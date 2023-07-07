Миграция
Маша Цепелева

В Турции увеличат налог на регистрацию иностранных мобильных телефонов в три раза — до 71 тысячи рублей Статьи редакции

По закону, все въезжающие в страну должны в течение 120 дней зарегистрировать телефон, купленный за границей, — иначе его могут заблокировать.

  • С 8 июля 2023 года налог на регистрацию мобильных телефонов в Турции вырастет до 20 тысяч турецких лир (71 тысяча рублей по курсу на 7 июля 2023 года), пишет «Т—Ж» со ссылкой на публикацию правительственной газеты страны.
  • По местному закону, все телефоны, купленные за пределами Турции, надо зарегистрировать в течение 120 дней после въезда. Если этого не сделать, то заблокируют GSM- или WCDMA⁠-⁠модуль, который обеспечивает подключение к сети. Тогда смартфон не сможет принимать звонки, SMS и подключаться к мобильному интернету.
  • Телефон отслеживают по IMEI — уникальному коду устройства. При подключении к сети смартфон передаёт информацию о нём мобильному оператору, и IMEI попадает в базу управления информационных технологий и связи.
  • До 8 июля налог на регистрацию телефона составлял 6091 турецкую лиру (около 21 тысячи рублей), в 2022 году — 2732 турецкие лиры (около 10 тысяч рублей).
  • Телефоны не всегда блокируют после истечения 120 дней, пишет издание. Некоторые перед сроком блокировки переносят SIM-карту в другой слот или подключают eSIM, это даёт дополнительные 120 дней для пользования.

#новость #турция #связь

1468 просмотров
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33 комментария
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 debil
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Энтони Лавджой

Да я в лучшей стране мира живу оказывается.

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Аккаунт заморожен

СССР ?

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Андрей Иванов

Т.е. нужно покупать телефоны турецких марок? Кстати каких?

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Dmitry T

нет, нужно покупать телефоны официально импортнутые . Там айфон примерно х2 стоит .

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Alexandr Tyshchenko

Теперь будет х3

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Vlad

Beko наверное, там больше нет ничего

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alexrec

Почему турецких то ?

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igotosochi

Есть чему поучиться)

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Noname

Дешевле новый купить)

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Юрий Хабаров

А чего только в 3 раза,почему не в 10?

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sunblade

Ну ради спасения 71 тысячи рублей можно и IMEI изменить, велкам ту 4pda

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Pedal Horse Mashineries Inc

Отсосэйшн. Если только трубка района 10 годов.

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SegaBoy

когда услышал очередную новость про повышение налогов

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Алексей Самарин

Уже прямо каждый день налоги повышаются

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fullstackoff

Получается у турок нет айфонов с горбушки и авито?

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Сергей Федоров

Там подобные телефоны даже бомжи не возьмут забесплатно(

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Андрей Панов

Ага, великий богатый турецкий народ откажется от бесплатного айфона. У тебя мозги есть?

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Сергей Федоров

через 4 месяца айфон превратится "в айпод" с неработающим модулем связи, кому такой нужен будет?)

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Sergei Fedostsev

Сергей Федоров 👍

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Андрей Панов

Ну да, зачем брать бесплатно айфон на 4 месяца. Мелочь же

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Nikita Markov

Не показывайте это нашим законотворцам

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Adam P

Если с семьей заезжать, то это уже полмиллиона))

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Pedal Horse Mashineries Inc

Вроде есть какая-то китайщина с возможностью редактирования imei.

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Виктор Исаков

Ой. А что там нет параллельного импорта?
А айфон 2000$ стоит? Как не демократично со стороны турков...

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Сергей Федоров

Параллельный импорт - нелегальный ввоз без регистрации в специальной базе белых IMEI => пользуешься 120 дней, потом твоя связь превращается в кирпич. Был Iphone станет Ipod

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Alex Shevchenko

Покупаешь там 4g модем, симку с инетом, раздаешь вай-фай, и любимые всеми звонки в мессенджерах вэлком)

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Dark Soul

Вообще то любой нормальный iPhone давно 2000$ стоит. Версия про, апгрейд памяти. Это если на минималках не брать

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Виктор Исаков

На vc к каждой новости о выходе нового телефона стоны, что в России цена за трубку не обоснована. И что вот где-то там, они стоят в 2 раза дешевле. Что-то ниодного такого комментария не вижу под этим постом.

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Анастасия Мартынова

И это все равно выгоднее, чем купить там

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Alex Shevchenko

K-k-k-kombo!!😁

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Alexandr Tyshchenko

Сообщение удалено

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Аккаунт заморожен

Некоторые страны пытаются создавать сложности для России, но у них ничего не получается и не получится, заявил Путин.

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33 комментария
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