Количество сделок по покупке недвижимости в Турции иностранцами снизилось на 42% год к году Статьи редакции
Россияне в августе купили почти в два раза меньше объектов, чем в январе 2023-го.
- В августе 2023 года иностранцы купили в Турции 3058 объекта жилой недвижимости. Это на 42% меньше год к году, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Турецкого института статистики. В августе 2022 года было продано 5723 объекта, а в том же месяце 2021-го — 5866, в 2020-м — 3893. С начала 2023 года продажи жилья иностранцам упали на 43,6% год к году, до 25 134.
- Больше всего недвижимости среди иностранцев купили россияне, они занимают первое место по этому показателю с ноября 2022 года. В августе 2023-го граждане России купили 733 объекта жилой недвижимости в Турции, для сравнения: в июле — 722, в январе – 1557 объектов. На втором месте — граждане Ирана (342 объекта), на третьем — Ирака (220), следом — Казахстана (141). Больше всего объектов иностранцы купили в Стамбуле (1066), Анталье (919) и Мерсине (248).
- На снижение количества покупок повлияли ограничения в выдаче ВНЖ и рост цен на недвижимость, считает эксперт по зарубежной недвижимости и инвестиционной иммиграции Astons Александр Косовский. На конец августа 2023-го нельзя получить первичный ВНЖ в 1169 районах Турции из-за заполнения квот на проживание там иностранцев.
- По данным управления миграции Турции, в 2022 году страна выдала россиянам 153 тысячи ВНЖ — они стали лидерами среди иностранцев. Но 86% из этих документов туристические, то есть сроком до года. Россияне составили 25% от всех приехавших в страну иностранцев в 2022 году — почти 100 тысяч человек.
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Пришло время продать, то что купил на пике год назад.
Закупился на хаях)
Если не брать во внимание инфляционно-экономические моменты, то когда я ездил в Турцию в 22 году смотреть строящуюся недвигу и вторичку - у меня сразу отбилось желание покупать там что-то в инвестиционном плане или даже "для себя" (я даже не представляю как купить для себя что-то и с удовольствием ездить туда регулярно - это ж скукатища такая):
1. Качество строительства новья - очень своеобразное
2. Качество вторички может быть вообще мрак (в т.ч. оборудование типа лифтов)
3. В целом окружение для жизни - очень специфическое, хотя, надо признать, что местами весьма мультикультурное, но тем не менее - это мусульманский восток. На любителя, короче.
Поэтому Турция, наверное, это вариант исключительно для тех, кто реально решил валить и надо было принимать решение быстро, но с пониманием, что это промежуточный вариант. С другой стороны, Турция исключительно удобна в плане логистики - это крупнейший международный хаб, наряду тем же Дубаи.
Вопрос землятресений тоже не стоит сбрасывать со счетов. И гарантий, что ваш дом обязательно выстоит никто не даст. Я видел дома на этапе строительства - это конечно что-то. (со мной был приятель из строительной области, для себя тоже смотрел - он только охал и ахал)
А где смотрели?
Количество россиян, которые смогли себе позволить жилье в Турции, поражает
Количество россиян, которые смогли себе позволить жилье в Москве, поражает
Нищие россияне конечно знатно взвинтили рынок и не только в Турции, скупив или арендовав вообще всё вокруг. Но с другой стороны кто не мечтал о даче на берегу средиземного моря, это всяко лучше наших югов. Даже с учетом дикой инфляции и прочих прелестей тирании эрдогана, есть шанс что через пару лет там будет безопасней чем в РФ.
Так народец крутится, карьеры строит. Сейчас сложно представить средний руководящий состав с зп меньше 500к в мес.
Немногие успели выскочить из недвиги в РФ при хорошем курсе доллара. А сейчас это делать поздно, думаю 95% релокантов отложили продажу недвиги в РФ до лучших времен, соответственно и покупки также отменились.
+ цены на паспорт от 400к
+ страшнейшее землетрясение и инфа, что рано или поздно должно тряхануть Стамбул...
Да просто все кто хотел, уже купил
ну да, иссяк поток зажиточных крестьян
цены подняли ,сами себе убыток сделали
Сейчас инфоцыгане из Турции начнут вещать, что пора брать
Коррекция цен на недвижимость уже с лета пошла. Снижение на 25%, которые скрываются за счет различных акций, вроде последних трех квартир, успей купить. Турцию будет еще несколько лет штормить, пока разгребут свои проблемы.
Про несколько лет - оптимистично. Если цель выгнать всех иностранцев, то потом и нескольких лет не хватит восстановиться.
Логично, внж по аренде больше не выдают, сдавать квартиры некому, цены на самую недвижимость уже выше, чем в Дубае.. жить в Турции стало довольно дорого..
а вроде же в определенных местах только не выдают? или порог минимальной суммы повысили для ВНЖ?
Да они там еще правил и ограничений каких-то по зонам повводили. Не хотят там видеть сами походу русских граждан
Теперь видимо россияне продают в Турции и покупают недвижимость в Сербии и Черногории.
Покупают румынский паспорт
Постоянно попадаются баннеры рекламные с ВНЖ Черногории. Ничего не гуглил и не смотрел, работают видимо на опережение
Удоли!!! Тут и так всё подорожало, не надо нам новой нерезиновой.
Турецкий гамбит)
При такой экономической ситуации в Турции не удивительно. Но маловероятно что это будет волновать чиновников в Турции.
Ни одна страна не ставит целью продавать больше недвижимости иностранцам. Больше сдавать в аренду или открывать строительство за инвестиции - да, но не просто продавать. Если бы в России вышла новость, что иностранцы меньше недвижимости стали покупать, то это бы воспринималось как положительная новость, даже если бы причиной была плохая ситуация в экономике.
Русские просто там уже за своих считаются
Правильно, не надо покупать, нам больше достанется! А то реально цены выросли и из за этого и цена гражданства с 250 до 400 тыс! 250 еще можно дать, а вот 400ф как то не очень, только если купить виллу и тебе дадут его как бонус. Кстати, купленную в 2021- двушку в районе кагытхаге стамбула сдал на прошлой неделе за 700 баксов. Правда из за инфляции ценв в долларах будут падать, но пофигу. В Москве за эту цену не сдашь, нерентабельно. Сразу скажу- покупал не с целью сдачи в аренду, а чтобы цена уведичилась и я мог продать ее подороже. Опять же в москве не растут цены, только на бумаге. Купленную в 2017-м в пос Развилка двушку за 107 тыс долларов спустя 5 лет примерно за эту цену и продашь - 100-120 тыс долларов.
Неужели это как-то связано с запретом на выдачу ВНЖ во многих районах и ростом ценников из-за СВО?
Да не может быть!
В Турции цены выросли из-за СВО?
Я думаю, что люди из России способные купить недвижимость в Турции/ОАЭ банально закончились
Вообще нафига недвижка зарубежом... геморой же с обслуживанием