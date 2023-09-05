Правительство Армении рассмотрит законопроект, который разрешит иностранцам на удалёнке не получать ВНЖ Статьи редакции
Это приведёт к «привлечению новых сотрудников и развитию экономики», считают в парламенте.
- Проект регулирования удалённой работы в Армении рассматривает комиссия по труду и социальным вопросам правительства, сообщило агентство «Sputnik Армения». Пока законодательство регулирует эту сферу только в чрезвычайных ситуациях, пояснил замминистра труда и социальных вопросов Рубен Саркисян.
- Документ предлагает закрепить основы трудовых отношений — письменное согласие обеих сторон, время удалённой работы и другие детали. Также он регулирует работу иностранных сотрудников на удалёнке, например, им не нужно будет получать ВНЖ.
- «Думаем, что это всё приведет к повышению эффективности работы, привлечению новых сотрудников и развитию экономики. А также позитивно повлияет на экологию», — пояснил Саркисян.
- По внутреннему или загранпаспорту граждане России могут находиться в Армении 180 дней подряд в течение года.
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От сокращения выбросов из-за визарана?)))
Тут как посмотреть.
На Балканах виза-раны это прям двигатель экономики.
Куча местных вовлечено в процесс.
Плюс является мягким пенделем под зад чтобы не задерживались люди без денег. Либо покупай недвижку, либо мучайся, либо вали.
Не получать ВНЖ для чего? Какой смысл это решение несёт?
Дает возможность попытаться пересидеть одного деда.
Держим кулачки, так то совсем не молодой уже, пора...🙏
Не поможет.. уже с конституцией проходили. потом окажется, что конституцию поменяли, но не то, нужно еще менять.
Пока не победят мировой капитализм так и будет.
Социализмом уже наелись
Кто наелся? У вас этот социализм левота по всему Западу интегрирует.
Скажи плиз кому ты ответил? У меня скрыт коммент.
Поправочка - КоммуниZмом ;)
Ага, потом надо будет ждать, когда назначат следующего виновника всех бед.
Дак уже преемника назначили вроде - его сынишку)
Мы про деда с явными отклонениями в психике, которой очень уж любит детей целовать и в стратегии играть/войнушки, но оно боится компьютера, от этого все в реале, осуществляет.
И считает от как же как старый 🤡 у которого 6+6=11 => одна банда старых маразматиков.
А, ну если и фамилия такая же так норм зайдет, большинству и не надо будет знать, что это другой человек. Удобно.
[зевая] Опять не тот дед.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Это живучий черт. Но его дети продолжат его путь, к сожалению
Так и сейчас все успешно пересиживают, кто на удалёнке
Ну хз, Смольянинов вон что-то недоволен 🤭
Они бы лучше сделали, чтобы армянские работодатели за нерезидентов не платили социальные налоги. А то социальные услуги не оказываются, а налоги платить изволь.
Норм, будет альтернатива Грузии
Ну она и так альтернатива. Или, скорее, перевалочный пункт
Армения много интересных новостей последние дни выдает
Тут бы армянам сесть и еще раз подумать, что такое удаленная работа.
А щас чо, иностранцы на удалёнке обязаны получать ВНЖ?
Чтобы устроиться на работу, нужно разрешение на работу. Как я понимаю, здесь две параллельные новости: во-первых, введут понятие удалённой работы, во-вторых, разрешат брать людей без разрешения на удалённые позиции. Но в оригинальной статье тоже ничего не понятно
Разрешат удаленщикам заграничным чилить без ВНЖ, если просто.
После 180 дней пребывания видимо.
Как всегда, не знают, что еще придумать.
А тут вполне себе чрезвычайная ситуация.
Пока Пашинян пытается усидеть на двух пиках и гробит отношения с Россией, парламент делает действительно важные дела.
хороший бонус для иностранцев ,хлопот будет меньше
Как избавиться от армянского гоп стоп?
Т.е. чтобы не делать каждые полгода визран достаточно купить себе самонаборную печать? Они же никак не смогут проверить действительно ты работаешь в российской ООО «Рога и Копыта» или нет. )
джентльмены верят на слово
А зачем вообще инострацам на удаленке внж получать