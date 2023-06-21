Президент Кыргызстана утвердил соглашение об обмене персональными данными граждан с Россией и Казахстаном Статьи редакции
В том числе о недвижимости и имущественных обязательствах.
- Президент Кыргызстана Садыр Жапаров ратифицировал соглашение о взаимном обмене персональными данными с Россией и Казахстаном. Владимир Путин ратифицировал документ в ноябре 2021 года, глава Казахстана — в апреле 2022-го.
- Соглашение заключено на неопределённый срок. Оно вступит в силу через 30 дней после выполнения Кыргызстаном «внутригосударственных процедур», необходимых для функционирования договора.
- Согласно документу, государства смогут передавать данные об удостоверяющих личность документах, гражданстве стран-участниц соглашения, наличие прав на постоянное или временное прибывание и выдаче виз.
- Помимо этого, они смогут делиться сведениями о недвижимости граждан, их имущественных обязательствах, а также о привлечении к административной и уголовной отвественности.
- Соглашение было подписано президентами России, Казахстана и Кыргызстана в декабре 2020 года. После этого документ проходил процесс ратификации парламентами стран.
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полагаю карту ЦА и примерную обстановку в странах сейчас знают почти все
А минусы есть?
Неделю назад Кыргызстан запустил систему распознавания лиц для выявления находящихся в розыске граждан.
Да, как обычно, на социалку для местных денег нет, зато на типа борьбу с преступностью всегда, а уж сколько распилили бабла.
по сути, это означает, что теперь нет границы между Кыргызстаном и Россией.
А плюс это или минус вам подскажет ваше критическое мышление
Кто хочет свалить в Европу через 🇰🇬 военкомат будет знать
Мне кажется кто купил билет в ЕС пофиг на военкомат
Услуги киргизской милиции по ненахождению российских граждан подорожают. Возможна монетизация через подписку.
Всегда знал что на друзей можно положиться
Новые киргизы напряглись.
Все, теперь и в Киргизии не спрячешься от РФ
От кого
Про привлечение к административной ответственности им зачем знать?
чтобы выдать или не пустить
так и без всяких соглашений обмениваются данными ,они же в общем доступе в последнее время
Кыргызстанабратушки
Соглашение заключено на неопределённый срок.
То есть навсегда?
Зависит от успехов современной медицины :)
Живём натуральным обменом. Предлагаю! Тушенку из мяса. Дешевле чем у чмошников. Но! Настоящую!
Союзное государство России, Беларуси и Кыргызстана
"Соглашение было подписано президентами России, Казахстана и Кыргызстана в декабре 2020 года. После этого документ проходил процесс ратификации парламентами стран."-долго же проходила ратификация