Миграция
Артур Томилко

С начала 2023 года россияне оформили почти 110 тысяч ИИН в Казахстане Статьи редакции

В 2021 году россияне получили 14,8 тысячи идентификационных номеров, в 2022-м — 281 тысячу.

  • За неполный 2023 год граждане России получили 109,9 тысячи индивидуальных идентификационных номеров (ИИН, аналог российского ИНН) — 61,8% от всех выданных, следует из сообщения Министерства цифрового развития Казахстана, которое приводит Frank Media.
  • Индивидуальный идентификационный номер нужен, например, для открытия банковского счёта, покупки SIM-карты, оформления удостоверяющих документов, трудоустройства и регистрации сделок с недвижимостью.
  • Число обращений от россиян начало увеличиваться с третьего квартала 2022-го. После этого ведомство расширило количество мест для оформления документов в нескольких городах, включая Астану и Алматы, говорится сообщении.
  • С начала мобилизации из России в Казахстан уехало больше 200 тысяч человек, сообщало местное МВД в октябре 2022 года. За месяц ИИН оформили около 70 тысяч человек. Всего за 2022 год в страну въехало 2,9 млн граждан России, из них на январь 2023-го в Казахстане остались 150 тысяч.

#новость #казахстан

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21 комментарий
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 Alex

Лишь бы казахи не додумались в ФНС России их передать.

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умный человек

происходит автоматически https://vc.ru/migrate/560133-nachalo-avtoobmena-finansovoy-informaciey-mezhdu-rf-i-kazahstanom-chto-eto-znachit-dlya-migrantov

Начало автообмена финансовой информацией между…
С 16 декабря начинает действовать новый Перечень государств (территорий), с которыми Россией…
vc.ru
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Денис KZ

Блин а я наоборот в Россию приехал

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Leo Uvarov

надеюсь, гражданства у тебя пока еще нет.

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Денис KZ

Делаю

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Inna Moon

Помянем

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dajicot

да

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Leo Uvarov

военные перспективы не пугают?

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Денис KZ

Неа

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Alexey Petrov

Он же не украинское гражданство делает

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dajicot

а как можно сделать гражданство

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Денис KZ

То что гражданин Казахстана

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Просто Харви

Один, наверное, в вагоне ехал?

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Денис KZ

Не на черталете

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dajicot

ты глуп - груз 200

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Pasha Z

Как гражданин какой страны?

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Денис KZ

Нет Казахстана

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Денис KZ

Ага

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dajicot
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Игорь

С каких пор для оформления sim-карты Казахстана требуется ИИН?

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Вадим Д.

2022-й хрен обгонишь, хотя... могут усилить закручивание, тогда — новые рекорды, здравствуйте.

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