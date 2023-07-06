Миграция
Евгения Евсеева

Правительство Финляндии продлило ограничение на выдачу туристических виз россиянам и въезд в страну Статьи редакции

Частичный запрет для россиян действует с сентября 2022 года.

Обновлено в 17:06 мск. МИД Финляндии уточнил, что с 10 июля 2023 года ужесточит въезд в страну для российских абитуриентов, бизнесменов и владельцев недвижимости. Бизнесмены не смогут использовать страну для транзита, а для въезда в Финляндию должны иметь вескую причину. Владлельцы недвижимости также будут обязаны подтверждать необходимость личного присутствия. Для абитуриентов останутся доступны программы образования только в целях получения диплома или их часть (например, обучение по обмену).
  • Решение опубликовано на сайте кабинета министров Финляндии — по нему страна продлевает ограничение на въезд в неё россиян и выдачу им туристических виз на неопределённый срок.
  • Как объясняется в документе, ограничения решили сохранить, чтобы поездки россиян в страну и транзит через неё в другие страны Шенгенской зоны не наносили ущерб международным отношениям Финляндии.
  • 27 июня 2023 года президент Финляндии Саули Ниинистё и комитет по внешней политике при правительстве страны рассказали, что договорились о сохранении ограничений для россиян, а при необходимости — ужесточении их.
  • 6 июля МИД России сообщил, что страна 1 октября отзывает своё согласие на работу финского генконсульства в Санкт-Петербурге, а также высылает 9 дипломатов из страны. Ниинистё заявил, что ответом на это должно стать закрытие Генконсульства России в финском Турку.
  • Финляндия закрыла въезд для россиян с 30 сентября 2022 года. Страна заявляла, что будет пускать только к близким родственникам, по гуманитарным визам и работе, а также для политического убежища, учёбы и лечения. Также можно следовать через Финляндию транзитом — но не в страны ЕС.

#новость #финляндия #визы

1410 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
36 комментариев
Написать комментарий...
 Вадим Д.

Ну хоть здесь какая-то стабильность.

Ответить
Развернуть ветку
Вадя Кулаков

Вставить смешной мем про стабильность*

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.
Ответить
Развернуть ветку
Шишкин

Грустная стабильность, лучше бы без неё

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий

Наносили ущерб, делая 99% прибыли Иматре и Лапе

Ответить
Развернуть ветку
Seppo Nopilainen

благодетели блеат :)

Ответить
Развернуть ветку
Бублик static void

А Финке-то что сделали? После 45-го года у нее вообще уникальное положение было.

Ответить
Развернуть ветку
Andrew Simon

Так до 45го года вполне себе сделали. Вот они и ссуть...
По поводу падения доходов иматр с лапами - еслиб было критично, то не закрывали бы тур.визы - финны отнюдь не дураки, не зря имеют нынешние позиции в рейтинге самых счастливых стран мира.

Ответить
Развернуть ветку
Ребят вы издеваетесь?

Щас будут десятки рейсов из Ирана в Питер

Ответить
Развернуть ветку
Seppo Nopilainen

Рейсовые автобусы С-Пб - Финлянлия битком забиты, если что :)

Ответить
Развернуть ветку
Ребят вы издеваетесь?

Да те пацаны будут идти другой дорогой

Ответить
Развернуть ветку
Гора Жора

А где визу взяли

Ответить
Развернуть ветку
Seppo Nopilainen

родственные связи
транзит

Ответить
Развернуть ветку
Ed R

Не шибко то и хотелось туда ехать - комаров кормить.

Ответить
Развернуть ветку
Марк Нилов

Конечно в Карелии своих полно и даром

Ответить
Развернуть ветку
Русик Чебот

А че там комары забыли?

Ответить
Развернуть ветку
Зеленый самолетик

Поговорим за демократию?

Ответить
Развернуть ветку
Сидор

А что тут говорить?

Народ Финляндии выбрал на демократических выборах политиков, которые приняли данное решение.
Не слышал про массовые выступления граждан и жителей Финляндии против этого решения.
Как и не про то, что за демонстрации и выступления против решений там сажают.

Все демократично очень даже.

Ответить
Развернуть ветку
Анна Матвеева

Это будет долгий разговор..

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Boldyrev

Ну, начинай.

Ответить
Развернуть ветку
Viktor Glinka

Выдержка из документа, на который ссылаются в последнем абзаце, говорит о том, что транзитом в ЕС все таки можно.

- Лица, совершающие деловые поездки и имеющие неотложную причину для поездки в Финляндию или другие страны ЕС и шенгенской зоны. Граждане этой категории, прибывающие по визам, должны предоставить подтверждения необходимости въезда при пограничном контроле. Достоверность информации о деловой встрече может быть проверена контрольным звонком или другим способом.

Ответить
Развернуть ветку
MakaR

Ну сейчас что-то будет...

Ответить
Развернуть ветку
Афро Латино Европеец

Думаешь, повар поедет к финикам? ))) Там-то его и приготовят.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Иванов

Если повар и поедет, то разрешения спрашивать не будет

Ответить
Развернуть ветку
Афро Латино Европеец

Конечно не будет, когда он спрашивал разрешения )) Но когда его будут готовить в миксере и кетчупом, тоже разрешения не спросят. Просто приготовят.

Ответить
Развернуть ветку
John Doe

4 апреля что-то было? А там событие погромче было.

Ответить
Развернуть ветку
Seppo Nopilainen

.

Ответить
Развернуть ветку
Jane Wigo

нас айтишников это не пугает - к нам стоит очередь желающих принять нас на работу из всей европы . дают все - квартиру ВНЖ машину и много плюшек

Ответить
Развернуть ветку
Хозяин

и много шлюшек

Ответить
Развернуть ветку
Бинарный Ёж

либо плюшки, либо шлюшки — на всё не хватит

Ответить
Развернуть ветку
Jane Wigo

айтишникам дают шлюшек в релокационном пакете

Ответить
Развернуть ветку
Балкон.Ру
запрет для россиян

Есть правильные россияне, а есть не очень

Ответить
Развернуть ветку
Labeling

Кстати, я не совсем понимаю вот эту новость. Если санкции против кого-то еще не вступили в силу, то этот человек имеет полное право распоряжаться своими средствами.

Ответить
Развернуть ветку
Хозяин

Ну могли бы подыграть "да да платёжку вашу получили, уже обрабатываем, вот уже почти завтра будет готово... ай нет, извините, тут уже санкции".

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Разборки у политиков, а страдают всегда мирные люди. Вот бы такую страну, где вообще нет политиков.

Ответить
Развернуть ветку
Никита Одинцов

Тогда это уже будет не страна. Государство и политику не разделить

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
36 комментариев
null