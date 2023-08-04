Миграция
Евгения Евсеева

Латвия предупредила, что может выслать из страны 6000 россиян, которые отказались сдавать экзамен на знание языка Статьи редакции

На выезд из страны дадут три месяца.

Рига. Фото Darya Tryfanava / Unsplash
  • В сентябре 2023 года Управление по делам гражданства и миграции Латвии планирует разослать письма с просьбой покинуть страну тем, кто не сдал экзамен по латышскому языку, передаёт Rus.LSM.lv. Это было необходимо сделать, чтобы продлить постоянный вид на жительство (ПМЖ) — такие правила для россиян страна ввела в сентябре 2022 года.
  • Как пишет издание, есть те, кто до сих пор не записался и не подал никаких документов на продление ПМЖ. Получить письма могут около 6000 россиян, сообщил глава комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмар Лидака.
  • Заместитель госсекретаря МВД Вилнис Витолиньш сообщил, что на выезд дадут три месяца, чтобы можно было «уехать без спешки». Уголовной ответственности за отказ покидать страну «не предусмотрено», но оставшихся в Латвии незаконно могут оштрафовать. Размер штрафов не уточняется.
  • Глава МВД Марис Кучинскис заявлял, что полиция «не будет ни на кого охотиться». Лидака же отмечает, что закон предполагает и выдворение из страны, но если политики заявляют, что до этого не дойдёт — это «надежда, что будет что-то меняться в законодательстве».
  • На вопрос о том, могут ли теоретически семидесятилетнюю бабушку взять и отвезти к границе, Лидака ответил: «Когда в моей комиссии мы такой вопрос задали начальнику Погранохраны, он так нам и сказал. Они просто по закону должны это делать».
  • Россияне, которые попытаются сдать экзамен до 1 сентября, но не сделают это с первой попытки, смогут «пересдать» до 30 ноября 2023-го. До этого момента ПМЖ продолжит действовать. Записаться на повторную сдачу можно с начала августа. Если и вторая попытка будет неудачной, россияне могут попробовать «получить визу или временный вид на жительство» (ВНЖ).
  • По подсчётам, под действие закона подпадали около 18 тысяч россиян — бывшие граждане или неграждане Латвии, которые решили взять гражданство России. В основном это пожилые люди, которые получали российское гражданство, чтобы раньше выйти на пенсию.
  • За первый период приёма заявок — с 1 февраля по 24 марта 2023 года — на сдачу экзамена записались всего 8131 россиян, половина из них не сдала, чаще всего проваливали письменную часть.
  • Экзамены должны были проходить с 11 апреля по 31 июля, но приём заявок продлили до 30 июня, второй этап сдачи идёт с 1 июля по 13 августа.

#новость #латвия

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65 комментариев
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 Сергей Я

А чё, только русских?

А вышлют ли японцев, китайцев, украинцев, белорусов, французов, англичан, армян, азербайджанцев, казахов, узбеков, турков, мальтийцев, ямайцец и всех прочих??

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Ale K

Кого хотят, тех и обязывают. Их страна, их правила...
Что-то не нравится - гоу хоум

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43 комментария
Alex Shevchenko

Да, какая-то новость с шовинистическим уклоном) либо её локализовали чисто для русских, и должны быть аналогичные посты, для представителей др народов,, либо.....

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Cеpгей Фeдотов

Это другое

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Латыш

всех кто в своё время отказался от гражданства или от статуса постояного жителя Латвии и взял гражданство россии, большинство ради пенсии более ранней.
при этом этом у них нет действующего сертефиката на знаник госязыка (или они не получали образования на латышском). с сертом правда есть засада что старые лет 10 назад отменили при переходе с 3х уровневой системы на 6 уровневую.

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1 комментарий
Кристина Масленникова

Приехать в другую страну и не учить язык. Хорошо хоть у нас таких нет...хотя, стоп

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Шалтай

Чебуреки? Не, не слышал))

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Alex Shevchenko

Смотря о какой стране речь

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Сергей Я

Интересно, а если у нас примут решение депортировать 60000 условных узбеков, что скажут охранители?

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При себе ничего нет

ну, в России надо так делать тест на знание языка. Что то не нравится Чемодан вокзал Таджикистан, Армения, Узбекистан и т.д.

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3 комментария
Bezoblachno

Их Список 6000

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Сергей Я

А бабушку на инвалидном кресле, которую везли и тащили куда-то, чтобы сдать экзамен за язык, оставили в стране или депортировали?

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Kinolog

надеюсь в Чухонской области не будет потом вопросов, почему с ними опять случилось то, что случилось

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debil
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Alex Shevchenko
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Александр Созыкин

Да уж!!!

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Андрей Найдёнов

ЕГЭ сдавать будут?

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Leonid Bushuev

Надеюсь хороший русских тоже вернут домой?))

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Сергей Я

А Певчих и Соболь не в Латвии?)

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65 комментариев
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