В 2022 году 24 из 27 стран ЕС выдали россиянам свыше 90 тысяч первичных ВНЖ — «Вёрстка» Статьи редакции
Это рекордный показатель как минимум с 2008 года, отмечает издание.
- «Вёрстка» подсчитала количество выданных видов на жительство на основе данных Евростата. Под ВНЖ статистическая служба понимает «любое разрешение сроком действия не менее трёх месяцев», которое позволяет гражданину неевропейской страны пребывать на территории ЕС.
- Показатель не учитывает данные трёх стран — Кипра, Литвы и Хорватии: они ещё не отчитались перед Евростатом. С 2013 года их долю оценивали в 5,9% от остальных стран ЕС. На основе предыдущих данных издание предположило, что упомянутые государства могли выдать россиянам 5500-7690 ВНЖ за 2022 год.
- Остальные 24 страны оформили гражданам России 91 тысячу ВНЖ. В пятёрку лидеров вошли Германия (16 тысяч), Испания (12,6 тысячи), Польша (12,2 тысячи), Финляндия (8183) и Франция (6874). В конце списка — Мальта (447), Люксембург (391) и Румыния (248). Связаны ли низкие цифры в трёх последних странах с небольшим количеством заявок или высоким количеством отказов — не уточняется.
- Предыдущий рекорд по числу ВНЖ для россиян в Европе зафиксировали в 2021 году — тогда разрешение получили 82,9 тысячи россиян. До этого граждане России получали за год не больше 76,1 тысячи видов на жительство.
- В сентябре 2022 года Литва закрыла россиянам въезд с любыми шенгенскими визами — в том числе от третьих государств. В апреле 2023-го она также запретила им покупать недвижимость в стране и ограничила выдачу разрешений на пребывание там.
- Свыше 90 тысяч ВНЖ — это высокий показатель для Европы, но относительно небольшой для других государств. Одна только Турция, например, выдала россиянам в 2022 году 153 тысячи ВНЖ.
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ЕС вынудил Россию напасть на Украину чтобы поправить своё демографическое положение.
Россия же сама по себе ничего вообще не делает. Как ни послушаешь — тут заставили, там спровоцировали, здесь вынудили. И вообще кругом за нос водят.
Всегда подозревал что Путин иноагент.
Россиян заменяют граждане СНГ. Значит план был развалить Таджикистан.
А смысл? Если они итак по 60-70к стабильно тянули
Дербанят человеческий потенциал России. Закрыть границы!
Уже закрывают. По крайней мере для повесточников.
Ждем всех военнообязанных коих теперь не спасают ни возраст ни трое детей.
Наоборот обогащают. Помыкаются и вернутся, а опыта будет больше. Политически ангажированные все равно уедут.
Закрывайте быстрее, а то улизнут
удивительно ,учитывая новости и отношение к русским ,этот показатель по логике должен был снизиться ,а не наоборот возрасти
учитывая новости и отношение к русским в РФ нормально что этот показатель увеличивается
А какое там отношение к русским?
Уж не знаю в каких новостях вы это почерпнули:)
Так уезжают же, логично, что вырос
отличное отношщение к русским. если ты ведешь себя прилично и уважаешь местную культуру - ну просто еще один иностранец с местной резиденцией. никаких проблем.
Не читайте до обеда советских газет.
Интересная цифра на фоне 170 тыс. граждан Таджикистана, получивших российское гражданство за 1 год.
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Недруги лютые, "слабых" в свои жадные буржуазно-капиталистические лапки прибрали! Но лучшие остались и кааааак ничего не изменится.
"Румыния (248)"
Тут на вс было пару контор которые реколамировали румынский паспорт.
Вот факт на сколько это реально. (нереально)
Здесь про ВНЖ, а не паспорт. Такие конторы подделывают доки, но раньше прокатывало.
Знаю таких! Лет 8-10 назад примерно за €40 тыс. Можно было найти у себя румынские корни и спев гимн Румынии на румынском языке получить паспорт года через два. Но баг давно пофиксили. Отвезли «на румынскую тюрьму» человек 100-200 из тамошнего паспортного муравейника. Ну и все как то умерло.
С тех пор повсюду появились сотни конторок, которые за цену айфона, двух, обещают паспорт именно Румынии. Наверно по старой цыганской памяти))
Вообще обычно новый паспорт получить это в обычной стране от 7 лет в суперидеальных условиях. При выполнении множества условий. Вид на жительство это другое. Достаточно иметь легальную работу в стране.
А ты еще в России 🤣🤣🤣
Да ну, глупость какая-то.
Ну а где же ещё, лол.
Наверное, речь идёт об изрядно порядочных "хороших русских"?
Не. Евросоюз наравне с Пригожиным набирал новых жителей по русским тюрьмам.
Да здравствуйет благославенное Испанское королевство!
И ведь странно - король есть, а феодального строя нет. а в некоторых странах наоборот :)))
Так перед королём же был Франко много лет.
🔥🔥🔥
Литва закрыла россиянам въезд с любыми шенгенскими визами
То есть теперь россиянам вообще в Литву нельзя?
Не с целью туризма можно. Ну или из шенгена заехать.
Верстка посчитала? Лола считать умеет?
Так в итоге уехал ли миллион? Что-то цифры не сходятся.
90 тысяч в ЕС, 150 в Турцию. Уже 240к в сумме.
Основная масса без легализации - в Грузии из-за годового безвиза. Армения, Казахстан - страны с простой легализацией россиян. Упрощенная легализация = больше россиян. 500 тысяч можно прикинуть. 740к в сумме.
Далее Сербия, Черногория, Индонезия - миллион без проблем набирается.
рекордный показатель как минимум с 2008 года
2023 год прямо год рекордов