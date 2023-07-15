В Стамбуле приостановили выдачу ВНЖ из-за роста миграции Статьи редакции
Исключение составят те, кто прибыл в страну для лечения, обучения или международной торговли.
- Власти Турции ограничили выдачу видов на жительство во всех 39 районах Стамбула, сообщает местное издание Milliyet. До этого мера действовала в 10 из них.
- ВНЖ теперь можно получить только по исключительным обстоятельствам: для лечения, обучения, международной торговли или в качестве беженца.
- По данным издания, в Стамбуле также ужесточили проверки арендодателей и отелей на предмет проживания нелегалов. Виновникам грозят штрафы и отзыв лицензии, а при многократных нарушениях — тюремный срок.
- Турецкие власти объясняют меры ростом миграции. По их данным, в Стамбуле при население в 15,9 млн человек проживает около 1,3 млн иностранцев. Большая часть из них — сирийцы (более 535 тыс. человек).
- В июле 2022 года в Турции начали действовать ограничение на проживание мигрантов. В каждом из жилых районов страны их доля не должна превышать 20%.
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Пойдем пожрем на кухню ))))))))))))
Да, это эпично.
Сам ты Наташа
https://www.youtube.com/watch?v=r6YyBtinosQ
Могу предположить, что и в других столицах такое будет т.к. русские очень любят именно в столицы эмигрировать и там кратно повышается стоимость жилья, что не нравится местным
Столица Турции - Анкара
Жестоко
Перекос по сирийцам, но как русских-то не приплести
В статье говориться про сирийцев.
Двойной факап, бывает
Стамбул для стамбульчан, Стамбул не резиновый
Стамбульчей. Как москвичей.
Для константинопольцев
Кто не успел, тот не успел )
Кто этот небритый?
Гений, поэт, отец русской демократии
Зять русской демократии.
Бритый, только с другой стороны.
Лично я уехал после пары лет жизни в Анталье. Все последнее время цены росли постоянно. В Макдоналдсе за две недели выросли целых 3 раза (на копейки, но постоянно). До наплыва беженцев и СНГ и Ирана однушка стоила 280 баксов, стала — 700+ (щас уже дороже думаю). Гости из Европы удивлялись таким ценам. И это все про цветущую Турцию, которая всегда славилась дешевизной. В Стамбуле кебаб дороже чем в Берлине уже.
Кстати. Хату, которую я снимал пару лет, продали. Она была куплена 3 года назад за ~30 000 баксов, а продали ее за 120.
И смысл? Раньше было дёшево и надёжно (Внж давали с парой бумажек и договором аренды), а теперь отказы в продлении Внж. Надёжно тока покупать ту самую однушку без отопления на окраине Антальи за ахулиард лир и будешь там 5 месяцев в году мёрзнуть. :(
А там что, хорошо жить?
Да, там дёшево и кошки
Давно не дешево
У меня тоже дома две кошки и чо? А за кошками лучше тогда в Грецию.
Может, и лучше, да кто туда пустит
А кто запрещает? Это не Туркменистан же.
Сейчас я даже не знаю где дёшево, аренда квартиры в Стамбуле дороже чем в Москве.
Жить! — везде хорошо!
Да, там турки и землетрясения.
Ой чё творится...
правильно говорить "Oh, neler oluyor..."
Можно попроще: “Alah-alah”
Siktir!
Your bunny wrote