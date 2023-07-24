Россияне заняли первое место среди иммигрировавших в Турцию иностранцев в 2022 году Статьи редакции
Граждане России также стали лидерами среди иностранцев по количеству полученных видов на жительство — правда, большинство из них были туристическими.
- В 2022 году в Турцию мигрировали чуть более 494 тысяч человек — на 33,2% меньше год к году, следует из данных местной статистической службы. Из них 399,6 тысячи — иностранные граждане. Внимание на статистику обратило VPost.
- Россияне составили 25% от всех приехавших в страну иностранцев — почти 100 тысяч человек. На втором месте граждане Украины (8,1%; около 32,5 тысячи), на третьем — Ирана (6,5%; почти 26 тысяч), четвёртом — Афганистана (5,4%; 21,6 тысячи), пятом — Ирака (4,8%; 19 тысяч). Уехали из Турции в 2022-м около 11,8 тысяч россиян.
- Среди всех иммигрантов больше всего проживает в Стамбуле (35,4%), затем идут Анталья (14,8%), Анкара (5,4%), Бурса (3,9%) и Мерсин (3,8%).
- Служба берёт данные из Системы регистрации адресов (AKS), которая учитывает всех проживающих в стране. Реальные цифры находящихся в стране иностранцев постоянно меняются, отмечает VPost.
- По данным управления по миграции, которые приводило «РИА Новости», россияне также заняли первое место среди иностранцев по количеству полученных видов на жительство в Турции за 2022 год. Всего им выдали 153 тысячи ВНЖ, при этом 132 тысячи получили краткосрочный туристический вид на жительство.
- Также россияне остаются лидерами по количеству купленных объектов недвижимости в Турции, приводили данные статистической службы «Ведомости» в июне 2023-го.
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А всё благодаря кому? Правильно! То-то обрадуется.
Благодаря мудрого премудрого царя, но он не учёл, что уходят богатые и остаются те, у кого нет возможности сбежать. В результате получаем, что уход богатых бьёт по экономике гораздо сильнее, чем там всякие санкции. Реальность такая.
Милонов ликует) главное в этой новости не просто про иммигрантов, а тех самых, которые двигают экономику, а не разворовывают )
С вашего позволения переведу ваш комментарий - Процветай Турция родная, под флагом России. Наоборот тоже хотел перевести, но не получается.
"Комментарии про первое место"
Ничего, к октября статистика возвращенцев порадует Путина т.к. ВНЖ очень плохо продлевают и только на пол года, с огромным не снимаемым депозитом. Туристический ВНЖ с декабря прошлого года, не выдают. Да и Турция, честно скажу, специфическая страна (меня она за*бала).
Мне продлили месяц назад на год. Жене продлили буквально вчера на год в третий раз. Живем в Стамбуле. Видимо, мы в разных Турциях, либо кому-то повезло (или наоборот).
Если говорить о тех, кто уехал, но еще не вернулся, то почему Вы думаете, что люди, живущие уже больше полутора лет и освоившихся заграницей, вдруг вернутся в Россию? Скорее всего, они поедут в Сербию или останутся здесь нелегально.
Соглашусь тем, что Турция специфичная. Не для всех.
Чем специфична ?)
Минусы:
1. Отношением к животным. Я заколебался кормить, лечить местных котов и собак, каждый день. Сейчас у меня дома 2 кошки и 5 котят. Турки только научились пиарить свою, якобы, любовь к котам.
2. Очень грязно. Очень — это реально помойка. Они оставляют мусор везде — кидают на улице, в автобусе с балконов, рядом с мусоркой. Море в мусоре, пене и микропластике.
3. Каждый менеджер (даже дома) выдумывают свои порядки, ну прям любые. Например, котам нельзя находится на территории сите или любым собакам (даже чихуа) нельзя жить в домах. Короче правила от балды и так везде.
4. Зимой дико холодно (7 градусов дома), летом дико жарко (35 в тени). И круглый год комары.
5. Кошмарная инфляция. Если ЗП не в баксах, рост ценников в магазинах точно не обрадует
6. Зимой людей нет вообще на районе (что плохо только для котиков), летом просто дофига (море — битком, даже страшно смотреть)
Плюсы:
1. Безопасно
2. Овощи и фрукты весь год
3. Море
4. Природа крутая (есть горы, море и все рядом)
5. Много достопримечательностей и руин, которые никто не охраняет, более того. Которые даже не документированы (один знакомый книгу пишет про них).
Живу под Мерсином, в курортной зоне для турков. Постарался расписать подробнее свое имхо.
Часть людей вернутся и снова вернут внж и недвижка упадет) Так что оставайтесь, может обратно за*ебет)
Так мы и приедем еще, просто в ВНЖ нет смысла. Тем более, в России люди уж больно недовольные жизнь и агрессивные. Как бы, к этому трудно привыкнуть.
Выше вы написали про жару. Езжайте в сторону Аланьи, если есть возможность, там жара летом не так жестко чувствуется и русскоязычных намного больше. Ну и странных менеджеров нет. А по поводу недовольства жизнью - ну кто будет доволен при такой обстановке. Разве сильная разница между Москвой и Истанбулом?
В Аргентину поедут))
Все по плану или к лучшему
Интересно, а где в статистике сирийцы, которых там миллионы?
Разве они мигранты? Это вроде беженцы.
Google One, Spotify и Xbox считаются?
Это что значит?
Подписки сервисов у этих компаний
Мои сервисы, переселившиеся в Турцию
Так среди их туристов же тоже всегда россияне топ-1, топ-2 были. Щас просто туризм по длительности чуть увеличился)
И почему в Турцию? Израиль уже не родина?
Дорого
"В 2022 году в Турцию мигрировали чуть более 494 тысяч человек"-довольно большое количество людей мигрирует