Герой рассказал devby.io, как нашёл работу в этих странах и какие выводы сделал, прожив в каждой более полутора лет.

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Таллин, фото Unsplash

30-летний разработчик Глеб в январе 2020 года получил оффер от эстонской компании Transferwise и уехал из Минска в Таллин. В августе 2021-го, пройдя четыре собеседования в Amazon, он получил оффер и переехал в Ванкувер, где живёт до сих пор. В 2023-м Amazon сократила героя материала — он планирует отдохнуть, а затем найти новую работу в Канаде.

Минск-Таллин-Ванкувер

В Эстонии я оказался в январе 2020 года. У меня была работа в Беларуси, но искал международный опыт. Пробовал в Германию, Нидерланды, но туда не прошёл. Зато прошёл в Эстонию. Вакансию product engineer нашёл на внутреннем сайте компании — непонятными способами я на тот момент искал, не в LinkedIn. Так и переехал по работе.

Очень понравилось работать в Transferwise. Они делают свой продукт — сервис для денежных переводов. Когда занимаешься своим продуктом, совершенно другое отношение к работникам, работе, это меняет парадигму мышления. Я был очень доволен.

Офис TransferWise

Пока работал в Transferwise, мне три раза приходила рассылка с тестовым заданием от Amazon с двумя задачками на алгоритмы. Два раза мне не отвечали — наверное, сделал недостаточно хорошо. В третий раз думал, что в очередной раз не ответят, но прошёл. Потом было четыре собеседования. Где-то в декабре 2020-го или январе 2021 ударили по виртуальным рукам. Переезд занял почти полгода: оформление документов, получение визы, упаковка нажитого добра. В Ванкувер приехал в августе.

Помимо самой работы на Amazon, привлекала Канада. Друзья говорили, что это хорошая страна. Почему бы не попробовать, если есть такая возможность.

Климат

В Таллине очень напрягает постоянный ветер. Он очень холодный и дует весь год: и зимой, и летом. Летом в 20-градусную жару всё время в руках держал куртку на случай, когда подует ветер. Он пронизывал хорошо. Наслышан, что зимы в Таллине тоже суровые, но зима 2020 — 2021 была очень лёгкая. Три месяца и всё — в марте уже было солнце. На следующий год, когда я уехал в Ванкувер, мне скидывали фотки из Таллина — 40 сантиметров снега.

Таллин зимой, здесь и далее фото Unsplash

Первое, что заметил в Ванкувере, — нет ветра. Город славится тем, что он самый тёплый в Канаде. Лето довольно мягкое, температура держится в районе 26-28℃. Неофициальное название — Raincouver: с ноября по февраль идёт дождь вместо нормальной зимы. В ноябре может целый месяц лить.

Когда я приехал в Канаду, тут была самая суровая зима (у них самая суровая зима — до -14℃). Дома не приспособлены к таким температурам, в лучшем случае до -10℃, если включить все обогреватели. Стекла очень большие, пропускают очень много тепла. В -14℃ было очень холодно.

Ванкувер

И там, и там есть вода: Балтийское море возле Таллина и Тихий океан у Ванкувера. Я не любитель пляжей, поэтому в Эстонии, хоть и жил в 15 минутах ходьбы, добрался до моря через год. Там еще страшнее ветер. Большого удовольствия не получил. Балтийское море — самое холодное море в мире, в нем не захотелось купаться. Тихий океан тоже не славится теплотой, мало кто плавает. Я предпочитаю ванную.

Экология

Ни в одном из городов не было такого, что не мог дышать из-за загазованности. Может, в Таллине все сдувает. В Ванкувере не то чтобы много парков, но они большие — такие лесные массивы.

В Канаде иногда бывают лесные пожары. Это особенность провинции. Даже прямо сейчас они есть, и от них может приходить смог. Он недельку стоит, потом рассасывается. Так было и год назад, это уже становится системой.

Общественный транспорт

В Таллине можно пользоваться транспортом бесплатно, если ты налоговый резидент страны и живёшь в столице. Ходят автобусы и трамваи, метро нет. Троллейбусов там не помню (троллейбусы ходят в основном в микрорайонах на окраине города. — Прим.). Пользовался в основном трамваем — это мой любимый вид транспорта. Ходит чётко по расписанию, быстро, всегда есть свободные места, всегда тепло, особенно это важно зимой. Удобно, что на трамвае можно доехать в аэропорт.

Транспорт в Таллине

В Ванкувере транспорт стоит где-то 2,5 канадских долларов (CAD, примерно 174,5 рубля по курсу на 27 августа) за полтора часа. Там тариф по времени. Можешь менять виды транспорта: пойти в метро, дальше поехать на автобусе, но это все будет входить в 90 минут.

