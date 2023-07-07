В Турции увеличат налог на регистрацию иностранных мобильных телефонов в три раза — до 71 тысячи рублей Статьи редакции
По закону, все въезжающие в страну должны в течение 120 дней зарегистрировать телефон, купленный за границей, — иначе его могут заблокировать.
- С 8 июля 2023 года налог на регистрацию мобильных телефонов в Турции вырастет до 20 тысяч турецких лир (71 тысяча рублей по курсу на 7 июля 2023 года), пишет «Т—Ж» со ссылкой на публикацию правительственной газеты страны.
- По местному закону, все телефоны, купленные за пределами Турции, надо зарегистрировать в течение 120 дней после въезда. Если этого не сделать, то заблокируют GSM- или WCDMA-модуль, который обеспечивает подключение к сети. Тогда смартфон не сможет принимать звонки, SMS и подключаться к мобильному интернету.
- Телефон отслеживают по IMEI — уникальному коду устройства. При подключении к сети смартфон передаёт информацию о нём мобильному оператору, и IMEI попадает в базу управления информационных технологий и связи.
- До 8 июля налог на регистрацию телефона составлял 6091 турецкую лиру (около 21 тысячи рублей), в 2022 году — 2732 турецкие лиры (около 10 тысяч рублей).
- Телефоны не всегда блокируют после истечения 120 дней, пишет издание. Некоторые перед сроком блокировки переносят SIM-карту в другой слот или подключают eSIM, это даёт дополнительные 120 дней для пользования.
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Да я в лучшей стране мира живу оказывается.
СССР ?
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Т.е. нужно покупать телефоны турецких марок? Кстати каких?
нет, нужно покупать телефоны официально импортнутые . Там айфон примерно х2 стоит .
Теперь будет х3
Beko наверное, там больше нет ничего
Почему турецких то ?
Есть чему поучиться)
Дешевле новый купить)
А чего только в 3 раза,почему не в 10?
Ну ради спасения 71 тысячи рублей можно и IMEI изменить, велкам ту 4pda
Отсосэйшн. Если только трубка района 10 годов.
когда услышал очередную новость про повышение налогов
Уже прямо каждый день налоги повышаются
Получается у турок нет айфонов с горбушки и авито?
Там подобные телефоны даже бомжи не возьмут забесплатно(
Ага, великий богатый турецкий народ откажется от бесплатного айфона. У тебя мозги есть?
через 4 месяца айфон превратится "в айпод" с неработающим модулем связи, кому такой нужен будет?)
Сергей Федоров 👍
Ну да, зачем брать бесплатно айфон на 4 месяца. Мелочь же
Не показывайте это нашим законотворцам
Если с семьей заезжать, то это уже полмиллиона))
Вроде есть какая-то китайщина с возможностью редактирования imei.
Ой. А что там нет параллельного импорта?
А айфон 2000$ стоит? Как не демократично со стороны турков...
Параллельный импорт - нелегальный ввоз без регистрации в специальной базе белых IMEI => пользуешься 120 дней, потом твоя связь превращается в кирпич. Был Iphone станет Ipod
Покупаешь там 4g модем, симку с инетом, раздаешь вай-фай, и любимые всеми звонки в мессенджерах вэлком)
Вообще то любой нормальный iPhone давно 2000$ стоит. Версия про, апгрейд памяти. Это если на минималках не брать
На vc к каждой новости о выходе нового телефона стоны, что в России цена за трубку не обоснована. И что вот где-то там, они стоят в 2 раза дешевле. Что-то ниодного такого комментария не вижу под этим постом.
И это все равно выгоднее, чем купить там
K-k-k-kombo!!😁
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Комментарий удален модератором
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Некоторые страны пытаются создавать сложности для России, но у них ничего не получается и не получится, заявил Путин.