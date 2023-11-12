Миграция
Евгения Евсеева

Финляндия запретила россиянам пересекать границу на велосипедах Статьи редакции

Пересечь пешком её тоже не получится, единственный вариант — на автобусе.

  • Крупнейшие пропускные пункты в юго-восточной Финляндии запретили въезд на территорию республики на велосипедах из России с 9 ноября 2023 года, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на сотрудника пограничной охраны КПП Ваалимаа.
  • Информацию об ограничениях подтвердили читатели «Фонтанки». По их словам, въехать на велосипедах не получится через КПП Иматра, Нуйамаа и Ваалимаа.
  • На сайте погранслужбы Финляндии информация о новых ограничениях не указана, сами пограничники не говорят причину — но сообщают, что запрет действует с 9 ноября. Также на пограничных пунктах установили дорожные знаки с перечёркнутым велосипедом.
  • Как указывает «Фонтанка», велосипеды попали вместе с автомобилями в список транспортных средств, на которых нельзя пересекать границу.
  • Финляндия закрыла въезд туристам из России ещё 29 сентября 2022 года, но продолжала пускать тех, кто едет по гуманитарной визе, к близким родственникам, по работе и учёбе, для лечения или чтобы получить политическое убежище.
  • С 15 сентября 2023 года страна запретила проезд через погранпункты на автомобилях с российскими номерами. «Фонтанка» отмечает, что пешком пересекать границу нельзя, единственный оставшийся вариант — на автобусе.
Фото Getty Images
  • 8 сентября 2023 года Еврокомиссия (ЕК) пояснила, что въезд в ЕС на зарегистрированных в России машинах с рядом личных вещей вроде предметов личной гигиены и техники может расцениваться как «запрещённый импорт». Позже добавила, что страны должны сами решить, вводить ли запреты.
  • 12 сентября ЕК изменила разъяснение санкций — теперь ввоз личных вещей россиян «вызывает несущественную озабоченность». При этом автомобили остались в категории товаров, которые можно использовать для обхода санкций.
  • После этого, кроме Финляндии, проезд через погранпункты на автомобилях с российскими номерами запретили Латвия, Эстония, а также Литва, Польша, Норвегия и Болгария. При этом Литва сделала исключение для тех, кто едет транзитом в Калининград, а Финляндия и Норвегия — для граждан ЕС, сотрудников дипмиссий и некоторых других категорий.
  • В ноябре Латвия приняла поправки, которые запрещают автомобилям с российскими номерами передвигаться по территории страны. Исключение — транзит. Владельцы автомобилей должны зарегистрировать или вывезти их из Латвии не позднее 14 февраля 2024 года. Если после этой даты транспортное средство заметят на дорогах, его конфискуют.
  • В том же месяце Европарламент призвал Еврокомиссию пересмотреть запрет на въезд в ЕС автомобилей с российскими номерами. По его мнению, это «дискредитирует цель и инструмент санкций».

#новости #финляндия

190 показов
907 открытий
0
47 комментариев
Написать комментарий...
 Вася Пражкин

Ну теперь-то точно война прекратится. Вся срань - из-за велосипедистов, оказыватся. Молодцы, финны, до слез, как говорится.

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален автором поста

Развернуть ветку
Milton Fridman

Скорее лицемеры там

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Ага, на велосипеде нельзя, а газ можно покупать - как это иначе назвать?

Ответить
Развернуть ветку
Santiago

Это называется "европейцы не любят бомбить свой Воронеж". Смысл санкций не в том, чтобы сделать плохо себе, а в том, чтобы сделать плохо другой стране.

Ответить
Развернуть ветку
Lupa Za

Да-да, расскажи нам, как санкции сделали плохо другой стране.
Россиян на велосипедах и на машинах перестанем пускать, но семьи тех, кто ведёт войну продолжают прекрасно жить в Европе с полученными ВНЖ/паспортами/гражданствами.
Лицемеры хуевы

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален автором поста

Развернуть ветку
Ivan sss

Капитализм да, он такой. Лишьбы плохо комунибудь сделать

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Б.

Надо было как в 2014 с запретом импорта европейской еды самим себе. Чтобы европейцы сами себе запретили покупать газ и сами замерзли. Так молдавский вирус работал, если помните. Все ржали.

Ответить
Развернуть ветку
John Smith

Del

Ответить
Развернуть ветку
Cranбери

Так #этажедругое

Ответить
Развернуть ветку
Barth

На велосипедах ездят холопы, а газ покупают у аристократии. Нет противостояния запада и России, есть противостояние масонской глобалистской олигархической верхушки и простых граждан славянских государств.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Озерцов

Они не хотят видеть русских у себя, а не чтобы страдали свои граждане. Это у нас привыкли бомбить Воронеж.

Ответить
Развернуть ветку
Santiago
Они не хотят видеть русских у себя

Россиян.

Ответить
Развернуть ветку
nobodyreally

Да?

