Финляндия запретила россиянам пересекать границу на велосипедах Статьи редакции
Пересечь пешком её тоже не получится, единственный вариант — на автобусе.
- Крупнейшие пропускные пункты в юго-восточной Финляндии запретили въезд на территорию республики на велосипедах из России с 9 ноября 2023 года, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на сотрудника пограничной охраны КПП Ваалимаа.
- Информацию об ограничениях подтвердили читатели «Фонтанки». По их словам, въехать на велосипедах не получится через КПП Иматра, Нуйамаа и Ваалимаа.
- На сайте погранслужбы Финляндии информация о новых ограничениях не указана, сами пограничники не говорят причину — но сообщают, что запрет действует с 9 ноября. Также на пограничных пунктах установили дорожные знаки с перечёркнутым велосипедом.
- Как указывает «Фонтанка», велосипеды попали вместе с автомобилями в список транспортных средств, на которых нельзя пересекать границу.
- Финляндия закрыла въезд туристам из России ещё 29 сентября 2022 года, но продолжала пускать тех, кто едет по гуманитарной визе, к близким родственникам, по работе и учёбе, для лечения или чтобы получить политическое убежище.
- С 15 сентября 2023 года страна запретила проезд через погранпункты на автомобилях с российскими номерами. «Фонтанка» отмечает, что пешком пересекать границу нельзя, единственный оставшийся вариант — на автобусе.
- 8 сентября 2023 года Еврокомиссия (ЕК) пояснила, что въезд в ЕС на зарегистрированных в России машинах с рядом личных вещей вроде предметов личной гигиены и техники может расцениваться как «запрещённый импорт». Позже добавила, что страны должны сами решить, вводить ли запреты.
- 12 сентября ЕК изменила разъяснение санкций — теперь ввоз личных вещей россиян «вызывает несущественную озабоченность». При этом автомобили остались в категории товаров, которые можно использовать для обхода санкций.
- После этого, кроме Финляндии, проезд через погранпункты на автомобилях с российскими номерами запретили Латвия, Эстония, а также Литва, Польша, Норвегия и Болгария. При этом Литва сделала исключение для тех, кто едет транзитом в Калининград, а Финляндия и Норвегия — для граждан ЕС, сотрудников дипмиссий и некоторых других категорий.
- В ноябре Латвия приняла поправки, которые запрещают автомобилям с российскими номерами передвигаться по территории страны. Исключение — транзит. Владельцы автомобилей должны зарегистрировать или вывезти их из Латвии не позднее 14 февраля 2024 года. Если после этой даты транспортное средство заметят на дорогах, его конфискуют.
- В том же месяце Европарламент призвал Еврокомиссию пересмотреть запрет на въезд в ЕС автомобилей с российскими номерами. По его мнению, это «дискредитирует цель и инструмент санкций».
190 показов
907 открытий
Ну теперь-то точно война прекратится. Вся срань - из-за велосипедистов, оказыватся. Молодцы, финны, до слез, как говорится.
Комментарий удален автором поста
Скорее лицемеры там
Ага, на велосипеде нельзя, а газ можно покупать - как это иначе назвать?
Это называется "европейцы не любят бомбить свой Воронеж". Смысл санкций не в том, чтобы сделать плохо себе, а в том, чтобы сделать плохо другой стране.
Да-да, расскажи нам, как санкции сделали плохо другой стране.
Россиян на велосипедах и на машинах перестанем пускать, но семьи тех, кто ведёт войну продолжают прекрасно жить в Европе с полученными ВНЖ/паспортами/гражданствами.
Лицемеры хуевы
Комментарий удален автором поста
Капитализм да, он такой. Лишьбы плохо комунибудь сделать
Надо было как в 2014 с запретом импорта европейской еды самим себе. Чтобы европейцы сами себе запретили покупать газ и сами замерзли. Так молдавский вирус работал, если помните. Все ржали.
Del
Так #этажедругое
На велосипедах ездят холопы, а газ покупают у аристократии. Нет противостояния запада и России, есть противостояние масонской глобалистской олигархической верхушки и простых граждан славянских государств.
Они не хотят видеть русских у себя, а не чтобы страдали свои граждане. Это у нас привыкли бомбить Воронеж.
Россиян.
Да?