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Отличительная особенность Ванкувера — метро, оно называется skytrain. Поезда идут частично на земле, частично под. Такая электричка без водителя, полностью автоматизирована. По количеству вагонов они меньше нашего метро в 1,5-2 раза. Но из-за того, что ходят часто (каждые 3-6 минут, без опозданий), это не проблема. Тут это мой самый любимый вид транспорта. Добраться можно куда угодно, но это займет время. Если далеко ехать, то это может быть и час, и полтора, и два.

Skytrain в Ванкувере

Нужна ли машина, зависит от того, где ты живешь. Если в центре, как я, то не нужна, будет больше проблем с парковками. Многие стараются жить за пределами центра города, а машины используют для закупок (тут культура больших коробок — нужно забить себе морозильник на неделю или месяц вперед) или поездок на природу, на общественном не везде доедешь. Я чаще пользуюсь общественным транспортом. Если далеко ехать или нужно что-то привезти, использую каршеринг.

Жильё

В Таллине квартира была очень похожа на те, к которым мы привыкли. Я тогда искал самый дешевый вариант, чтобы была поближе к работе и недалеко от центра. Получилось найти на юго-востоке города, в 10 минутах от центра города и 15 минутах от работы.

Ванкувер

Это была пятиэтажная панелька. Квартира маленькая, однокомнатная, 31 метр, но мне хватало. Никаких подсобок, гаражей — ничего такого не было. Аренда была дешевой на тот момент — €300. Коммуналка летом стоила €50-60, зимой €100 из-за отопления. Сейчас, знаю, очень подорожало. Как говорят, чуть ли не в три раза выросло отопление и электричество.

В Ванкувере живу в районе Йеллтаун (Yaletown). Его называют тусовочным, там много баров. Квартира гораздо больше, чем в Таллине. У меня в квартире есть спальня, гостиная, кладовка, маленький балкон, подземное парковочное место. Есть и storage в подвале — такая кладовка побольше. Стоит 2100 CAD в месяц (примерно 147 тысяч рублей). За электричество плачу раз в два месяца, получается в районе 150 CAD (примерно 10500 рублей). Интернет — 70 (примерно 4900 рублей). За воду и газ не плачу, это включено в договор об аренде — платит арендодатель.

Район Yaletown в Ванкувере

Продукты в магазинах

Продуктов везде хватало. В Таллине очень доступный лосось из-за близости к Балтийскому морю (хотя, конечно, дороже, чем курица, в 2-2,5 раза). В Ванкувере лосось дорогой, хоть и целый океан рядом. Когда ездил на экскурсию на корабле, видел штук 20 лососевых ферм. В абсолютных числах: Таллин — €9-11 евро/кг (примерно 920-1120 рублей), Ванкувер — 35-45 CAD/кг (2400-3100 рублей).

При этом в Ванкувере свинина стоит дешевле, чем курица. Это самое дешевое мясо. Еще не понимаю цены на огурцы. Они раза в два дороже, чем помидоры. Где-то 3,5 CAD за один длинный огурец (примерно 245 рублей), 400 грамм. Я как любитель салата с огурцами и помидорами плачу, когда крошу огурец.

И в Ванкувере у меня изменился паттерн покупок. Теперь я стараюсь закупаться большими партиями, раз в неделю езжу в большой магазин-склад Costko. Это позволяет экономить где-то в 1,5 раза, особенно на мясе и рыбе.

Вообще стараюсь готовить сам. В абсолютных цифрах в кафе и барах все дороже. Но Таллин и Ванкувер сложно сравнивать в этом плане. В Таллине есть даже «Лидо», например. Чего-то похожего в Ванкувере не встречал. Он славится азиатской кухней, потому что большой процент населения — 30% — выходцы из Азии. Очень распространена японская, китайская, корейская и вьетнамская кухни. Суши, рамен у них намного вкуснее. Найти что-то наше европейское становится тяжелее.

Досуг

Досуг важен, особенно когда только приезжаешь в другую страну. Это возможность социализироваться и найти друзей. В Таллине я в основном занимался танцами, это было очень доступно. Хоть и маленький городок, 400 тысяч населения, но новые школы танцев постоянно открываются. Каяки тоже попробовал, мне понравилось. Можно было найти что-то. Природа там однообразная: они ходят не в горы или лес, как, например в Ванкувере, а на болота.

Музей в Таллине

В Ванкувере с досугом посложнее. В основном Ванкувер про хайки, походы, кемпинги, лыжи, саббординг, на велосипедах покататься, побегать. Найти такие группы по интересам не проблема, но это не моё. Мне хочется найти что-нибудь в здании. Школы танцев есть, но их качество намного ниже, цена — выше. Например, в Европе в танцевальных школах занимаешься два раза в неделю как минимум. В Ванкувере один раз. Даже если очень хочешь и готов платить больше, нет больше занятий — преподаватель работает только один раз в неделю. Поэтому уровень танцев ниже, меньше вечеринок. В Таллине платил €40-60 евро в месяц (4100-6100 рублей), в Ванкувере 250 CAD (примерно 17500 рублей).