Никак не могут ввести в строй забор на границе с Россией в районе Южной Карелии.
Он не соответствует техническим требованиям, видимо. В смысле, через него можно перелезть?
Или что? Скорее всего строили и поняли, что не нужен.
Забор строили для защиты от беженцев из России. Которые должны были побежать к финнам вследствие захвата украинской армией Москвы.
Они же так и говорили: от беженцев.
Теперь как дураки будут патрулировать недостроенный забор. И еще вложат денег (которые лучше пошли бы на другие дела). Гениально. Не нужно мешать таким умным людям

Ответить
Развернуть ветку
Santiago

Опять какие-то влажные фантазии с Раша Тудэй на тему "ну тупые". "Скорее всего", "наверное", "видимо", "захват Москвы"...Забор все еще строится - https://raja.fi/en/the-eastern-border-barrier-fence. Уже построенная секция введена в эксплуатацию - https://yle.fi/a/74-20050159

Finland puts its new eastern border fence into…
"Now, we're compiling experiences about use of the fence," a Border Guard project manager said.
yle.fi
Ответить
Развернуть ветку
Allestor Klei
от беженцев из России. Которые должны были побежать к финнам вследствие захвата украинской армией Москвы.

Чиво блять?

Ответить
Развернуть ветку
Александр Озерцов

Да это он херню набросил, что типа там все идиоты. Ему уже с пруфами ответили какой он бот.

Ответить
Развернуть ветку
Victor

А почему мы должны перестать рассматривать 1й вариант?
Пока то что они делают его только подтверждает.

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Б.

Утрировать мы горазды. Или к чему ведешь? Что Зеленский должен прекратить страдания своего народа?

Новость вброшена, чтобы все набежали гыгыкать в каментах и сарказмировать. Аудитория не подводит. Это наработано годами и дорогого стоит.

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Что Вы Зеленского приплетаете? Речь про финнов в новости.

Ответить
Развернуть ветку
John Smith

Опять народ не тот. Не то что Зеленский, он молодец, все правильно делает. И вообще, сегрегация это хорошо, финны молодцы. Зря утрируем, не правы мы. Покаяться надо?

Ответить
Развернуть ветку
Байд Джонов

То-то я всегда велосипедистов не любил

Ответить
Развернуть ветку
Leo Uvarov

"бей евреев и велосипедистов"

Ответить
Развернуть ветку
Александр Озерцов

Им не нужны русские мигранты. В целом логичное ограничение, да.

Ответить
Развернуть ветку
Allestor Klei

Никто мне, выросшему на играх Тони Хоука, не запретит проехать на скейтборде

Ответить
Развернуть ветку
James Bomond

А на самокате?

Ответить
Развернуть ветку
S.Capusta

* а на роликах?

Ответить
Развернуть ветку
max train

Про гужевые повозки забыли!

Ответить
Развернуть ветку
Leo Uvarov

еще тракторы
https://memepedia.ru/wp-content/uploads/2017/04/76965_original-1.jpg

Ответить
Развернуть ветку
Milton Fridman

Мдэ. Невозможное возможно!

Ответить
Развернуть ветку
Андрей

кстати, темы с мигрантами в Европу РФ освоили еще раньше картофельной цитадели. в 2015 был развит целы поток сирийцев и прочих друзей и они буквально атаковали границу Норвегии на великах. Сейчас вот все эти рейсы из Ирана и Ирака в Питер для вас туристы?

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Не совсем так. Здесь говорится о легальном способе пересечения границы. А тогда - о нелегальном. Пешком пересекать её было нельзя, а вот на велосипеде - такого ограничения не было.

Ответить
Развернуть ветку
Allestor Klei

Все набеги мигрантов сейчас через корабли в средиземном море проходят. Да и прямых рейсов в Ирак из Питера нет (а из Ирана выехать еще сложнее), так что тут не нужно выгораживать правительство Финляндии

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий

Сначала не понял, а потом как понял. Финны занимаются сегрегацией по нацпризнаку. Где-то мой прадед это уже видел

Ответить
Развернуть ветку
Яэль

А Ваш прадед не видел, как тов. Сталин ею же занимался, как немцев и финов из Петербурга гнали, а потом чеченцев, черкесов и кабарду под Казахстан, не?

Ответить
Развернуть ветку
Александр Озерцов

Он наверное и домой к себе всех пускает.

Ответить
Развернуть ветку
Santiago

Зато можно на танке и БТР. А если на баллистической ракете, так вообще без очереди!

Ответить
Развернуть ветку
Lupa Za

С каких пор Европа стала ущемлять права людей только лишь по их паспорту и национальности? Что-то такое уже происходило в той же Европе сто лет назад. Забыли уже историю?

Ответить
Развернуть ветку
Santiago
С каких пор Европа стала ущемлять права людей только лишь по их паспорту и национальности?

Въезжать в чужую страну - это не право, а привилегия, лапоть.

Что-то такое уже происходило в той же Европе сто лет назад.

Сто лет назад была попытка устроить мировую революцию, начав с Польши и Германии. Точнее, две попытки. Обе провалились. Что еще...Генуэзская конференция, Локарно. Ты на что из этого намекаешь?

Ответить
Развернуть ветку
lakoros

Когда разрешили попасть в страну, но вот въезжать это право только для господ. Другие должны в лаптях и с котомками смиренно брести.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Озерцов

Какие права были ущемлены?

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий

Правильно ли я понимаю, что финны против экологичного транспорта?

Ответить
Развернуть ветку
Kiss

Против пересечения границы на некоторых КПП на одном из видов экологичного транспорта

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий

Ну-ну

Ответить
Развернуть ветку
Leo Uvarov

проезд на велосипедах запрещен всем, независимо от национальности.

Ответить
Развернуть ветку
Тарас Перещук

Перемоха

Ответить
Развернуть ветку
Опасный

Остались конные повозки, инвалидные коляски и реактивные ранцы аля редбулл)

Ответить
Развернуть ветку
дед Мазай и теоретики

Дачтожеэто ))

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
44 комментария
Раскрывать всегда
null