Канада анонсировала новую стратегию по привлечению талантов — «цифровые кочевники» смогут находиться в стране полгода Статьи редакции
Власти примут и другие меры, чтобы в страну приезжало больше технических и других специалистов.
- Министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Шон Фрейзер представил «первую в Канаде стратегию по привлечению технических талантов» на ИТ-конференции Collision 2023.
- Среди мер, которые планируют реализовать, — «продвижение Канады как страны для цифровых кочевников», увеличить количество виз по программе Start-up Visa с 1000 до 3500 в год и продлить разрешённый срок работы по ней с года до трёх, разрешение владельцам американских виз H-1B работать в Канаде (программу запустят в июле 2023 года для 10 тысяч человек) и другие.
- По словам Фрейзера, которого цитирует местное издание CBC, будут и меры для «цифровых кочевников». Эта программа позволит удалённым сотрудникам с иностранными работодателями находиться и работать в Канаде до шести месяцев. Те, кто получит предложение о работе от канадской компании, смогут оставаться «ещё дольше». Другие детали пока не приводятся.
- С августа 2022 года ИТ-специалисты из России, Беларуси и других стран могут получить статус «цифрового кочевника» в Киргизии. Программы для «цифровых кочевников» также есть в Хорватии, Бразилии и некоторых других странах.
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Чет как-то вяло, страна и так не привлекательная для удаленщиков. Очень дорого и климат говно, когда в других тепло и дешево
Ох уж этот климат Канады, а ничего, что большая часть населения Канады живет на той же параллели, что и Краснодарский край, и там также тепло? Тебя прет нести бред под каждым постом?
климат - огонь для меня как сибиряка, а вот цены и уровень медицины - днище ебаное.
Согласен. У меня знакомые почти все вернулись. Туда релоцировали команду, остался толко один. Страна по многим показателям не очень.
жить там еще пипец как дорого, все парковки платные и жрать нечего
Вяло потому что желающих и так дофига.
Зато стены на юге нет.
Странный временной лимит конечно, по-моему ни одна страна на полгода не даёт визу кочевника. Бред какой-то. Это как минимум проблемы с жильём, вот кто мне контракт на пол года сделает?
Это для тех, кто не хочет жить ни в одной стране более 183 дней, чтобы нигде не быть налоговым резидентом.
Ерунда какая-то. Привлекать надо как-то так: "рабочие визы всем даром, и пусть никто не уйдет обиженным".
Federal skilled worker в express entry вполне нормально работает программа, причем если проходишь, выдают не временную визу/ВНЖ, а сразу ПМЖ с ворк пермитом. И критерии предельно прозрачные - за каждый параметр (образование, опыт работы, знание языка и т.д.) назначаются баллы, которые потом суммируются - нужно, чтобы было выше определенного порога. Понятно, что это не для кого попало - нужно реально иметь и опыт, и образование, и востребованную специальность, и знание англ/французского, но там кто попало и не нужен, это как подстраховка чтобы чел имел достаточную вероятность найти работу по приезду, а не оказаться под мостом без денег.
нене - сразу давать ВНЖ квартиру машину и работу
Эт вам в Польшу
ну это уже в мечтах только
Для меня нормальный вариант. Я работаю в НИИ, занимаюсь разработкой микроконтроллерных устройств за ссаных 30к в месяц, так меня любит это государство. Бесит больше всего то что пойдет проект или нет зависит от тупоголового чиновника, который кроме как пилить ни чего в жизни не умеет. За пол года я спокойно подниму 2-3 урожая ганджубаса и абсолютно спокойно продам в аптеки, ну а с бабками движ наводить будет проще. Я люблю свою страну, моё сердце кровью обливается, но сил моих больше нету терпеть это издевательство над собой.
Надо сваливать пока молод и есть возможность. А то сделают научных сотрудников невыездными из-за дефицита кадров, и уже тогда не получится уехать
Денис, тут трищ маёр напоминает, что ты - невыездной. бгг
Эй, а ты работать не пробовал???(Сарказм)
Текущее время рассмотрения заявки на стартап визу: 36 месяцев.
Им бы стартап по рассмотрению виз запилить
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/start-visa/about.html
На кой хрен кочевать в Канаду? Холодно и дорого. Разве что хочешь легально туда попасть и уже на месте найти работу.
Upd. Они в общем-то как раз на такой сценарий и рассчитывают, хитро однако.Те, кто получит предложение о работе от канадской компании, смогут оставаться «ещё дольше»
Походу здесь много людей с глупыми стереотипами.
Вчера 🇨🇦 Канада представила свою “digital nomad программу”. Спасибо за наводку в комментариях. Но радоваться рано 🙂 “На словах он Лев Толстой…”
Если в предыдущем посте - о правильном подходе к номад-внж в Тайване, то канадский анонс - это просто пук в лужу.
