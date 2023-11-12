Миграция
Евгения Евсеева

Финляндия запретила въезжать из России на велосипедах Статьи редакции

Пересечь пешком границу тоже не получится, единственный вариант — на автобусе.

Обновлено в 17:03. В пресс-службе российского Северо-Западного таможенного управления подтвердили ТАСС, что пограничная служба Финляндии начала ограничивать въезд в страну с территории России на велосипедах. «Подробностями, к сожалению, не располагаем, так как официальной бумаги от властей Финляндии о соответствующем запрете в управление не поступало», — сказали в пресс-службе. На одном из пропускных пунктов на границе с Финляндией в Ленинградской области подтвердили ТАСС, что за выходные зарубежные пограничники не пропустили через границу несколько человек на велосипедах. «Пустили одного человека с двойным гражданством, при этом второго, также с двойным гражданством, — нет. По какому принципу идёт отбор, непонятно», — рассказал собеседник издания.
  • Крупнейшие пропускные пункты в юго-восточной Финляндии запретили въезд на территорию республики на велосипедах из России с 9 ноября 2023 года, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на сотрудника пограничной охраны КПП Ваалимаа.
  • Информацию об ограничениях подтвердили читатели «Фонтанки». По их словам, въехать на велосипедах не получится через КПП Иматра, Нуйамаа и Ваалимаа.
  • На сайте погранслужбы Финляндии информация о новых ограничениях не указана, сами пограничники не говорят причину — но сообщают, что запрет действует с 9 ноября. Также на пограничных пунктах установили дорожные знаки с перечёркнутым велосипедом.
  • Как указывает «Фонтанка», велосипеды попали вместе с автомобилями в список транспортных средств, на которых нельзя пересекать границу.
  • Финляндия закрыла въезд туристам из России ещё 29 сентября 2022 года, но продолжала пускать тех, кто едет по гуманитарной визе, к близким родственникам, по работе и учёбе, для лечения или чтобы получить политическое убежище.
  • С 15 сентября 2023 года страна запретила проезд через погранпункты на автомобилях с российскими номерами. «Фонтанка» отмечает, что пешком пересекать границу нельзя, единственный оставшийся вариант — на автобусе.
Фото Getty Images
  • 8 сентября 2023 года Еврокомиссия (ЕК) пояснила, что въезд в ЕС на зарегистрированных в России машинах с рядом личных вещей вроде предметов личной гигиены и техники может расцениваться как «запрещённый импорт». Позже добавила, что страны должны сами решить, вводить ли запреты.
  • 12 сентября ЕК изменила разъяснение санкций — теперь ввоз личных вещей россиян «вызывает несущественную озабоченность». При этом автомобили остались в категории товаров, которые можно использовать для обхода санкций.
  • После этого, кроме Финляндии, проезд через погранпункты на автомобилях с российскими номерами запретили Латвия, Эстония, а также Литва, Польша, Норвегия и Болгария. При этом Литва сделала исключение для тех, кто едет транзитом в Калининград, а Финляндия и Норвегия — для граждан ЕС, сотрудников дипмиссий и некоторых других категорий.
  • В ноябре Латвия приняла поправки, которые запрещают автомобилям с российскими номерами передвигаться по территории страны. Исключение — транзит. Владельцы автомобилей должны зарегистрировать или вывезти их из Латвии не позднее 14 февраля 2024 года. Если после этой даты транспортное средство заметят на дорогах, его конфискуют.
  • В том же месяце Европарламент призвал Еврокомиссию пересмотреть запрет на въезд в ЕС автомобилей с российскими номерами. По его мнению, это «дискредитирует цель и инструмент санкций».

#новости #финляндия

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153 комментария
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 Вася Пражкин

Ну теперь-то точно война прекратится. Вся срань - из-за велосипедистов, оказыватся. Молодцы, финны, до слез, как говорится.

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26 комментариев
Leo Uvarov

"бей евреев и велосипедистов"

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Александр Озерцов

Им не нужны русские мигранты. В целом логичное ограничение, да.

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8 комментариев
Байд Джонов

То-то я всегда велосипедистов не любил

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Валентин Бубенец

Извините! Я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было! А теперь я сразу добреть начну.

