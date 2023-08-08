Италия прекратила выдавать «золотые» визы россиянам и белорусам Статьи редакции
Раньше их выдавали на два года за инвестиции в экономику страны от €250 тысяч.
- Внимание на решение Минэкономразвития Италии обратило независимое издание Altreconomia. На сайте программы Investor Visa for Italy сказано, что ведомство приняло его 14 июля 2023 года — в ответ на прошлогодние рекомендации Евросоюза.
- Инициатива Investor Visa for Italy заработала в 2017 году. Она позволяет находиться в стране два года и получать налоговые льготы и даёт право через пять лет жизни в Италии претендовать на ПМЖ, а ещё через пять — на гражданство.
- Чтобы получить визу, гражданин неевропейской страны должен соблюсти один из критериев: вложить €250 тысяч в местный инновационный стартап, €500 тысяч в итальянскую фирму с ограниченной ответственностью, €1 млн в социальный проект или €2 млн в гособлигации.
- Россияне в 2021 году получили пять виз, а в 2022 году как минимум 32 и стали лидерами среди других стран по количеству выданных документов, пишет Altreconomia. Для сравнения: американцам и британцам дали по 12 виз, представители остальных государств получили всего 23 разрешения.
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Я начал привыкать к новым запретам, которые постоянно приходят в Россию, эти новости стали казаться мне нормальными.
Если однажды запреты не будут упомянуты, то, думаю, я начну находить это странным.
Если вас трамвай задавит, вы тихонько вскрикнете. Раз задавит, два задавит, а потом привыкнете.
А белорусам за что ? Они тут совершенно ни причём же
Действительно, совершенно ни при чем. Правда, с их территории зашли войска, обстреливались города, на их телевидении призывают к геноциду украино- (и белорусо-) язычных, их пограничники способствуют нарушению границ ЕС нелегальными мигрантами.
А так да, совершенно ни при чем
Белорусов всегда ненавидела европа, даже без текущих событий
А они люди второго сорта по мнению просветленной Европы
При том, что усатый таракан так и не показал откуда готовилось нападение.
В смысле )) Они-то как раз во всем виноваты, а вот нас за что?
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Хахаха!
Те, кто надо, те уже давно получили гражданство Италии - все эти депутаты, их дети, жёны и прочая шушера.
А нормальным людям теперь не получить.
Это ли не расизм?
Расизм это превосходство одной расы над другой, так что это не расизм
так и есть. русских денег на Озеро Комо и дальше к Милану просто пиздец. Каждый день русскоязычные гулянки, свадьбы. Пропагандон тупо до войны вещал из Италии про загнивающий запад и даже в студию вестей не ездил. А потом смотришь ролики на ютубе где и как родственники политических элит тратят деньги и сразу понятно, это власть совсем не выгодна западу и скорей бы напасть на нее с трех направлений
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Это же пиздеж про 1%. В РФ около 30% населения были хоть раз за границей и около 60% путешествуют внутри страны.
Более того, 99% порадуются за то что 1% теперь с ними в одной яме
Обыкновенный расизм
Админ хулле удаляешь комменты?
-=Расизм=- итальянцев в отношении россиян и белорусов? В Нобелевский комитет подавались уже?
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"На сайте программы Investor Visa for Italy сказано, что ведомство приняло его 14 июля 2023 года — в ответ на прошлогодние рекомендации Евросоюза" - такая правильная европейская инертность. Делают то, что им нужно тогда, когда им нужно или уже нельзя не делать
Когда твоей страной назвали вид забастовки и это название стало нарицательным, нужно блюсти марку)
Бриллиантовые остались?
На эту программу расчитывал секретарь совбеза РФ когда создавал там свои виноградники? Ждем теперь от него новый пост в ТГ? :)
Хотят - дают, хотят - не дают. Их страна, их правила. Кому не нравится - чемодан, вокзал
Тащемта верно, но... Если они запретят приезжать евреям, или Россия запретит приезжать итальянцам - представляешь какой вой поднимется?
Удар в спину от братьев славян
русофобия ? или из за девальвации рубля ?
девальвации не будет - твердо и четко
Хорошо, пох
32 человека получили за 2022 год. Просто чуть менее чем ноль процентов, но новость во всех интернатах. Даже я комментарий написал.