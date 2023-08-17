С начала 2023 года россияне оформили почти 110 тысяч ИИН в Казахстане Статьи редакции
В 2021 году россияне получили 14,8 тысячи идентификационных номеров, в 2022-м — 281 тысячу.
- За неполный 2023 год граждане России получили 109,9 тысячи индивидуальных идентификационных номеров (ИИН, аналог российского ИНН) — 61,8% от всех выданных, следует из сообщения Министерства цифрового развития Казахстана, которое приводит Frank Media.
- Индивидуальный идентификационный номер нужен, например, для открытия банковского счёта, покупки SIM-карты, оформления удостоверяющих документов, трудоустройства и регистрации сделок с недвижимостью.
- Число обращений от россиян начало увеличиваться с третьего квартала 2022-го. После этого ведомство расширило количество мест для оформления документов в нескольких городах, включая Астану и Алматы, говорится сообщении.
- С начала мобилизации из России в Казахстан уехало больше 200 тысяч человек, сообщало местное МВД в октябре 2022 года. За месяц ИИН оформили около 70 тысяч человек. Всего за 2022 год в страну въехало 2,9 млн граждан России, из них на январь 2023-го в Казахстане остались 150 тысяч.
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Лишь бы казахи не додумались в ФНС России их передать.
происходит автоматически https://vc.ru/migrate/560133-nachalo-avtoobmena-finansovoy-informaciey-mezhdu-rf-i-kazahstanom-chto-eto-znachit-dlya-migrantov
Блин а я наоборот в Россию приехал
надеюсь, гражданства у тебя пока еще нет.
Делаю
Помянем
да
военные перспективы не пугают?
Неа
Он же не украинское гражданство делает
а как можно сделать гражданство
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То что гражданин Казахстана
Один, наверное, в вагоне ехал?
Не на черталете
ты глуп - груз 200
Как гражданин какой страны?
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Нет Казахстана
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Ага
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С каких пор для оформления sim-карты Казахстана требуется ИИН?
2022-й хрен обгонишь, хотя... могут усилить закручивание, тогда — новые рекорды, здравствуйте.