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Just4Fun

Другое дело ядеркой по сибири!

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Giraffe

На автобусе доедете

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Максим Казань

Они, видимо, узнали про существование самого страшного велосипедного спецназа.
А когда узнают про существование штрафбата, запретят провоз не то, что лопат, даже ложек)

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Aina Timo / wdroid.net

Нет, теперь, когда/если объявят мобилизацию в РФ, убежать на велике не получится. Причем всю грязную работу за финнов сделают российские пограничники.

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Иван Серик

Нам не привыкать! Будем, как обычно через лес!

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max train

Про гужевые повозки забыли!

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Leo Uvarov

еще тракторы
https://memepedia.ru/wp-content/uploads/2017/04/76965_original-1.jpg

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1 комментарий
Дмитрий

Сначала не понял, а потом как понял. Финны занимаются сегрегацией по нацпризнаку. Где-то мой прадед это уже видел

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Яэль

А Ваш прадед не видел, как тов. Сталин ею же занимался, как немцев и финов из Петербурга гнали, а потом чеченцев, черкесов и кабарду под Казахстан, не?

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19 комментариев
Goldenberg

Этим сейчас практически вся Европа занимается. Благо, им не впервой, опыт есть

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Allestor Klei

Никто мне, выросшему на играх Тони Хоука, не запретит проехать на скейтборде

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Lupa Za

С каких пор Европа стала ущемлять права людей только лишь по их паспорту и национальности? Что-то такое уже происходило в той же Европе сто лет назад. Забыли уже историю?

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Santiago
С каких пор Европа стала ущемлять права людей только лишь по их паспорту и национальности?

Въезжать в чужую страну - это не право, а привилегия, лапоть.

Что-то такое уже происходило в той же Европе сто лет назад.

Сто лет назад была попытка устроить мировую революцию, начав с Польши и Германии. Точнее, две попытки. Обе провалились. Что еще...Генуэзская конференция, Локарно. Ты на что из этого намекаешь?

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6 комментариев
Александр Озерцов

Какие права были ущемлены?

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1 комментарий
Giraffe

Велосипед это национальность

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1 комментарий
Goldenberg

А отбирать собственность в виде недвижки только на основании паспорта? Без судов, без каких либо серьёзных оснований. Где презумпция невиновности, где права. А нету их. Европка всё

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3 комментария
James Bomond

А на самокате?

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S.Capusta

* а на роликах?

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Milton Fridman

Мдэ. Невозможное возможно!

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Павел Данилов

Баник = банни-хоп = bunny hop — прыжок на велосипеде.

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Mikhail Shamov

Слишком высокое препятствие для баника

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Santiago

Зато можно на танке и БТР. А если на баллистической ракете, так вообще без очереди!

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Забыл Эмейлов

когда вы в них сядете, тогда можно будет

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дед Мазай и теоретики

Кто тебе сказал, что можно? )) Наврали, сними дошик с ушей.

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1 комментарий
неформат

а можно было просто заголовок написать въезд в Финляндию возможен только на автобусе

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Максим Казань

Тогда в комментах не поднимется срач. А так, автор статьи, путем размещения заголовка, не соответствующего событию (фактически, фейк, нужно дать ему правовую оценку)))), создаёт кучу просмотров и размещения клмментариев.

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5 комментариев
Дмитрий

Правильно ли я понимаю, что финны против экологичного транспорта?

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Kiss

Против пересечения границы на некоторых КПП на одном из видов экологичного транспорта

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3 комментария
Доктор Шкутко

Ехали медведи на велосипеде

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Мойша Израелевич

Стояли звери
Около двери,
В них стреляли,
Они умирали.

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Опасный

Остались конные повозки, инвалидные коляски и реактивные ранцы аля редбулл)

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дед Мазай и теоретики

Дельтапланы, парапланы, воздушные шары, батуты, катапульты - что только не придумают эти русские, лишь бы попасть в сакральную Финляндию!