Горы в Ванкувере

Настольные игры ещё есть. Я нашел группу русскоязычную, хожу туда. Повезло. Они только год назад сюда приехали. Как бы и всё.

Многие жалуются, что в Ванкувер не доезжают рок-группы, потому что город находится в относительном отдалении. Если рок-группа едет в тур, то точно заедет Торонто или Монреаль, а в Ванкувер — 50 на 50. То же самое говорят про музей искусств: хорошо, если выставка меняется раз в полгода.

Медицина

И в Таллине, и в Ванкувере есть практика family doctor. Ты не можешь пойти сразу к лору, если что-то с ухом. Надо сначала пойти к семейному доктору, который сделает направление. В Эстонии это было бесплатно. Единственное, зубы я лечил за свои деньги. Это было раза в два дороже, чем в Беларуси, но выбрал тогда крутую навороченную клинику, которую посоветовали.

В Ванкувере нужно ещё найти семейного доктора. Люди тут живут по шесть лет, а family doctor у них нет. В Таллине можно приписаться по месту жительства, а в Ванкувере можешь найти врача на другом конце города. Это считается нормальным.

Больше вопрос по времени ожидания. В Эстонии мог позвонить, сказать, что плохо себя чувствую, и прийти к врачу в 9 утра на следующий день. В Канаде ты можешь неделю ждать, чтобы попасть к семейному доктору, не говоря уже об узкоспециализированных специалистах. Как врач мне сам сказал, превентивной медицины в Канаде нету. Здесь лечат, когда уже всё плохо. Чем хуже состояние, тем лучше лечат и быстрее. Из предсмертного состояния спасут, все будет по высшему разряду. Рассказывали, например, что опухоль мозга прооперировали сразу: от момента обнаружения прошло 2 дня. Но если приходишь с жалобой о боли в боку, то можешь 3-6 месяцев ждать обследования и всего остального.

И в Канаде нет платной медицины. Страховка от работодателя помогает лечение зубов оплатить, очки поменять — это все не входит в бесплатную медицину. Ну и физиотерапевты, психологи, массажи. Все остальные врачи бесплатны, если до них доберешься.

Безопасность

И там, и там чувствовал себя безопасно. В Ванкувере больше наркоманов. Там нет такого, что их забрали из центра города и поместили куда-то. Спокойно люди могут спать, где хотят, делать, что хотят, если это не угрожает другим. У некоторых галлюцинации — они кричат в пустоту ни с того, ни с сего. Просто в этом месте можешь оказаться ты. Когда проходишь дальше, видишь, что человек продолжает смотреть в ту же точку. Сперва я шарахался, но со временем привык. Заметил, что люди под наркотиками — странные, но не агрессивные, как под алкоголем.

Про цифровизацию, ИT и рынок труда

В Таллине очень хорошие условия для стартапов. И много кто туда едет из-за налоговой базы. С точки зрения digital-государства, Эстония — самая первая в мире. Можно обратиться в любую государственную службу через email, не выходя из дома. У каждого есть id-карточка, в неё встроен чип. Купив переходник USB, можно карточку вставлять в компьютер и использовать чип для цифрового подписания документов. Написал доковский документ, цифровую подпись поставил и отправил по email в какое-нибудь учреждение. И с их стороны уже подписанный документ тебе возвращают. Как мне сказали, подпись нужна только чтобы жениться, все остальное можно сделать, не выходя из дома.

Все началось с электронного голосования в 2010 году. Потом вот это всё пошло. Есть одна система, один общий вход. Не надо регистрироваться заново на разных сайтах. Можно и права получать, и дома покупать, и машины продавать [удаленно]. Сейчас и рецепты тоже привязываются к id-карте.

Ванкувер очень сильно отстает. Первое, на что жалуются приезжие, это мобильный банкинг. Он не такой удобный, как мы привыкли. Тут нужно заморочиться, иногда сходить в банк. Но вроде становится лучше.

Общение с государством в Канаде идёт через физическую почту. Она работает хорошо. Какой-то документ надо ножками пойти и получить, мучиться и страдать, а какой-то — цифровой. Такое двоякое впечатление.

Рынок трудно сравнивать сейчас: жирные времена, когда деньги сыпали с вертолёта и все нанимали (я был в Таллине), и сейчас, когда все начинают сокращать (я в Ванкувере). Сейчас трудно везде.

Таллин — это, скорее, город про стартапы. Люди, которые хотят что-то новое попробовать, там постоянно открываются. (И, скорее всего, закрываются.) Я успел сходить на три собеседования, и это все были стартапы на разных стадиях развития. Где-то по 200 человек, где-то по полтысячи. А Ванкувере все хотят в корпорации — Amazon, Microsoft.