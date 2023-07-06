Правительство Финляндии продлило ограничение на выдачу туристических виз россиянам и въезд в страну Статьи редакции
Частичный запрет для россиян действует с сентября 2022 года.
- Решение опубликовано на сайте кабинета министров Финляндии — по нему страна продлевает ограничение на въезд в неё россиян и выдачу им туристических виз на неопределённый срок.
- Как объясняется в документе, ограничения решили сохранить, чтобы поездки россиян в страну и транзит через неё в другие страны Шенгенской зоны не наносили ущерб международным отношениям Финляндии.
- 27 июня 2023 года президент Финляндии Саули Ниинистё и комитет по внешней политике при правительстве страны рассказали, что договорились о сохранении ограничений для россиян, а при необходимости — ужесточении их.
- 6 июля МИД России сообщил, что страна 1 октября отзывает своё согласие на работу финского генконсульства в Санкт-Петербурге, а также высылает 9 дипломатов из страны. Ниинистё заявил, что ответом на это должно стать закрытие Генконсульства России в финском Турку.
- Финляндия закрыла въезд для россиян с 30 сентября 2022 года. Страна заявляла, что будет пускать только к близким родственникам, по гуманитарным визам и работе, а также для политического убежища, учёбы и лечения. Также можно следовать через Финляндию транзитом — но не в страны ЕС.
1410 просмотров
Ну хоть здесь какая-то стабильность.
Вставить смешной мем про стабильность*
Грустная стабильность, лучше бы без неё
Наносили ущерб, делая 99% прибыли Иматре и Лапе
благодетели блеат :)
А Финке-то что сделали? После 45-го года у нее вообще уникальное положение было.
Так до 45го года вполне себе сделали. Вот они и ссуть...
По поводу падения доходов иматр с лапами - еслиб было критично, то не закрывали бы тур.визы - финны отнюдь не дураки, не зря имеют нынешние позиции в рейтинге самых счастливых стран мира.
Щас будут десятки рейсов из Ирана в Питер
Рейсовые автобусы С-Пб - Финлянлия битком забиты, если что :)
Да те пацаны будут идти другой дорогой
А где визу взяли
родственные связи
транзит
Не шибко то и хотелось туда ехать - комаров кормить.
Конечно в Карелии своих полно и даром
А че там комары забыли?
Поговорим за демократию?
А что тут говорить?
Народ Финляндии выбрал на демократических выборах политиков, которые приняли данное решение.
Не слышал про массовые выступления граждан и жителей Финляндии против этого решения.
Как и не про то, что за демонстрации и выступления против решений там сажают.
Все демократично очень даже.
Это будет долгий разговор..
Ну, начинай.
Выдержка из документа, на который ссылаются в последнем абзаце, говорит о том, что транзитом в ЕС все таки можно.
- Лица, совершающие деловые поездки и имеющие неотложную причину для поездки в Финляндию или другие страны ЕС и шенгенской зоны. Граждане этой категории, прибывающие по визам, должны предоставить подтверждения необходимости въезда при пограничном контроле. Достоверность информации о деловой встрече может быть проверена контрольным звонком или другим способом.
Ну сейчас что-то будет...
Думаешь, повар поедет к финикам? ))) Там-то его и приготовят.
Если повар и поедет, то разрешения спрашивать не будет
Конечно не будет, когда он спрашивал разрешения )) Но когда его будут готовить в миксере и кетчупом, тоже разрешения не спросят. Просто приготовят.
4 апреля что-то было? А там событие погромче было.
.
нас айтишников это не пугает - к нам стоит очередь желающих принять нас на работу из всей европы . дают все - квартиру ВНЖ машину и много плюшек
и много шлюшек
либо плюшки, либо шлюшки — на всё не хватит
айтишникам дают шлюшек в релокационном пакете
Есть правильные россияне, а есть не очень
Кстати, я не совсем понимаю вот эту новость. Если санкции против кого-то еще не вступили в силу, то этот человек имеет полное право распоряжаться своими средствами.
Ну могли бы подыграть "да да платёжку вашу получили, уже обрабатываем, вот уже почти завтра будет готово... ай нет, извините, тут уже санкции".
Разборки у политиков, а страдают всегда мирные люди. Вот бы такую страну, где вообще нет политиков.
Тогда это уже будет не страна. Государство и политику не разделить