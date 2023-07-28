Финляндия не будет в августе принимать заявления на визы в России Статьи редакции
С 1 сентября прекратит работу и финское генконсульство в Санкт-Петербурге.
- Посольство Финляндии в Москве и визовые центры VFS не будут принимать заявления на визы и виды на жительство в августе 2023 года из-за «нехватки ресурсов», сообщил МИД страны. Поданные до 1 августа заявления рассмотрят как обычно.
- С 1 сентября 2023 года оказывать услуги перестанет генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге — МИД России отозвал согласие на его работу с 1 октября. Функции возьмёт на себя посольство в Москве.
- МИД Финляндии отдельно отметил, что о возможности подачи заявлений на визы и ВНЖ в VFS в Санкт-Петербурге с 1 сентября 2023 года сообщит дополнительно.
- Осенью 2022-го Финляндия закрыла въезд туристам из России, а в июле 2023-го продлила ограничения на неопределённый срок. Тогда же страна ужесточила въезд для российских абитуриентов, бизнесменов и владельцев недвижимости.
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А я помню как Медведев обещал в 2007 безвизовый выезд в Европу
Теперь он обещает стереть Европу с лица Земли. Поэтому даже хорошо, что обещания этого додика ничего не стоят
Славные были времена, да и Медведев уже не тот..
верить в чудо никто не отменял
Удивительная черта человеческой памяти... Всяка хрень запоминается лучше всего.
ну, Украина это Европа, а туда безвизовый режим доступен.
Главным условием для двухстороннего соглашения от РФ был бессрочный безвиз для служебных паспортов. Безвиз для обычных граждан был уже вторичен.
https://novayagazeta.ru/articles/2012/10/05/51751-sinie-pasporta-dlya-belyh-lyudey-rossiya-i-es-ne-mogut-dogovoritsya-ob-oblegchenii-bezvizovogo-rezhima-evropa-hochet-uprostit-zhizn-obychnym-grazhdanam-a-rossiya-sobstvennym-chinovnikam
Нужно было выходить "гулять", когда звали, но все говорили что нет смысла, ля ля ля и т.д.
Кроме дешёвых перелётов из Vantaa и низких цен на электронику в период распродаж - делать там нехуй. Скукота смертная и крайне негативное отношение к россиянам. Поэтому даже имея на руках пятилетнюю визу - не сильно переживаю.
А негативное отношение там просто так или после 24.02.22?
к публично зигующим разве что :)
Объездил почти всю Финляндию (кроме уж совсем северов) и вообще значимую часть Европы, сейчас живу в Европе. Не встретил страны и народа, где к россиянам относились бы хуже чем относятся друг к другу в России. В Финляндии офиегнная северная природа и отношение местных к ней. Хельсинки, Турку приятные городки на выходные погулять, перед тем как улететь куда-то дальше из той же Ванты. А с таким подходом как у вас, скорее не любят вас, а не россиян. 99% финам (как и всем остальным европейцам) абсолютно плевать откуда вы: узнав либо отнесутся с позитивом (скажут, что бывали в рф или у них там есть родные/друзья), либо нейтрально. Фины максимально дружелюбный и неконфликтный народ, с хорошим образованием по части социальности, принятия того что все люди разные и вот этого всего, что нам не хватает (наверное, есть какой-то модный термин описывающий это).
ну кому что. кому скучно, а кому и нет.
а насчет негатива - был много раз. никогда не сталкивался. даже ни разу не слышал "рюся" ни в свой адрес ни вообще в чей либо.
Всё накрылись туры выходного дня за шмотками из Питера😱
Они еще в ковид накрылись
И сами на побухать не планируют?! 😱
Какая-то байка из советских времен или 90ых. У них есть паромы в Таллин или Стокгольм с дюти фри на борту, и часто акции на круизы. А еще куча рейсов лоукостеров в Испанию и Португалию с дешевым вином
Финны, кто может, и за бухлом, и за продуктами, и за бензом ездят. А с нынешним курсом € им вообще сладко.
Сильнейший удар по власти!
Смех смехом, а для среднего класса питера - невозможность ездить в Финляндию после 2020 - удар, чтобы там кто не говорил. Даже урапатриоты скучают украдкой
Гудбай Финляндия, ооо, где не был никогда...
Ленин спас чухонцев...Примус…Признание Америки…Пивная! Еще парочку…Москвашвея — Москвашвея…
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Читаю комменты. Ощущение, что аудитория вц осталась просто на свалке истории не принимая реальности и живя мечтами о бесконечном 2007.
Что думают по этому поводу российские владельцы недвижимости в Финляндии.