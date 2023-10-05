Латвия отправила 3255 россиянам письма с просьбой покинуть страну — они не продлили постоянный вид на жительство Статьи редакции
Для этого нужно было сдать экзамен по латышкому: всего на проверку пришло более 11 тысяч человек, 39% сдали экзамен с первого раза.
- Управление по делам гражданства и миграции Латвии отправило 3255 писем об истечении срока разрешений на проживание россиянам, которые не подали документы для получения статуса постоянного жителя Евросоюза. Об этом сообщило издание Lsm со ссылкой на главу управления Майру Розе.
- Ранее управление сообщало, что до 1 сентября 2023 года 3541 граждан России не подали документы на получение статуса постоянного жителя ЕС или не записались на повторный экзамен по латышскому языку. Поэтому они должны покинуть страну до 30 ноября 2023 года.
- Около 200 человек не имеют зарегистрированного места жительства, поэтому регулятор не может с ними связаться. Ещё нескольким людям письма не отправлены, поскольку известно, что они находятся за пределами Латвии.
- В декабре управление проверит, покинули ли Латвию россияне с истёкшим сроком разрешения. Если нет, то ведомство снова отправит им указание покинуть страну.
- В августе 2023 года управление предупреждало, что россияне, которые попытаются сдать экзамен на знание языка до 1 сентября, но не сделают это с первой попытки, смогут «пересдать» до 30 ноября 2023-го. До этого момента ПМЖ продолжит действовать. Если и вторая попытка будет неудачной, россияне могут попробовать «получить визу или временный вид на жительство» (ВНЖ).
- Всего на экзамен по латышскому языку зарегистрировалось 13 147 граждан России, пришли 11 301 человек. С первого раза смогли сдать 39%, на пересдачу записались больше 6500 человек.
- По подсчётам, под действие закона подпадали около 18 тысяч россиян — бывшие граждане или неграждане Латвии, которые решили взять гражданство России. В основном это пожилые люди, которые получали российское гражданство, чтобы раньше выйти на пенсию.
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Для ВНЖ обычно нигде не требуется знания языка!
Блин, да что за предательство...
Да вы что 🙃
а что обычно требуют? зиговать надо?
А Латвия - это не все страны. Вот так вот.
Какие документы понадобятся для оформления вида на жительство иностранцам, имеющим РВП?
документ, подтверждающий владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации
Если вместе с 3255 россиянами такие же письма получили американцы, казахи, австралийцы, японцы и все остальные - то вопросов нет. Если же такие письма получили только россияне, то это фашизм.
Какой фашизм, мля? Совсем мозгов уже нет? Вы пишете же в объявлениях когда квартиры сдаете, что хотите только славян, верно? Это фашизм? Давайте вас убивать за фашизм тогда, раз это так плохо, или в тюрьму сажать лет на 30 за такие объявления. Но это банальные меры предосторожности: потом что ты славянам доверяешь больше. А мигрант тебе всю хату вынесет, а когда ты предъявишь ему - отпиздит тебя толпой и ты этого не хочешь, верно? Вот и страна так же вправе решать, какую нацию ей у себя хочется видеть, а какую нет. В этом фашизма нет никакого. А вот когда ты по миру начинаешь с войной ходить, потому что в этой стране слишком черные, в той слишком желтые, а тут все кривые. Вот тогда это фашизм.
В Латвии действует закон о запрете двойного гражданства с Россией. В чем тут фашизм?
почему собственно Латвия ОБЯЗАННА выдавать ПМЖ людям которые не хотят сдать экзамен по национальному языку? Время дали - не сдал - езжай туда откуда приехал,тем более я уверен что экзамен про базовые знания языка. Отличная идея, жаль что другие европейские страны еще не ввели это.
Как можно не учить язык страны, в которой решил остаться. Тем более в Европе почти везде существуют оплачиваемые государством программы по изучению языка и подготовке к экзамену)
Почитайте статью еще раз. Эти люди живут там уже давно до 91 года. Большинство в России не имеет и не имело никакого имущества.
Ну вообще логично. Если уж ехать в другую страну именно жить, язык-то надо знать🤔
А если в стране множество языков?
Официальных языков
Ну там такое дело, что люди туда не приезжали, а живут со времен СССР. И вообще их довольно много в процентах. В некоторых странах в такой ситуации есть несколько официальных языков. Но у них свой путь.
А так, с тезисом, что приехал - учи, я согласен.
