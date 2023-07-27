Изначально в законопроекте, который в марте 2023 года опубликовало МВД Сербии, предлагалось разрешить подавать заявление на гражданство тем, кто по ВНЖ прожил в Сербии год, подтвердил документы о высшем или среднем образовании в местных органах и официально проработал год в сербской компании. В мае его отложили — из-за давления Еврокомиссии, как писала FT. В итоге это предложение из документа убрали.