Настоящая классика бессодержательного пиара: модный министр на модной конференции рассказывает о новых невероятных возможностях для талантливых людей. Но если пробраться дальше заголовков сми, то оказывается, что digital nomad strategy - это просто пустить на полгода тех, кто и раньше приезжал в виде туристов, но не заявлял, что будет сидеть в ванкуверском Старбаксе и работать.
Ну и еще новая инициатива: для уволенных в США айтишников-обладателей рабочих H1B виз - возможность получить трехлетний внж в Канаде. При этом для уволенных в Канаде айтишников такой возможности нет!
У меня давно большие вопросы и к канадской стартап-визе - она чрезвычайно недружественная для тех, кто начинает делать не локальный канадский бизнес, а глобальный стартап. Я уж не говорю про сроки рассмотрения! За которые можно начать и закончить три стартапа.
Среди недавних анонсов было и обещание сильно улучшить программу стартап-визы, так что шансы есть!
Если честно, такой подход страны лично меня немного раздражает: когда инициативы направлены не на реальные процессы (привлечь талантов и стартапы), а просто откровенный пустой пиар, по сути направленный на внутренний электорат. На реддите есть любопытное обсуждение резидентов Канады о недавних анонсах.
В целом у Канады и например Австралии есть этот внешний вайб инноваций и модности, за которым не так много чего-то действительно осязаемого. Но есть много политического популизма, направленного на патриотически заряженных местных.
Все написанное выше не отменяет того, что Канада - хорошая безопасная страна, и отлично подходит например для магистратуры, PhD или просто временного пристанища. В том числе потому что есть отличная возможность быстро влиться в культуру западного англоязычного мира.
@kyrillic
Так проходите мимо, очевидно, что вам нужна другая страна и программа. Полугодичная номадская виза расчитана на то, что ты приедешь и за полгода найдешь работу там, став уже не кочевником. А если нет, то кочуй дальше, все честно и прозрачно.
что значит полгода а потом что - выгонят на мороз
а потом кочуй дальше
Российских кочевников тоже коснётся? Или нашим можно кочевать только по степям Киргизии?
по степям Армении)
нашим ничего нельзя
Кмк, 6 месяцев это слишком краткосрочно. Обычно digital nomad визы выписывают на год
Как по мне, для привлечения инвестиций и капитала, нужно делать как в Грузии, год можно спокойно жить, открыть местное ип(если ты айтишник, так вообще красота по условиям), с криптой вот начинают стартапы и прочее. А все эти Канады и тому подобное, уже не так интересны в плане привлечения работников и капитала
Точно. Грузия-то поинтереснее будет, 100 процентов.
а деньги ?
Какие деньги?
Без них
"Другие детали пока не приводятся"
думал что дельное будет, а пост просто желтушная чепуха
Не думаю, что Канада привлекательная страна. Тогда уж лучше сразу в штаты, которые 2 раза увеличили выдачу по визу О1.
ебать, спасибо нахуй
"по привлечению технических талантов". Техническим талантам нужна либо работа, либо инвестиции. Ни одного из этих пунктов в программе нет! FAIL!
Ну-ну. Поучи Канаду иммиграционным программам.
Технический талант не в состоянии найти работу сам?
а кто не хочет быть кочевником можно просто ВНЖ квартиру и работу?
А в рф перестали выдавать? Я думал вам отдадут имущество уехавших, лучше страны же в мире нет
"цифровым кочевникам" - не очень понятно. Типа люди, которые фрилансят онлайн, должны захотеть сидеть в холодном климате, в фанерных домах и окруженные геями?
Зачем ты так про Москву?
Незнал что в Таиланде холодно.
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На новом веку, зарождается новый народ, имя им "Цифровые кочевники", кратко "Циферные". Жду новую страну, и колонизацию народа
Интересный вариант "на посмотреть". Любопытно что по налогам.
Все очень плохо.
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Думаю Россиян это все не касается.
Почему? на ПМЖ они как принимали, так и принимают
Ничего для России принципиально не поменялось. Тот же EE как работал, так и работает
цифровые кочевники ,как мило конечно (
Да, умеют они обозвать
"Среди мер, которые планируют реализовать, — «продвижение Канады как страны для цифровых кочевников», увеличить количество виз по программе Start-up Visa с 1000 до 3500 в год и продлить разрешённый срок работы по ней с года до трёх"довольно неплохо, и срок работы продлили в достаточном количестве
Кочевникам негде будет жить. Кроме AirBnB никто не сдаст, но это дорого. Программа обречена на провал.
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Полгода? Это не серьезно и в такую даль нет смысла ехать. Минимум год с продолжением на два. Иначе нет смысла.
Суть кочевничества - выгодные налоговые условия или низкая стоимость жизни. В Канаде нет ни того ни другого