Миграция
Артур Томилко

В Стамбуле приостановили выдачу ВНЖ из-за роста миграции Статьи редакции

Исключение составят те, кто прибыл в страну для лечения, обучения или международной торговли.

  • Власти Турции ограничили выдачу видов на жительство во всех 39 районах Стамбула, сообщает местное издание Milliyet. До этого мера действовала в 10 из них.
  • ВНЖ теперь можно получить только по исключительным обстоятельствам: для лечения, обучения, международной торговли или в качестве беженца.
  • По данным издания, в Стамбуле также ужесточили проверки арендодателей и отелей на предмет проживания нелегалов. Виновникам грозят штрафы и отзыв лицензии, а при многократных нарушениях — тюремный срок.
  • Турецкие власти объясняют меры ростом миграции. По их данным, в Стамбуле при население в 15,9 млн человек проживает около 1,3 млн иностранцев. Большая часть из них — сирийцы (более 535 тыс. человек).
  • В июле 2022 года в Турции начали действовать ограничение на проживание мигрантов. В каждом из жилых районов страны их доля не должна превышать 20%.
Стамбул, Турция. Фото Unsplash.

#новость #турция #внж

2593 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
34 комментария
Написать комментарий...
 Вася Пражкин
Ответить
Развернуть ветку
Сергей Леопольдович

Пойдем пожрем на кухню ))))))))))))

Ответить
Развернуть ветку
Монохромный Ретропанк

Да, это эпично.

Ответить
Развернуть ветку
MakaR

Сам ты Наташа
https://www.youtube.com/watch?v=r6YyBtinosQ

Ответить
Развернуть ветку
fyp

Могу предположить, что и в других столицах такое будет т.к. русские очень любят именно в столицы эмигрировать и там кратно повышается стоимость жилья, что не нравится местным

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Гуков

Столица Турции - Анкара

Ответить
Развернуть ветку
Alex

Жестоко

Ответить
Развернуть ветку
Ректазавр

Перекос по сирийцам, но как русских-то не приплести

Ответить
Развернуть ветку
Светлана

В статье говориться про сирийцев.

Ответить
Развернуть ветку
jonewayne

Двойной факап, бывает

Ответить
Развернуть ветку
Цифровые комплексы

Стамбул для стамбульчан, Стамбул не резиновый

Ответить
Развернуть ветку
Монохромный Ретропанк

Стамбульчей. Как москвичей.

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Gordeev

Для константинопольцев

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Леопольдович

Кто не успел, тот не успел )

Ответить
Развернуть ветку
Монохромный Ретропанк
Ответить
Развернуть ветку
Сергей Леопольдович

Кто этот небритый?

Ответить
Развернуть ветку
Den

Гений, поэт, отец русской демократии

Ответить
Развернуть ветку
Монохромный Ретропанк

Зять русской демократии.

Ответить
Развернуть ветку
Монохромный Ретропанк

Бритый, только с другой стороны.

Ответить
Развернуть ветку
Erick Flatcher

Лично я уехал после пары лет жизни в Анталье. Все последнее время цены росли постоянно. В Макдоналдсе за две недели выросли целых 3 раза (на копейки, но постоянно). До наплыва беженцев и СНГ и Ирана однушка стоила 280 баксов, стала — 700+ (щас уже дороже думаю). Гости из Европы удивлялись таким ценам. И это все про цветущую Турцию, которая всегда славилась дешевизной. В Стамбуле кебаб дороже чем в Берлине уже.

Кстати. Хату, которую я снимал пару лет, продали. Она была куплена 3 года назад за ~30 000 баксов, а продали ее за 120.

И смысл? Раньше было дёшево и надёжно (Внж давали с парой бумажек и договором аренды), а теперь отказы в продлении Внж. Надёжно тока покупать ту самую однушку без отопления на окраине Антальи за ахулиард лир и будешь там 5 месяцев в году мёрзнуть. :(

Ответить
Развернуть ветку
Энтони Лавджой

А там что, хорошо жить?

Ответить
Развернуть ветку
Denis Bystruev

Да, там дёшево и кошки

Ответить
Развернуть ветку
Ирина Они

Давно не дешево

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Я

У меня тоже дома две кошки и чо? А за кошками лучше тогда в Грецию.

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Gordeev

Может, и лучше, да кто туда пустит

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Я

А кто запрещает? Это не Туркменистан же.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Иванов

Сейчас я даже не знаю где дёшево, аренда квартиры в Стамбуле дороже чем в Москве.

Ответить
Развернуть ветку
Erick Flatcher

Жить! — везде хорошо!

Ответить
Развернуть ветку
Монохромный Ретропанк

Да, там турки и землетрясения.

Ответить
Развернуть ветку
MakaR

Ой чё творится...

Ответить
Развернуть ветку
Отнюдь

правильно говорить "Oh, neler oluyor..."

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Грушко

Можно попроще: “Alah-alah”

Ответить
Развернуть ветку
Отнюдь

Siktir!

Ответить
Развернуть ветку
Ректазавр

Your bunny wrote

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
34 комментария
null