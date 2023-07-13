Перед закрытием программы инвестиционного гражданства этой страны в 2023 году у россиян был всего месяц на подачу документов и заключение сделок. В связи с этим регион явно потеряет свои позиции в рейтинге в следующем полугодии.

Вануату по-прежнему предоставляет россиянам возможность участия в программе инвестиционного гражданства, и количество запросов на покупку жилых объектов увеличилось в три раза по сравнению с первым полугодием 2022-го.