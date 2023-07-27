Миграция
Евгения Евсеева

Парламент Сербии принял поправки о выдаче иностранцам одновременно ВНЖ и разрешения на работу — сроком на три года Статьи редакции

Те, кто с ВНЖ прожил этот срок в стране, могут податься на гражданство.

  • Депутаты сербского парламента приняли поправки к законам об иностранцах и их трудоустройстве, пишет местное издание Nova ekonomij.
  • ВНЖ и разрешение на работу можно будет получать в МВД — это должно упростить процедуру для компаний и устраивающихся к ним иностранцев. Сейчас работодатель обращается в службу занятости, которая подтверждает, что ему необходим иностранный специалист, затем на основе этого ответа выдают сначала ВНЖ, потом разрешение.
  • И разрешение на работу, и ВНЖ будут выдавать сроком на три года — вместо одного. После трёх лет постоянного проживания в стране можно податься на ПМЖ и гражданство. По нынешним правилам, чтобы получить паспорт, нужно прожить в стране пять лет.
  • Кроме того, для въезда в Сербию будут выдавать визы в электронном формате — чтобы облегчить их оформление для граждан тех стран, где у Сербии нет дипломатических или консульских представительств.

  • Изначально в законопроекте, который в марте 2023 года опубликовало МВД Сербии, предлагалось разрешить подавать заявление на гражданство тем, кто по ВНЖ прожил в Сербии год, подтвердил документы о высшем или среднем образовании в местных органах и официально проработал год в сербской компании. В мае его отложили — из-за давления Еврокомиссии, как писала FT. В итоге это предложение из документа убрали.

  • По данным сербского МВД, с 24 февраля по 2 ноября 2022 года в стране зарегистрировались 140 тысяч россиян и 22,7 тысячи украинцев. В марте 2023 года россияне подали около 4000 заявок о разрешении на работу в Сербии — это 80% от общего числа.
Город Суботица, Сербия. Фото: Kalman Nemet / Unsplash

#новость #сербия #внж #гражданство

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24 комментария
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 Вадим Д.

Египет отменяется, все в Сербию!

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S.Capusta

А что с купленной квартирой теперь делать? Разоришься в каждой стране покупать.))

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Андрей Вечерний

Приму в дар

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S.Capusta

А в гости потом можно будет приехать? Ну помыться там, поспать..

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Хозяин

ну это пока лучше чем квартирка в Припяти

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schengen.reisen versicherung

Ни один президент России не сделал для русских столько для возможности работать и жить за рубежом как Путин

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no name

И он не просто рыбку дал, а удочку. Научил, так скажем, как переехать и приспособиться. 🌚

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Хозяин

ну возможностей больше не стало, но пинок под зад от родины конечно помог

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Фуражка Лермонтова

ну все, прощай, немытая Россия)))

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ggg vvvp

Сейчас бы менять Москву на деревенскую Сербию, которая даже не член ЕС. Особенно смешно читать тех, кто едет во всякие казахстаны, киргизии, узбекистаны итд. Турцию тоже туда.

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Хозяин

а что случилось?

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ggg vvvp

Хз, я в Москве, у меня все хорошо

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Murat Oshroev

Сегодня не член, завтра - член

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Хозяин

членом туда, членом сюда

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ggg vvvp

Пока дождетесь, состаритесь, молодость пройдет в окружениях нищеты и простоты

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Хозяин

в Москве то богатство и сложнота

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Инженер-душнила

Сегодня не поменял на турцию, завтра за тебя поменяют на село в Запорожье

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Гойда

слишком долго соображали чтобы спылесосить кадры

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Gre Li

Ха, долго! Ещё год и могли бы опоздать!

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Гойда

меньше!

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schengen.reisen versicherung

Ни один президент России не сделал для украинцев столько для возможности работать и жить за рубежом как Путин

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Хозяин

для украинцев это плюс, а для Украины минус

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Анатолий Васильев

Столько стран к нам такие возможности дают, это радует!

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Инженер-душнила

Жаль своя страна не дает таких же

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24 комментария
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