Миграция
Полина Лааксо

В 2022 году 24 из 27 стран ЕС выдали россиянам свыше 90 тысяч первичных ВНЖ — «Вёрстка» Статьи редакции

Это рекордный показатель как минимум с 2008 года, отмечает издание.

  • «Вёрстка» подсчитала количество выданных видов на жительство на основе данных Евростата. Под ВНЖ статистическая служба понимает «любое разрешение сроком действия не менее трёх месяцев», которое позволяет гражданину неевропейской страны пребывать на территории ЕС.
  • Показатель не учитывает данные трёх стран — Кипра, Литвы и Хорватии: они ещё не отчитались перед Евростатом. С 2013 года их долю оценивали в 5,9% от остальных стран ЕС. На основе предыдущих данных издание предположило, что упомянутые государства могли выдать россиянам 5500-7690 ВНЖ за 2022 год.
  • Остальные 24 страны оформили гражданам России 91 тысячу ВНЖ. В пятёрку лидеров вошли Германия (16 тысяч), Испания (12,6 тысячи), Польша (12,2 тысячи), Финляндия (8183) и Франция (6874). В конце списка — Мальта (447), Люксембург (391) и Румыния (248). Связаны ли низкие цифры в трёх последних странах с небольшим количеством заявок или высоким количеством отказов — не уточняется.
  • Предыдущий рекорд по числу ВНЖ для россиян в Европе зафиксировали в 2021 году — тогда разрешение получили 82,9 тысячи россиян. До этого граждане России получали за год не больше 76,1 тысячи видов на жительство.
  • В сентябре 2022 года Литва закрыла россиянам въезд с любыми шенгенскими визами — в том числе от третьих государств. В апреле 2023-го она также запретила им покупать недвижимость в стране и ограничила выдачу разрешений на пребывание там.
  • Свыше 90 тысяч ВНЖ — это высокий показатель для Европы, но относительно небольшой для других государств. Одна только Турция, например, выдала россиянам в 2022 году 153 тысячи ВНЖ.
Миграция
Евгения Евсеева
С начала 2022 года из России уехали и не вернулись более 500 тысяч россиян — The Bell Статьи редакции

Большинство переехали в Грузию, Казахстан, Турцию, Сербию и Армению.

#новость

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60 комментариев
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 Хозяин

ЕС вынудил Россию напасть на Украину чтобы поправить своё демографическое положение.

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Император Нолимоций

Россия же сама по себе ничего вообще не делает. Как ни послушаешь — тут заставили, там спровоцировали, здесь вынудили. И вообще кругом за нос водят.

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4 комментария
Зелёная Лошадь

Всегда подозревал что Путин иноагент.

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Мурад Муртазалиев

Россиян заменяют граждане СНГ. Значит план был развалить Таджикистан.

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1 комментарий
Таир Бакиев

А смысл? Если они итак по 60-70к стабильно тянули

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Хозяин

Дербанят человеческий потенциал России. Закрыть границы!

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Andrew Simon

Уже закрывают. По крайней мере для повесточников.
Ждем всех военнообязанных коих теперь не спасают ни возраст ни трое детей.

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nanochat.ru

Наоборот обогащают. Помыкаются и вернутся, а опыта будет больше. Политически ангажированные все равно уедут.

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5 комментариев
Гора Жора

Закрывайте быстрее, а то улизнут

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Аргумент Молотова

удивительно ,учитывая новости и отношение к русским ,этот показатель по логике должен был снизиться ,а не наоборот возрасти

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Dennis Gabriel

учитывая новости и отношение к русским в РФ нормально что этот показатель увеличивается

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Мурад Муртазалиев

А какое там отношение к русским?

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7 комментариев
шатал устоев

Уж не знаю в каких новостях вы это почерпнули:)

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vobla

Так уезжают же, логично, что вырос

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Leo

отличное отношщение к русским. если ты ведешь себя прилично и уважаешь местную культуру - ну просто еще один иностранец с местной резиденцией. никаких проблем.

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Император Нолимоций

Не читайте до обеда советских газет.

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muiren

Интересная цифра на фоне 170 тыс. граждан Таджикистана, получивших российское гражданство за 1 год.

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Вадим Д.

Недруги лютые, "слабых" в свои жадные буржуазно-капиталистические лапки прибрали! Но лучшие остались и кааааак ничего не изменится.

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under construction

"Румыния (248)"
Тут на вс было пару контор которые реколамировали румынский паспорт.

Вот факт на сколько это реально. (нереально)

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Хозяин

Здесь про ВНЖ, а не паспорт. Такие конторы подделывают доки, но раньше прокатывало.

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3 комментария
Demyan Belakov

Знаю таких! Лет 8-10 назад примерно за €40 тыс. Можно было найти у себя румынские корни и спев гимн Румынии на румынском языке получить паспорт года через два. Но баг давно пофиксили. Отвезли «на румынскую тюрьму» человек 100-200 из тамошнего паспортного муравейника. Ну и все как то умерло.
С тех пор повсюду появились сотни конторок, которые за цену айфона, двух, обещают паспорт именно Румынии. Наверно по старой цыганской памяти))
Вообще обычно новый паспорт получить это в обычной стране от 7 лет в суперидеальных условиях. При выполнении множества условий. Вид на жительство это другое. Достаточно иметь легальную работу в стране.

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Sign Undefined

А ты еще в России 🤣🤣🤣

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High Stakes

Да ну, глупость какая-то.

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1 комментарий
Boatman575

Ну а где же ещё, лол.

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1 комментарий
Сергей Доктор

Наверное, речь идёт об изрядно порядочных "хороших русских"?

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Хозяин

Не. Евросоюз наравне с Пригожиным набирал новых жителей по русским тюрьмам.

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1 комментарий
Leo

Да здравствуйет благославенное Испанское королевство!
И ведь странно - король есть, а феодального строя нет. а в некоторых странах наоборот :)))

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muiren

Так перед королём же был Франко много лет.

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1 комментарий
Rahmonaliyeva Shahnoza

🔥🔥🔥

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Виктор Легостаев

Литва закрыла россиянам въезд с любыми шенгенскими визами
То есть теперь россиянам вообще в Литву нельзя?

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Elnar I

Не с целью туризма можно. Ну или из шенгена заехать.

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Sasha Step

Верстка посчитала? Лола считать умеет?

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debil
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Dee

Так в итоге уехал ли миллион? Что-то цифры не сходятся.

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Elnar I

90 тысяч в ЕС, 150 в Турцию. Уже 240к в сумме.
Основная масса без легализации - в Грузии из-за годового безвиза. Армения, Казахстан - страны с простой легализацией россиян. Упрощенная легализация = больше россиян. 500 тысяч можно прикинуть. 740к в сумме.
Далее Сербия, Черногория, Индонезия - миллион без проблем набирается.

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Cindy Moore

рекордный показатель как минимум с 2008 года
2023 год прямо год рекордов

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