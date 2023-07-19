Дания разорвёт договор об избежании двойного налогообложения с Россией Статьи редакции
Он действовал с 1996 года.
- Внимание на заявление российского Минфина обратило Forbes. Соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество перестанет действовать с 1 января 2024 года.
- СМИ рассказывали о планах датского правительства отказаться от конвенции с Россией весной 2023 года. Тогда же российские Минфин и МИД предложили Владимиру Путину разорвать такие договоры со всеми «недружественными» странами до «восстановления нарушенных прав России».
- На начало 2023 года в списке международных договоров об избежании двойного налогообложения между Россией и другими государствами числилось 84 страны. Среди них есть и «недружественные» — например, США, Австралия, Великобритания, Норвегия, Япония, Швейцария и другие. РБК отмечало, что изменения в таких соглашениях отразятся на международных компаниях, которые работают в России, и на «дочках» российских компаний за границей.
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Испания пока есть в списке и, надеюсь, останется.
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Ну и отлично, мы в России люди богатые, и два раза налоги заплатим
Только выиграли
Вброс фигня...
Ну вот, только сказали что я богатый, а оказалось вбросом!
ну это ж для олигархов и бизнесменов новости, простой люд не коснётся
Ну как же, например, если человек работает удаленно на российскую компанию (супруг релоканта), платит 13% в рф т.к. обязан на основании гражданства вне зависимости от места работы. Хочет завести деньги в Данию официально, поэтому декларирует доход, доплачивает какую-то сумму от разницы. Сейчас будет обязан платить и там, и там полную сумму.
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Откуда тут простой люд? Новость по теме ресурса
Деньги не проблема
Это значит вообще со всеми, кроме Китая и Северной Кореи?
Вы преувеличили. Недружественных - 49 шт https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
Всего лишь 49?)))
Всего 197 признанных стран.
Автор выше сказал что все, кроме китая и сев. кореи. Это выходит 194 недружественных, т.е. 98%.
Я же уточнил, что недружественных - 49, а не 194, т.е. 25%.
"Всего лишь" или нет - каждый сам решает
Только ситхи всё возводят в абсолют
За всю мировую историю Европы там все воевали со всеми. И почему-то в 2022 году вот это вот всё слишком распиарили. Вводят бесполезные санкции, воруют акции физ. лиц и долларовые накопления, арестовывают недвижимость, вводят какую-ту коллективную ответственность. Ну расторгли соглашение, покричали-поорали, дураки увидели это по телику - порадовались, а дальше-то что? Сами себе в карман срут.
Кстати, будет ли коллективная ответственность у немцев? Или у дикарей, которые сожгли Нотр-Дам де Пари в 2019 году и крушили Париж с пригородами в 2023? Как насчет Китая, где из лаборатории потеряли вирус, убившей миллионы людей по всему миру? Почему об этом молчат и никакие соглашения не рвут? Не по моде, да? Аааа, так это другоооооееее, ну ясно.
а в племени Кумба в Амазонке людей за родинку в не том месте съедают
Господи, какой же ты жалкий. Хоть немного бы про ответственность немцев почитал, балбес.
Это уже большая и громкая победа? Или просто небольшой рывок?отразятся на международных компаниях, которые работают в России
За это можно не переживать, таких всё меньше, а от двойных налогов их гарантированно не прибавится.
Здесь мог быть мем с Микки Маусом, но:
Жду, когда же россияне, переехавшие в Данию, перестанут быть терпилами. Будут проводить митинги, пикеты... да что угодно! Хватит молчать!)))
прям ждешь?
Можно просто отказаться от российского гражданства в пользу гражданин мира. Ну или определиться: Дания или РФ. Платить налоги в одном месте.