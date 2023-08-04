Латвия предупредила, что может выслать из страны 6000 россиян, которые отказались сдавать экзамен на знание языка Статьи редакции
На выезд из страны дадут три месяца.
- В сентябре 2023 года Управление по делам гражданства и миграции Латвии планирует разослать письма с просьбой покинуть страну тем, кто не сдал экзамен по латышскому языку, передаёт Rus.LSM.lv. Это было необходимо сделать, чтобы продлить постоянный вид на жительство (ПМЖ) — такие правила для россиян страна ввела в сентябре 2022 года.
- Как пишет издание, есть те, кто до сих пор не записался и не подал никаких документов на продление ПМЖ. Получить письма могут около 6000 россиян, сообщил глава комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмар Лидака.
- Заместитель госсекретаря МВД Вилнис Витолиньш сообщил, что на выезд дадут три месяца, чтобы можно было «уехать без спешки». Уголовной ответственности за отказ покидать страну «не предусмотрено», но оставшихся в Латвии незаконно могут оштрафовать. Размер штрафов не уточняется.
- Глава МВД Марис Кучинскис заявлял, что полиция «не будет ни на кого охотиться». Лидака же отмечает, что закон предполагает и выдворение из страны, но если политики заявляют, что до этого не дойдёт — это «надежда, что будет что-то меняться в законодательстве».
- На вопрос о том, могут ли теоретически семидесятилетнюю бабушку взять и отвезти к границе, Лидака ответил: «Когда в моей комиссии мы такой вопрос задали начальнику Погранохраны, он так нам и сказал. Они просто по закону должны это делать».
- Россияне, которые попытаются сдать экзамен до 1 сентября, но не сделают это с первой попытки, смогут «пересдать» до 30 ноября 2023-го. До этого момента ПМЖ продолжит действовать. Записаться на повторную сдачу можно с начала августа. Если и вторая попытка будет неудачной, россияне могут попробовать «получить визу или временный вид на жительство» (ВНЖ).
- По подсчётам, под действие закона подпадали около 18 тысяч россиян — бывшие граждане или неграждане Латвии, которые решили взять гражданство России. В основном это пожилые люди, которые получали российское гражданство, чтобы раньше выйти на пенсию.
- За первый период приёма заявок — с 1 февраля по 24 марта 2023 года — на сдачу экзамена записались всего 8131 россиян, половина из них не сдала, чаще всего проваливали письменную часть.
- Экзамены должны были проходить с 11 апреля по 31 июля, но приём заявок продлили до 30 июня, второй этап сдачи идёт с 1 июля по 13 августа.
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А чё, только русских?
А вышлют ли японцев, китайцев, украинцев, белорусов, французов, англичан, армян, азербайджанцев, казахов, узбеков, турков, мальтийцев, ямайцец и всех прочих??
Кого хотят, тех и обязывают. Их страна, их правила...
Что-то не нравится - гоу хоум
Да, какая-то новость с шовинистическим уклоном) либо её локализовали чисто для русских, и должны быть аналогичные посты, для представителей др народов,, либо.....
Это другое
всех кто в своё время отказался от гражданства или от статуса постояного жителя Латвии и взял гражданство россии, большинство ради пенсии более ранней.
при этом этом у них нет действующего сертефиката на знаник госязыка (или они не получали образования на латышском). с сертом правда есть засада что старые лет 10 назад отменили при переходе с 3х уровневой системы на 6 уровневую.
Приехать в другую страну и не учить язык. Хорошо хоть у нас таких нет...хотя, стоп
Чебуреки? Не, не слышал))
Смотря о какой стране речь
Интересно, а если у нас примут решение депортировать 60000 условных узбеков, что скажут охранители?
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ну, в России надо так делать тест на знание языка. Что то не нравится Чемодан вокзал Таджикистан, Армения, Узбекистан и т.д.
Их Список 6000
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А бабушку на инвалидном кресле, которую везли и тащили куда-то, чтобы сдать экзамен за язык, оставили в стране или депортировали?
надеюсь в Чухонской области не будет потом вопросов, почему с ними опять случилось то, что случилось
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Да уж!!!
ЕГЭ сдавать будут?
Надеюсь хороший русских тоже вернут домой?))
А Певчих и Соболь не в Латвии?)