Миграция
Маша Цепелева

Правительство Армении рассмотрит законопроект, который разрешит иностранцам на удалёнке не получать ВНЖ Статьи редакции

Это приведёт к «привлечению новых сотрудников и развитию экономики», считают в парламенте.

  • Проект регулирования удалённой работы в Армении рассматривает комиссия по труду и социальным вопросам правительства, сообщило агентство «Sputnik Армения». Пока законодательство регулирует эту сферу только в чрезвычайных ситуациях, пояснил замминистра труда и социальных вопросов Рубен Саркисян.
  • Документ предлагает закрепить основы трудовых отношений — письменное согласие обеих сторон, время удалённой работы и другие детали. Также он регулирует работу иностранных сотрудников на удалёнке, например, им не нужно будет получать ВНЖ.
  • «Думаем, что это всё приведет к повышению эффективности работы, привлечению новых сотрудников и развитию экономики. А также позитивно повлияет на экологию», — пояснил Саркисян.
  • По внутреннему или загранпаспорту граждане России могут находиться в Армении 180 дней подряд в течение года.

#новость #армения

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36 комментариев
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А также позитивно повлияет на экологию

От сокращения выбросов из-за визарана?)))

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Mike Espoo

Тут как посмотреть.
На Балканах виза-раны это прям двигатель экономики.
Куча местных вовлечено в процесс.

Плюс является мягким пенделем под зад чтобы не задерживались люди без денег. Либо покупай недвижку, либо мучайся, либо вали.

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Кирилл Таран

Не получать ВНЖ для чего? Какой смысл это решение несёт?

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Фоксик

Дает возможность попытаться пересидеть одного деда.

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Сергей Я

Держим кулачки, так то совсем не молодой уже, пора...🙏

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Иван Иванов

Не поможет.. уже с конституцией проходили. потом окажется, что конституцию поменяли, но не то, нужно еще менять.

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Pavel Petel

Пока не победят мировой капитализм так и будет.

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Водяной

Социализмом уже наелись

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Виктор Петров

Кто наелся? У вас этот социализм левота по всему Западу интегрирует.

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Сергей Я

Скажи плиз кому ты ответил? У меня скрыт коммент.

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Asf

Поправочка - КоммуниZмом ;)

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Pavel Petel

Ага, потом надо будет ждать, когда назначат следующего виновника всех бед.

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Сергей Я

Дак уже преемника назначили вроде - его сынишку)

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Asf

Мы про деда с явными отклонениями в психике, которой очень уж любит детей целовать и в стратегии играть/войнушки, но оно боится компьютера, от этого все в реале, осуществляет.
И считает от как же как старый 🤡 у которого 6+6=11 => одна банда старых маразматиков.

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Pavel Petel

А, ну если и фамилия такая же так норм зайдет, большинству и не надо будет знать, что это другой человек. Удобно.

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Ivan Boldyrev

[зевая] Опять не тот дед.

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nobodyreally

Это живучий черт. Но его дети продолжат его путь, к сожалению

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Кирилл Таран

Так и сейчас все успешно пересиживают, кто на удалёнке

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Сергей Я

Ну хз, Смольянинов вон что-то недоволен 🤭

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Jakob K

Они бы лучше сделали, чтобы армянские работодатели за нерезидентов не платили социальные налоги. А то социальные услуги не оказываются, а налоги платить изволь.

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Артём

Норм, будет альтернатива Грузии

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Пёсокот

Ну она и так альтернатива. Или, скорее, перевалочный пункт

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Дмитрий Зима

Армения много интересных новостей последние дни выдает

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Вася Пражкин
письменное согласие обеих сторон

Тут бы армянам сесть и еще раз подумать, что такое удаленная работа.

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Слегка Придурковатый

А щас чо, иностранцы на удалёнке обязаны получать ВНЖ?

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Кирилл Таран

Чтобы устроиться на работу, нужно разрешение на работу. Как я понимаю, здесь две параллельные новости: во-первых, введут понятие удалённой работы, во-вторых, разрешат брать людей без разрешения на удалённые позиции. Но в оригинальной статье тоже ничего не понятно

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Pavel Petel

Разрешат удаленщикам заграничным чилить без ВНЖ, если просто.

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Сергей Я

После 180 дней пребывания видимо.

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Мария Богданова

Как всегда, не знают, что еще придумать.

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Вадим Д.

А тут вполне себе чрезвычайная ситуация.

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Сергей Я

Пока Пашинян пытается усидеть на двух пиках и гробит отношения с Россией, парламент делает действительно важные дела.

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Aleksandr Bovin

хороший бонус для иностранцев ,хлопот будет меньше

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Водяной

Как избавиться от армянского гоп стоп?

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nambavan
Также он регулирует работу иностранных сотрудников на удалёнке, например, им не нужно будет получать ВНЖ.

Т.е. чтобы не делать каждые полгода визран достаточно купить себе самонаборную печать? Они же никак не смогут проверить действительно ты работаешь в российской ООО «Рога и Копыта» или нет. )

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Хозяин

джентльмены верят на слово

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Heather Morris

А зачем вообще инострацам на удаленке внж получать

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