прикольно, где б он ещё так харчевался

Ответить
Развернуть ветку
Ilja V

целом условия работы и жизни в России во многом лучше - особенно пенсия ага - 20 тыс максимум - это так вдохновляет

Ответить
Развернуть ветку
М M

Таких налогов, как в России, вы в Европе не найдете. Например, это ощутили IT специалисты, которые релоцировались в Сербию и работают на себя. Ежемесячный фиксированный налог порядка 400 евро для ИП (при доходе 0 тоже, кстати) заставил вспомнить (сужу по форумам) налоги самозанятых в 6%.

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Alexander Romanov

Мне на досмотре в Домодедово два часа паспорт не отдавали, когда узнали, что айти, заносили в этот список. Но я заехал на лето как и многие знакомые, ведь лето в России отдельный кайф!! К осени снова уедут

Ответить
Развернуть ветку
Тарас Перещук

а нас не выпускают и не понятно сколько еще это будет((

Ответить
Развернуть ветку
25 комментариев
Ла Ма

Раз создают список айти - в один миг могут сделать весь список невыездным. Палево.

Ответить
Развернуть ветку
Aleksandr Volkov

Ага, конечно вернулся. Собрал то что не успел при первом кипише. И уже купил билеты обратно в Дубки.

Ответить
Развернуть ветку
ЧятЖПТ

А че за кипиш был,за вами гнались?Уходили огородами?

Ответить
Развернуть ветку
Hohoho

первонах

Ответить
Развернуть ветку
Eli

хуй, второй

Ответить
Развернуть ветку
Тарас Перещук

Вот бы еще нормальные механизмы привлечения айти спецов з Украины ввели

Ответить
Развернуть ветку
Evgeny Bondkowski

Сейчас немного нервная обстановка, потом появятся

Ответить
Развернуть ветку
Артём Горячкин

Ахахахах

Ответить
Развернуть ветку
Федор Федосов

сколько же здесь теоретиков миграции ) это же реально не так просто

Ответить
Развернуть ветку
Mary Murray

так у теоретиков всегда все просто на диване)

Ответить
Развернуть ветку
Suren Ter-Saakov

Зато внутри пластикового мешка ничего сложного.

Ответить
Развернуть ветку
Vladimir Ivanov

Скорее всего они определяют по сим картам. В моей личной выборке происходит следующее: сейчас лето и жёны поехали апостилировать документы, продавать авто и т.д. А мужья сидят работают за бугром. Отсюда и 50 процентов...
Половинка вторая то вернулась :)

Ответить
Развернуть ветку
Хамитов Ильшат

Из серии санкции нам помогают. Статистикой можно манипулировать, например айтишников считать по новым параметром. К сожалению, из-за новояза сейчас уровень доверия к чиновникам низкий, нужны пруфы как считали и кого считали

Ответить
Развернуть ветку
Michael Petroff
Ответить
Развернуть ветку
Online Fredom (Почта)

😂

Ответить
Развернуть ветку
Dee

Специально посчитал, из 12 знакомых уехавших семейных пар вернулось 10.

Ответить
Развернуть ветку
Алексей

решил написать выйдя из рид онли - а какая нам разница возвращаются или нет? кто хочет, сидит в новом месте. Кто хочет - вернулся. какая нам вообще разница за чужой жизнью следить? Под автоматом что ли в рф завозят обратно?

Ответить
Развернуть ветку
Паронормальный

Кто-нибудь может пояснить, что Минцифры понимает под "ИТ-специалисты"?

Ответить
Развернуть ветку
ЧятЖПТ

ТО же что и когда про уехавших писали

Ответить
Развернуть ветку
Продавец Шаурмы

Всех, кто хоть как то связан с ИТ, включая маркетосов, инстаграмщиц и комьюнити менеджеров.

Ответить
Развернуть ветку
yeah sure

Ну у меня только один из знакомых "уехавших" в Армению там остался. Остальные тупо настроили ВПН и работают из РФ на армянское юрлицо.

Ответить
Развернуть ветку
Wittgenstein

fake it till you make it =)

Ответить
Развернуть ветку
Dmitriy Mirovodin

Вернулся.
Не дали ВНЖ в Турции по аренде.
Когда уезжал - проблем с этим не было (получения ВНЖ).
На самом деле, несколько вариантов смотрели, но возник еще вопрос замены паспорта РФ.

Ответить
Развернуть ветку
Mary Murray

могу еще и с работы выгнать )

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Mary Murray

а уехавшие устроились в гугл ?)

Ответить
Развернуть ветку
Бубу Дуду

я работаю в ОАЭ и тут зп выше чем в Гугле намного. Нахера мне твой Гугл?

Ответить
Развернуть ветку
Рулон Обоев

"О том, что ИТ-специалисты начали возвращаться в Россию, заявил глава Минцифры Максут Шадаев"

Да кому ты пиздишь, чучело )

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail Ibragimov

люди всегда возвращались, некоторый процент есть всегда

Ответить
Развернуть ветку
Makar

Опять sim-карты вернулись небось...

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail Ibragimov

Люди реально возвращаются.

Ответить
Развернуть ветку
М M

Это непопулярное мнение на этом сайте)

Ответить
Развернуть ветку
Бубу Дуду

Кто то в здравом уме вообще верит этим клоунам? Условия работы и жизни в России лучше? По сравнению с Афганом и Самали наверно да.....

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Ivanov

Смешно. Москвовские айтишники реально имели уровень жизни повыше многих зарубежных коллег. И уж точно выше, чем этот уровень у них будет первые Х лет при релокации

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Ла Ма

В лапы к врагу на полное бесправие в тюрьму, нет ничего глупее.

Ответить
Развернуть ветку
Бубу Дуду

Я уехал 2 года назад и самый страшный кошмар для меня вернуться снова в Россию... Но у чудаков своя реальность где в России оказывается жить лучше всех она света ок

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
307 комментариев
null