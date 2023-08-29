Финляндия возобновит приём заявлений на визы в Санкт-Петербурге с 1 сентября Статьи редакции
Для подачи документов на ВНЖ нужно обращаться в посольство в Москве.
- Финляндия возобновит приём заявлений с 1 сентября 2023 года через визовые центры VFS в Санкт-Петербурге и «других регионах Северо-Запада России», сообщил МИД страны.
- В июле МИД Финляндии заявлял, что в августе 2023-го посольство страны в Москве и VFS не будут принимать заявления на визы и виды на жительство из-за «нехватки ресурсов».
- С 1 сентября 2023 года оказывать услуги перестанет генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге — МИД России отозвал согласие на его работу с 1 октября.
- В Санкт-Петербурге можно будет податься только на визу. Для получения ВНЖ и по всем другим вопросам нужно обращаться в московское посольство — единственное оставшееся в России финское диппредставительство, уточняет МИД Финляндии.
- Осенью 2022-го Финляндия закрыла въезд туристам из России, а в июле 2023-го продлила ограничения на неопределённый срок. Тогда же страна ужесточила въезд для российских абитуриентов, бизнесменов и владельцев недвижимости.
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Оттепель?
ВотТеперь!
Как раз стою в очереди в финское посольство. Передо мной бабушка просит одну (!!!) визу. Говорит: "Скоро ведь совсем перестанут выдавать. Хочу перед смертью посмотреть на Европу" - и заплакала.И я заплакал. И консул...
Людей то по прежнему не пускают
А визы выдавать то будут или нет и для кого?
А что случилось?
О, свежий аккаунт. Какой по счёту?)
У тебя жопе порося порылось.
Ничего личного.
Деньги, все-таки, не пахнут
А как же "мы без этих русских прекрасно проживем"?
Так а границы никто не открыл, туристические визы выдавать не начал без оснований. Только визовые центры открыли обратно
А чем абитуриенты помешали?
вот это конечно хорошая новость) Раньше с Питера можно было на автобусе в европу попасть, не то что сейчас
Там не про туристические речь, расслабьтесь)
А что случилось?
Это правильно