Миграция
Артур Томилко

Президент Кыргызстана утвердил соглашение об обмене персональными данными граждан с Россией и Казахстаном Статьи редакции

В том числе о недвижимости и имущественных обязательствах.

  • Президент Кыргызстана Садыр Жапаров ратифицировал соглашение о взаимном обмене персональными данными с Россией и Казахстаном. Владимир Путин ратифицировал документ в ноябре 2021 года, глава Казахстана — в апреле 2022-го.
  • Соглашение заключено на неопределённый срок. Оно вступит в силу через 30 дней после выполнения Кыргызстаном «внутригосударственных процедур», необходимых для функционирования договора.
  • Согласно документу, государства смогут передавать данные об удостоверяющих личность документах, гражданстве стран-участниц соглашения, наличие прав на постоянное или временное прибывание и выдаче виз.
  • Помимо этого, они смогут делиться сведениями о недвижимости граждан, их имущественных обязательствах, а также о привлечении к административной и уголовной отвественности.
  • Соглашение было подписано президентами России, Казахстана и Кыргызстана в декабре 2020 года. После этого документ проходил процесс ратификации парламентами стран.

#новость #персональныеданные

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24 комментария
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 Jami Johnson
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момент сознания

полагаю карту ЦА и примерную обстановку в странах сейчас знают почти все

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Зеленый самолетик

А минусы есть?

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S.Capusta

Неделю назад Кыргызстан запустил систему распознавания лиц для выявления находящихся в розыске граждан.

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Juja 111

Да, как обычно, на социалку для местных денег нет, зато на типа борьбу с преступностью всегда, а уж сколько распилили бабла.

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Mikhail Ibragimov

по сути, это означает, что теперь нет границы между Кыргызстаном и Россией.
А плюс это или минус вам подскажет ваше критическое мышление

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Sultan Eshmi

Кто хочет свалить в Европу через 🇰🇬 военкомат будет знать

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Зеленый самолетик

Мне кажется кто купил билет в ЕС пофиг на военкомат

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Жони Дое

Услуги киргизской милиции по ненахождению российских граждан подорожают. Возможна монетизация через подписку.

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Artu

Всегда знал что на друзей можно положиться

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Сергей Федотов

Новые киргизы напряглись.

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Анюта Алехнович

Все, теперь и в Киргизии не спрячешься от РФ

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Алексей

От кого

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Жони Дое
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Евгений Гуров
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Melissa Mata

Про привлечение к административной ответственности им зачем знать?

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Ware Wow

чтобы выдать или не пустить

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Timur Agaev

так и без всяких соглашений обмениваются данными ,они же в общем доступе в последнее время

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Невкусно и грустно

Кыргызстанабратушки

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Yamile

Соглашение заключено на неопределённый срок.
То есть навсегда?

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Elnar I

Зависит от успехов современной медицины :)

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Груднев Грудин

Живём натуральным обменом. Предлагаю! Тушенку из мяса. Дешевле чем у чмошников. Но! Настоящую!

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Dima Alexeev

Союзное государство России, Беларуси и Кыргызстана

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Solodkin Denis

"Соглашение было подписано президентами России, Казахстана и Кыргызстана в декабре 2020 года. После этого документ проходил процесс ратификации парламентами стран."-долго же проходила ратификация

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24 комментария
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