Парламент Сербии принял поправки о выдаче иностранцам одновременно ВНЖ и разрешения на работу — сроком на три года Статьи редакции
Те, кто с ВНЖ прожил этот срок в стране, могут податься на гражданство.
- Депутаты сербского парламента приняли поправки к законам об иностранцах и их трудоустройстве, пишет местное издание Nova ekonomij.
- ВНЖ и разрешение на работу можно будет получать в МВД — это должно упростить процедуру для компаний и устраивающихся к ним иностранцев. Сейчас работодатель обращается в службу занятости, которая подтверждает, что ему необходим иностранный специалист, затем на основе этого ответа выдают сначала ВНЖ, потом разрешение.
- И разрешение на работу, и ВНЖ будут выдавать сроком на три года — вместо одного. После трёх лет постоянного проживания в стране можно податься на ПМЖ и гражданство. По нынешним правилам, чтобы получить паспорт, нужно прожить в стране пять лет.
- Кроме того, для въезда в Сербию будут выдавать визы в электронном формате — чтобы облегчить их оформление для граждан тех стран, где у Сербии нет дипломатических или консульских представительств.
Изначально в законопроекте, который в марте 2023 года опубликовало МВД Сербии, предлагалось разрешить подавать заявление на гражданство тем, кто по ВНЖ прожил в Сербии год, подтвердил документы о высшем или среднем образовании в местных органах и официально проработал год в сербской компании. В мае его отложили — из-за давления Еврокомиссии, как писала FT. В итоге это предложение из документа убрали.
- По данным сербского МВД, с 24 февраля по 2 ноября 2022 года в стране зарегистрировались 140 тысяч россиян и 22,7 тысячи украинцев. В марте 2023 года россияне подали около 4000 заявок о разрешении на работу в Сербии — это 80% от общего числа.
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Египет отменяется, все в Сербию!
А что с купленной квартирой теперь делать? Разоришься в каждой стране покупать.))
Приму в дар
А в гости потом можно будет приехать? Ну помыться там, поспать..
ну это пока лучше чем квартирка в Припяти
Ни один президент России не сделал для русских столько для возможности работать и жить за рубежом как Путин
И он не просто рыбку дал, а удочку. Научил, так скажем, как переехать и приспособиться. 🌚
ну возможностей больше не стало, но пинок под зад от родины конечно помог
ну все, прощай, немытая Россия)))
Сейчас бы менять Москву на деревенскую Сербию, которая даже не член ЕС. Особенно смешно читать тех, кто едет во всякие казахстаны, киргизии, узбекистаны итд. Турцию тоже туда.
а что случилось?
Хз, я в Москве, у меня все хорошо
Сегодня не член, завтра - член
членом туда, членом сюда
Пока дождетесь, состаритесь, молодость пройдет в окружениях нищеты и простоты
в Москве то богатство и сложнота
Сегодня не поменял на турцию, завтра за тебя поменяют на село в Запорожье
слишком долго соображали чтобы спылесосить кадры
Ха, долго! Ещё год и могли бы опоздать!
меньше!
Ни один президент России не сделал для украинцев столько для возможности работать и жить за рубежом как Путин
для украинцев это плюс, а для Украины минус
Столько стран к нам такие возможности дают, это радует!
Жаль своя страна не дает таких же