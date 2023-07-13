Спрос россиян на недвижимость на Бали и в Таиланде вырос вдвое за январь-июнь 2023-го — Intermark Real Estate Статьи редакции
Среди «аутсайдеров» — Черногория, Германия и Греция.
- Количество сделок российских клиентов с зарубежной недвижимостью в первом полугодии 2023-го увеличилось на 36% год к году, пишет Forbes со ссылкой на данные агентства Intermark Real Estate.
- По его оценкам, лидером по количеству сделок остаётся ОАЭ: с января по июнь 2023 года только в Дубае продали 52,8 тысячи лотов — это 75% от объёма продаж за весь 2022-й. В Абу-Даби количество сделок выросло на 66% год к году, но сколько именно их было, в агентстве не уточнили.
- Количество сделок россиян с недвижимостью на Бали удвоилось, в Таиланде — выросло в 2,6 раза по сравнению с первой половиной 2022-го. Сколько именно и какую недвижимость купили россияне, издание не пишет.
- В странах Карибского бассейна россияне купили в 2,4 раза больше недвижимости год к году. Высокий спрос обеспечила Гренада, отмечают в агентстве.
- При этом в Турции «бум спроса» со стороны россиян произошёл во втором квартале 2022-го, «который сохраняется до сих пор». Количество сделок за первое полугодие 2023-го выросло на треть, отмечают в Intermark Real Estate.
- Среди «аутсайдеров» агентство называет Черногорию (минус 96% запросов по сравнению с январём-июнем 2022-го). Страна завершила программу «гражданства за инвестиции» — по ней можно было получить паспорт, в том числе купив недвижимость. В список стран, наименее интересных для покупки жилья, также вошли Германия (потеряла за год 93% спроса) и Греция (84%).
820 просмотров
А как же Родина?
Ну будем ностальгировать, попивая мохито с живота индонезийки
все просто - люди спасают капиталы, валят из РФ подальше
А зачем там вообще покупать недвижку? Сдавать?
Ну как бы сдать то может быть и можно но получить прибыль наверное врядли - местные снимут у местных или купят юнит (раньше стоил до 2 млн бат) жилье сверху внизу гараж/магас по желанию либо комната. Сдать такое врядли получиться за вменяемые деньги.
Покупают для перепродажи, обычная спекуляция на хайпе. Ну еще минимум какой-то ремонт делают для обоснования ценика этого жилья, такое обычно быстро продается
Очень интересно как они там "покупают" - кондоминимумы там вообще в воздухе висят - в любой момент могут снести или землю продать под ними - очень интересно почитать про юридические аспекты. А реклама интермарки какой то мало кому интересна. В Таиланде покупка земли иносранцами запрещена, купить на неясное юрлицо с непонятно кем в качестве хозяина тоже так себе удовольствие, какие варианты то :)) ?!
жениться на тайке
На родине у россиян спрос тоже не падает, несмотря на дикие ценники даже в провинции. Жилья строится ого-го сколько и всё раскупается. А цены и не думают останавливаться.
О, я и там, и там купил.
Купить то, что потом хрен продашь?
"Вануату по-прежнему предоставляет россиянам возможность участия в программе инвестиционного гражданства, и количество запросов на покупку жилых объектов увеличилось в три раза по сравнению с первым полугодием 2022-го"
Чо там в этом Вануату делать? Это ж пиздец какие ебеня с аборигенами, там до сих пор карго-культ живёт и здравствует.
Индонезия по привлекательней кажется, бали избито, зато там закаты красивее