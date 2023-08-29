Миграция
Евгения Евсеева

Финляндия возобновит приём заявлений на визы в Санкт-Петербурге с 1 сентября Статьи редакции

Для подачи документов на ВНЖ нужно обращаться в посольство в Москве.

  • Финляндия возобновит приём заявлений с 1 сентября 2023 года через визовые центры VFS в Санкт-Петербурге и «других регионах Северо-Запада России», сообщил МИД страны.
  • В июле МИД Финляндии заявлял, что в августе 2023-го посольство страны в Москве и VFS не будут принимать заявления на визы и виды на жительство из-за «нехватки ресурсов».
  • С 1 сентября 2023 года оказывать услуги перестанет генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге — МИД России отозвал согласие на его работу с 1 октября.
  • В Санкт-Петербурге можно будет податься только на визу. Для получения ВНЖ и по всем другим вопросам нужно обращаться в московское посольство — единственное оставшееся в России финское диппредставительство, уточняет МИД Финляндии.
  • Осенью 2022-го Финляндия закрыла въезд туристам из России, а в июле 2023-го продлила ограничения на неопределённый срок. Тогда же страна ужесточила въезд для российских абитуриентов, бизнесменов и владельцев недвижимости.

#новость #финляндия #визы

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16 комментариев
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 Вася Пражкин

Оттепель?

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Олег Бринц

ВотТеперь!

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S.Capusta

Как раз стою в очереди в финское посольство. Передо мной бабушка просит одну (!!!) визу. Говорит: "Скоро ведь совсем перестанут выдавать. Хочу перед смертью посмотреть на Европу" - и заплакала.И я заплакал. И консул...

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Иван Иванов

Людей то по прежнему не пускают

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Dimitri

А визы выдавать то будут или нет и для кого?

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Дмитрий

А что случилось?

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S1m0ne

О, свежий аккаунт. Какой по счёту?)

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Александр Голубев

У тебя жопе порося порылось.
Ничего личного.

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tbIkworez

Деньги, все-таки, не пахнут

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Дмитрий

А как же "мы без этих русских прекрасно проживем"?

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Иван Иванов

Так а границы никто не открыл, туристические визы выдавать не начал без оснований. Только визовые центры открыли обратно

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jonewayne

А чем абитуриенты помешали?

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Valeria Anisimova

вот это конечно хорошая новость) Раньше с Питера можно было на автобусе в европу попасть, не то что сейчас

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Олег Павлов

Там не про туристические речь, расслабьтесь)

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Nikita Zubkov

А что случилось?

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Kruason

Это правильно

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13 комментариев
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