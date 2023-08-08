Миграция
Полина Лааксо

Италия прекратила выдавать «золотые» визы россиянам и белорусам Статьи редакции

Раньше их выдавали на два года за инвестиции в экономику страны от €250 тысяч.

  • Внимание на решение Минэкономразвития Италии обратило независимое издание Altreconomia. На сайте программы Investor Visa for Italy сказано, что ведомство приняло его 14 июля 2023 года — в ответ на прошлогодние рекомендации Евросоюза.
  • Инициатива Investor Visa for Italy заработала в 2017 году. Она позволяет находиться в стране два года и получать налоговые льготы и даёт право через пять лет жизни в Италии претендовать на ПМЖ, а ещё через пять — на гражданство.
  • Чтобы получить визу, гражданин неевропейской страны должен соблюсти один из критериев: вложить €250 тысяч в местный инновационный стартап, €500 тысяч в итальянскую фирму с ограниченной ответственностью, €1 млн в социальный проект или €2 млн в гособлигации.
  • Россияне в 2021 году получили пять виз, а в 2022 году как минимум 32 и стали лидерами среди других стран по количеству выданных документов, пишет Altreconomia. Для сравнения: американцам и британцам дали по 12 виз, представители остальных государств получили всего 23 разрешения.
Источник: «РИА Новости»

#италия #новость #визы

2388 просмотров
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87 комментариев
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 новый участник

Я начал привыкать к новым запретам, которые постоянно приходят в Россию, эти новости стали казаться мне нормальными.
Если однажды запреты не будут упомянуты, то, думаю, я начну находить это странным.

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дед Мазай и муравьеды

Если вас трамвай задавит, вы тихонько вскрикнете. Раз задавит, два задавит, а потом привыкнете.

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При себе ничего нет

А белорусам за что ? Они тут совершенно ни причём же

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Генерал Ермолов

Действительно, совершенно ни при чем. Правда, с их территории зашли войска, обстреливались города, на их телевидении призывают к геноциду украино- (и белорусо-) язычных, их пограничники способствуют нарушению границ ЕС нелегальными мигрантами.
А так да, совершенно ни при чем

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10 комментариев
Pavel Chernev

Белорусов всегда ненавидела европа, даже без текущих событий

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24 комментария
Жони Деп

А они люди второго сорта по мнению просветленной Европы

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2 комментария
Noname

При том, что усатый таракан так и не показал откуда готовилось нападение.

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2 комментария
дед Мазай и муравьеды

В смысле )) Они-то как раз во всем виноваты, а вот нас за что?

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2 комментария

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7 комментариев
Mio Punit Remedy

Хахаха!
Те, кто надо, те уже давно получили гражданство Италии - все эти депутаты, их дети, жёны и прочая шушера.
А нормальным людям теперь не получить.
Это ли не расизм?

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Joe cocker

Расизм это превосходство одной расы над другой, так что это не расизм

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9 комментариев
Либерал-смузихлеб 2.0

так и есть. русских денег на Озеро Комо и дальше к Милану просто пиздец. Каждый день русскоязычные гулянки, свадьбы. Пропагандон тупо до войны вещал из Италии про загнивающий запад и даже в студию вестей не ездил. А потом смотришь ролики на ютубе где и как родственники политических элит тратят деньги и сразу понятно, это власть совсем не выгодна западу и скорей бы напасть на нее с трех направлений

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Владимир Бобков
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Док

Это же пиздеж про 1%. В РФ около 30% населения были хоть раз за границей и около 60% путешествуют внутри страны.

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3 комментария
Piu-piu

Более того, 99% порадуются за то что 1% теперь с ними в одной яме

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Жони Деп

Обыкновенный расизм

Админ хулле удаляешь комменты?

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Император Нолимоций

-=Расизм=- итальянцев в отношении россиян и белорусов? В Нобелевский комитет подавались уже?

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3 комментария
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Dima Alexeev

"На сайте программы Investor Visa for Italy сказано, что ведомство приняло его 14 июля 2023 года — в ответ на прошлогодние рекомендации Евросоюза" - такая правильная европейская инертность. Делают то, что им нужно тогда, когда им нужно или уже нельзя не делать

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Император Нолимоций

Когда твоей страной назвали вид забастовки и это название стало нарицательным, нужно блюсти марку)

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Вадим Д.

Бриллиантовые остались?

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Патернализм Релоканта

На эту программу расчитывал секретарь совбеза РФ когда создавал там свои виноградники? Ждем теперь от него новый пост в ТГ? :)

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Dan

Хотят - дают, хотят - не дают. Их страна, их правила. Кому не нравится - чемодан, вокзал

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Жони Деп

Тащемта верно, но... Если они запретят приезжать евреям, или Россия запретит приезжать итальянцам - представляешь какой вой поднимется?

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2 комментария
Алеоп

Удар в спину от братьев славян

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32903230

русофобия ? или из за девальвации рубля ?
девальвации не будет - твердо и четко

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Kimk

Хорошо, пох

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Daskonto

32 человека получили за 2022 год. Просто чуть менее чем ноль процентов, но новость во всех интернатах. Даже я комментарий написал.

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87 комментариев
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