Скорее всего многие ехали не планируя этого заранее, поэтому и языка не знали
Ну что, паспорт то придётся снова расчехлить. А то жгли на камеру и кричали, что в РФ больше ни ногой
обгорелый примут?
Те кто жег вряд ли уже пмж успели обзавестись.
почти половина, довольно много
Как то слишком безответственно со стороны приезжих, либо же это специально так сделали никто не знал..
Проблеме не одно десятилетие. Суть в том, что заметная часть русскоязычных, которые там живут с времен совка, отказываются ассимилироваться, учить язык и развиваться, живут на российских паспортах, при этом переезжать к любимой ими российской власти поближе в прекрасную Россию тоже не хотят (безвкусно, грязно, низкие пенсии, высокие цены, плохие продукты - часто говорят они за неформальной беседой, отвечая на вопрос «раз тут так плохо, почему не уедете в Россию?»). При всем этом очень шумно себя ведут и часто активно поддерживают российский режим, и голосуют в посольствах за ер и путина. В Латвии тоже проблем хватает и поэтому правые популисты раз в несколько лет разыгрывают эту карту с русскоязычным населением. Вот такой жабагадюкинг. В Эстонии и Литве несколько адекватнее ведет себя власть, но ситуация с русскоязычным населением похожа
Добавляем "с" ко всем словам — экзамен сдан!
Добавляемс всемс 500€ - автоматомс сданс.
Знаете, раньше я тоже думал, чего это всякие там прибалты топят за свои языки и прочую ненужную фигню, а потом съездил в центральную Европу, затем в США, увидел культурное "мракообразие", и понял, что было бы неплохо, если бы где-то в мире существовали некие центры европейской культуры без примесей, скажем так, сохраненные в исходном виде. Например, балтийские страны, какая-нибудь Польша, Беларусь, Венгрия, некоторые балканские страны. Это действительно должно существовать, чтобы нашим пра-пра-детям было куда податься, скажем, лет через 100-200.
Всякие русские даже войны начинают во имя защиты русского языка
не такой уж и постоянный вид оказался
Ну отправили и отправили.
Конечно, с одной стороны забавно. Экзамен по латышскому языку звучит гордо.
Но потом смотришь на население Латвии - 1.8 миллиона из них латышей 1.1. Мде. Этот язык канет в лету, как и многие до него. Это неизбежно.
Конечно, их страна их правила. И требовать знание языка они естественно могут. Но всё равно забавно.
Если страна останется и люди в ней останутся и государственный язык будет латышский, с чего ему кануть?
А если в негра перекраситься, выгонят?
Можно выгнать Францию из Нигера, но не нигера из Франции
Это культурная апроприация. Можно попробовать перекраситься в латыша.
Вот они, любители приходить на готовенькое, даже не соизволят выучить язык этой прекрасной русофобской страны) будут на программах соловьева и малахова рассказывать, что рады возвращению, а дома лучше и безопаснее
Готовенькое - построенное Советским Союзом?
Самое курьезное, они там рождены, а не пришли на готовенькое. У них было 30 лет чтобы выучить язык (который преподавали в школах даже при позднем совке) и сдать историю страны, и получить гражданство страны ЕС на максимально упрощенных условиях. Сегодняшние эмигранты о таком и мечтать не могут
Водочки налей, мы домой пешком идем.
Латвия ещё ничего. Проблема будет когда такое же устроит Татарстан.
В орду всех принимали
Тогда проблема будет у Татарстана
Как спел Харламов:" У вас же есть какой-то план"???
Почему у нас так не сделают? When in Rome, do as Romans do
так сделали, на ВНЖ надо проходить экзамен на знание русского языка и вроде как литературы
Как в тексте написано, именно россиянам, остальные пусть остаются.
Живя я в другой стране, я бы за год уже язык знал лучше, чем они, просто из-за страха депортации)
Так это правило же не только для Россиян? Зачем на этом такой лютый акцент делать?
Текст письма: Чемодан - вокзал?)))
«Но не летят туда сегодня самолеты и не ходят даже поезда»
Как по мне за год можно было бы уже выучить язык на достойном уровне
Подтверждаю, моя жена за последние 10 месяцев выучила французский с 0 до B1. Интересно какие требования к латвийскому?
У Латвии своя травма
Пост-травматический синдром?
Убедительная просьба - покиньте Латвию
А что за экзамены-то сдают? Просто интересно может кто шарит
500 коментов добьём ?
Несчастье
Не может быть, ведь Латвия образцовая европейская демократическая страна
Лол, моча потерла половину треда, так держать 👍👍👍
Почему админы удаляют комментарии?