Никак не могут ввести в строй забор на границе с Россией в районе Южной Карелии.
Он не соответствует техническим требованиям, видимо. В смысле, через него можно перелезть?
Или что? Скорее всего строили и поняли, что не нужен.
Забор строили для защиты от беженцев из России. Которые должны были побежать к финнам вследствие захвата украинской армией Москвы.
Они же так и говорили: от беженцев.
Теперь как дураки будут патрулировать недостроенный забор. И еще вложат денег (которые лучше пошли бы на другие дела). Гениально. Не нужно мешать таким умным людям
Опять какие-то влажные фантазии с Раша Тудэй на тему "ну тупые". "Скорее всего", "наверное", "видимо", "захват Москвы"...Забор все еще строится - https://raja.fi/en/the-eastern-border-barrier-fence. Уже построенная секция введена в эксплуатацию - https://yle.fi/a/74-20050159
Чиво блять?
Да это он херню набросил, что типа там все идиоты. Ему уже с пруфами ответили какой он бот.
А почему мы должны перестать рассматривать 1й вариант?
Пока то что они делают его только подтверждает.
Утрировать мы горазды. Или к чему ведешь? Что Зеленский должен прекратить страдания своего народа?
Новость вброшена, чтобы все набежали гыгыкать в каментах и сарказмировать. Аудитория не подводит. Это наработано годами и дорогого стоит.
Что Вы Зеленского приплетаете? Речь про финнов в новости.
Опять народ не тот. Не то что Зеленский, он молодец, все правильно делает. И вообще, сегрегация это хорошо, финны молодцы. Зря утрируем, не правы мы. Покаяться надо?
То-то я всегда велосипедистов не любил
"бей евреев и велосипедистов"
Им не нужны русские мигранты. В целом логичное ограничение, да.
Никто мне, выросшему на играх Тони Хоука, не запретит проехать на скейтборде
А на самокате?
* а на роликах?
Про гужевые повозки забыли!
еще тракторы
https://memepedia.ru/wp-content/uploads/2017/04/76965_original-1.jpg
Мдэ. Невозможное возможно!
кстати, темы с мигрантами в Европу РФ освоили еще раньше картофельной цитадели. в 2015 был развит целы поток сирийцев и прочих друзей и они буквально атаковали границу Норвегии на великах. Сейчас вот все эти рейсы из Ирана и Ирака в Питер для вас туристы?
Не совсем так. Здесь говорится о легальном способе пересечения границы. А тогда - о нелегальном. Пешком пересекать её было нельзя, а вот на велосипеде - такого ограничения не было.
Все набеги мигрантов сейчас через корабли в средиземном море проходят. Да и прямых рейсов в Ирак из Питера нет (а из Ирана выехать еще сложнее), так что тут не нужно выгораживать правительство Финляндии
Сначала не понял, а потом как понял. Финны занимаются сегрегацией по нацпризнаку. Где-то мой прадед это уже видел
А Ваш прадед не видел, как тов. Сталин ею же занимался, как немцев и финов из Петербурга гнали, а потом чеченцев, черкесов и кабарду под Казахстан, не?
Он наверное и домой к себе всех пускает.
Зато можно на танке и БТР. А если на баллистической ракете, так вообще без очереди!
С каких пор Европа стала ущемлять права людей только лишь по их паспорту и национальности? Что-то такое уже происходило в той же Европе сто лет назад. Забыли уже историю?
Въезжать в чужую страну - это не право, а привилегия, лапоть.Что-то такое уже происходило в той же Европе сто лет назад.
Сто лет назад была попытка устроить мировую революцию, начав с Польши и Германии. Точнее, две попытки. Обе провалились. Что еще...Генуэзская конференция, Локарно. Ты на что из этого намекаешь?
Когда разрешили попасть в страну, но вот въезжать это право только для господ. Другие должны в лаптях и с котомками смиренно брести.
Какие права были ущемлены?
Правильно ли я понимаю, что финны против экологичного транспорта?
Против пересечения границы на некоторых КПП на одном из видов экологичного транспорта
Ну-ну
проезд на велосипедах запрещен всем, независимо от национальности.
Перемоха
Остались конные повозки, инвалидные коляски и реактивные ранцы аля редбулл)
Дачтожеэто ))