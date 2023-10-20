Турция ужесточила требования для получения ВНЖ после покупки недвижимости — «РИА Новости» Статьи редакции
Минимальная стоимость жилья для оформления документов выросла до $200 тысяч, говорит источник издания.
- До этого иностранцы могли претендовать на ВНЖ, если купили жильё минимум за $50 тысяч в небольших городах и $75 тысяч в мегаполисах (Стамбул, Измир и другие). Новые правила действуют для сделок, оформленных после 16 октября 2023 года, рассказал «РИА Новости» источник в Управлении по делам миграции. Официально в ведомстве не объявляли об изменениях.
- Также, по новым правилам, для получения ВНЖ будет рассматриваться только тапу (подтверждение владения недвижимостью с указанной стоимостью), кадастровая оценка не требуется, добавил собеседник издания. Для сделок, оформленных до 16 октября, правила не изменились.
- Минимальная стоимость жилья в $200 тысяч будет действовать для получения ВНЖ во всех регионах страны.
- По данным турецкого миграционного управления, в 2022 году россияне оформили в Турции 153 тысячи ВНЖ — больше всего среди иностранцев. Около 132 тысяч из них получили документы сроком до года. Сколько ВНЖ оформлено после покупки недвижимости, не уточняется.
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Инвестиции в Турцию, с учетом их экономического курса и политического режима и так - такое себе занятие для обычного человека. Но 50к можно было рассмастривать как "билет для релоканта, для которого Турция - ОК". Но "200к" и "Турция" - это весьма далеко лежащие друг от друга штуки...
За 200к в недвижке в Дубае можно на всю семью внж получить. Хотя тут на вкус и цвет
Если у тебя есть 200к, то можно жить в Грузии снимая, инвестировать эти деньги и получать неплохой % с нулевым налогом. Но опять-таки и тут на вкус и цвет.
Ну с 200к много где можно жить, вопрос про внж. В Грузии кстати цены на аренду на уровне Дубая были еще недавно, возможно не лучший выбор
зато дубаи - горячая пустыня.
Ну с одной стороны классный климат и природа, а с другой нудевые налоги и доступ ко всем товарам и услугам. Кому что ближе
Только есть риск, что в Грузию тебя один раз не пустят, и живи где хочешь без своих денег…
Риски есть везде, а деньги, которые ты инвестируешь, ты обычно не хранишь в грузии в съемной квартире под матрасом, а они на счете у брокера, к которому у тебя всегда есть доступ с телефона.
Да там 200к это квартиру пару месяцев поснимать, ну и донера похавать
Больше бабок — больше бабок, решили турки и угадали 🤷🏻♂️
А те кто раньше успел по дешёвке урвать — пусть доплачивают.
Читай внимательно статью. Для ранее купивших и оформивших тапу ничего не изменилось
Учитесь понимать сарказм, будет веселее.
Сарказм detectedА те кто раньше успел по дешёвке урвать — пусть доплачивают.
Хуйня detected
Попали только те, кто вкладывались в строящиеся квартиры
Тут надо на месте узнавать. У нас же при покупке строящегос объекта все равно происходит регистрация в бти. Но турки скорее всего инвесторов накуканят
Это 100% информация, тапу выдается, когда дом сдан. Внж на основании тапу можно получить, когда тапу на руках и уже только по новым правилам.
Если кардинально вырос спрос, то нужно поднимать цену. Да и к тому же, как понимаю, многие занижали цену в тапу, чтобы меньше платить налога.
А чего не лям баксов сразу то? Они же в 25 раз налог на imei телефона подняли, надо было и с ВНЖ так же!
Будет и лям.
В конце концов, доить надо разные слои мигрантов, в Турции жесткий кризис , деньги нужны. А торговать они умеют. Чувство срочности и потери создавать это азы.
Опять же США из дубаев выдавливает жирных воров. Глядишь в турцию рванут.
Скорее в Сербию тогда. Почти рядом и адекватно относятся к бизнесу.
В 25 раз - в какой валюте? Если в лирах, то ожидаемо.
Логично, что в лирах, это же налог.
🙂🇹🇷
Турция приятное местечко, климат хороший
Но недвижку там не стал бы покупать
Да и контингент там не самый хороший, как по мне. Хотя тут на вкус и цвет.
Да пошла в жопу эта Турция
А какой плюс от турецкого паспорта, что дает? Я слышала, что в путешествиях он хуже российского, визы получить сложнее
До 2022 наверное так и было
200к зелени?? Удачи им с этим. Вспоминается Киргизия с их ВНЖ за $200к. Бред на похожем уровне
на самом деле ожидаемо, когда весной 2022 принимали планку 75, рынок квартир был сильно ниже (квартиры на побережье стоили 33-35 тыс). Сейчас стоимость хорошей 2+1 перевалила за 100, и как-то оставлять планку в 75 было бы совсем не логично
Интересно какую недвижимость можно приобрести на эти деньги. Чисто из интереса
Странный выбор направления, если честно. Вот куда куда, а в Турции жить и вкладываться бы точно не хотелось
Ну это они прям жестко ужесточили с 75 до 200 разом. Это кто же туда поедет теперь. Как бы не лучшая страна для переезда, чтобы пыжиться и 200 штук баксов платить за возможность ВНЖ.
Ятаган в релоканта