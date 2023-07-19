Миграция
Полина Лааксо

Дания разорвёт договор об избежании двойного налогообложения с Россией Статьи редакции

Он действовал с 1996 года.

  • Внимание на заявление российского Минфина обратило Forbes. Соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество перестанет действовать с 1 января 2024 года.
  • СМИ рассказывали о планах датского правительства отказаться от конвенции с Россией весной 2023 года. Тогда же российские Минфин и МИД предложили Владимиру Путину разорвать такие договоры со всеми «недружественными» странами до «восстановления нарушенных прав России».
  • На начало 2023 года в списке международных договоров об избежании двойного налогообложения между Россией и другими государствами числилось 84 страны. Среди них есть и «недружественные» — например, США, Австралия, Великобритания, Норвегия, Япония, Швейцария и другие. РБК отмечало, что изменения в таких соглашениях отразятся на международных компаниях, которые работают в России, и на «дочках» российских компаний за границей.
Источник: Travel in Life

#новость #дания #налоги

2016 просмотров
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22 комментария
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 Владимир Брыксин

Испания пока есть в списке и, надеюсь, останется.

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Испания простыми глазами
О жизни в Испании с юмором и со вкусом глазами IT-couple. ⚡Напиши в ЛС и получи полный гайд по…
t.me
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Pavel Cree

Ну и отлично, мы в России люди богатые, и два раза налоги заплатим

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Невероятный Блондин

Только выиграли

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Пэ Гусев

Вброс фигня...

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Евгений Широков

Ну вот, только сказали что я богатый, а оказалось вбросом!

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Дмитрий Павлов

ну это ж для олигархов и бизнесменов новости, простой люд не коснётся

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Elnar I

Ну как же, например, если человек работает удаленно на российскую компанию (супруг релоканта), платит 13% в рф т.к. обязан на основании гражданства вне зависимости от места работы. Хочет завести деньги в Данию официально, поэтому декларирует доход, доплачивает какую-то сумму от разницы. Сейчас будет обязан платить и там, и там полную сумму.

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Sasha Step

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Откуда тут простой люд? Новость по теме ресурса

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Ольга Юренкова

Деньги не проблема

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Мигель Маркин
со всеми «недружественными» странами

Это значит вообще со всеми, кроме Китая и Северной Кореи?

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умный человек

Вы преувеличили. Недружественных - 49 шт https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)

Список недружественных государств (Россия)
Список недружественных государств и территорий включает иностранные государства и территории…
ru.wikipedia.org
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Марк

Всего лишь 49?)))

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умный человек

Всего 197 признанных стран.
Автор выше сказал что все, кроме китая и сев. кореи. Это выходит 194 недружественных, т.е. 98%.
Я же уточнил, что недружественных - 49, а не 194, т.е. 25%.

"Всего лишь" или нет - каждый сам решает

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умный человек

Только ситхи всё возводят в абсолют

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Артём Акулов

За всю мировую историю Европы там все воевали со всеми. И почему-то в 2022 году вот это вот всё слишком распиарили. Вводят бесполезные санкции, воруют акции физ. лиц и долларовые накопления, арестовывают недвижимость, вводят какую-ту коллективную ответственность. Ну расторгли соглашение, покричали-поорали, дураки увидели это по телику - порадовались, а дальше-то что? Сами себе в карман срут.

Кстати, будет ли коллективная ответственность у немцев? Или у дикарей, которые сожгли Нотр-Дам де Пари в 2019 году и крушили Париж с пригородами в 2023? Как насчет Китая, где из лаборатории потеряли вирус, убившей миллионы людей по всему миру? Почему об этом молчат и никакие соглашения не рвут? Не по моде, да? Аааа, так это другоооооееее, ну ясно.

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Зеленый самолетик

а в племени Кумба в Амазонке людей за родинку в не том месте съедают

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Невкусно и грустно
Кстати, будет ли коллективная ответственность у немцев?

Господи, какой же ты жалкий. Хоть немного бы про ответственность немцев почитал, балбес.

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Вадим Д.
Минфин и МИД предложили разорвать такие договоры со всеми «недружественными» странами до «восстановления нарушенных прав России»

Это уже большая и громкая победа? Или просто небольшой рывок?

отразятся на международных компаниях, которые работают в России

За это можно не переживать, таких всё меньше, а от двойных налогов их гарантированно не прибавится.

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Ilya Brin

Здесь мог быть мем с Микки Маусом, но:

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DmitriyS

Жду, когда же россияне, переехавшие в Данию, перестанут быть терпилами. Будут проводить митинги, пикеты... да что угодно! Хватит молчать!)))

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Отнюдь

прям ждешь?

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Настя

Можно просто отказаться от российского гражданства в пользу гражданин мира. Ну или определиться: Дания или РФ. Платить налоги в одном месте.

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