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2 комментария
Future Prophecies

Электорат виси подтверждает, что это все во благо, потому что делается в эвропке

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melkiyPadonok

Нет , они переобулись , и возмущены « а нас за что ? мы вне политики и нас не спросили »

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Андрей

кстати, темы с мигрантами в Европу РФ освоили еще раньше картофельной цитадели. в 2015 был развит целы поток сирийцев и прочих друзей и они буквально атаковали границу Норвегии на великах. Сейчас вот все эти рейсы из Ирана и Ирака в Питер для вас туристы?

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Allestor Klei

Все набеги мигрантов сейчас через корабли в средиземном море проходят. Да и прямых рейсов в Ирак из Питера нет (а из Ирана выехать еще сложнее), так что тут не нужно выгораживать правительство Финляндии

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Sergei Timofeyev

Не совсем так. Здесь говорится о легальном способе пересечения границы. А тогда - о нелегальном. Пешком пересекать её было нельзя, а вот на велосипеде - такого ограничения не было.

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дед Мазай и теоретики

А эти туристы м сейчас в Европу прут. Высаживаются с утлых лодочек такие молодые, спортивного вида парни. И сразу за пособием.

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тыр -пыр -дыр

ну так остались же ещё роликовые лыжи....)))

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дед Мазай и теоретики

Лыжероллеры это называется. Учи матчасть! )

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Слегка устал.

Не понимаю я, конечно, этих ваших санкций.

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anri

Та никто не понимает уже

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дед Мазай и теоретики

Да что же это )) Почему самокатчиков забыли?

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Donatello Supreme

Представим, что лет 10 назад РФ также запрещает финам въезд, какой бы вой в мире поднялся лол

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Яэль

Вы даже от минуса истории не удержались, вы бы были первый воющий по другую сторону

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1 комментарий
Максим Казань

"Россиянам" или "въезд с территории России"? Это разные понятия.
Или заголовок для набрасывания на вентилятор?

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Yanis Mojze

Да можно и пешком перейти вопросов нет

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дед Мазай и теоретики

Да и ползком можно...

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Максим Казань

Пешком, кажется давно уже нельзя

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ИноПост

Мда, новости ради хоть что-то набросить, чтобы хоть какая-то активность.

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Яэль

Ну в выходные ВЦ выживает как может))
На самом деле не смешно, если из России от мобилизации выплывали даже на лодках, можно посмотреть Оренбургско-казахское пограничье на реке Урал, то почему бы этим финнам не прописать все транспортные средства, если люди не хотят понимать, что знак автомобиль - это только автомобиль?
Это же наши люди.
Это у всего мира нет - это просто нет и запрещено, но у нас на трансформаторной будке пишут Категорически (!!!) запрещено.

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Максим Казань

Сейчас автор статьи @Евгения Евсеева меня поправит, что насчет фейка в заголовке я ошибся. Я правильно понимаю, что если гражданин Германии, Грузии или Турции попытается проехать на велосипеде через указанные пункты пропуска его пропустят, а велосипедиста с российским паспортом нет?

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Яэль

Нет, его не пропустят, ДЗ для всех.
Но кто ж виноват, что сейчас пытаются только россияне?

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3 комментария
Тарас Перещук

Перемоха

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Латте Маккиато

Треш вообще, я не понимаю сути этого бреда. Велики то финнам какую опасность представляют?

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melkiyPadonok

Опасность представляют водители этих самых великов

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Андрей петров

на великах нельзя, есть еще самокаты.
Можно электро самокаты юзать

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ИноПост

Перед зимой запретили на велосипедах. В конце февраля разрешат. З- забота.

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Яэль

Вот Вы обвиняете ВЦ (и всех новостников, откуда они это взяли), но это ведь правда же. Сами же как и я, соучаствуете в обсуждениях, что кто-то на велосипедах решил просочиться, хотя автомобилям уже запретили.

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Дмитрий Фролов

Если так сильно тянет в Финляндию там много мест где реальная глухомань и даже не поймешь в Финляндии ты сейчас или в РФ

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Ivan Emelianov

Следующий этап - роликовые коньки 👌

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Правильный Взгляд

Детский сад, штаны на лямках

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anri

Это самая ахуительная новость недели. Ребята, невозможно все заблочить. Напоминаю еще варик

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anri

ААааа, смарите, что нашел

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Как Бизнес, Бро?

А вплавь пока еще можно?

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Sergeant Ding

Только через Днепр

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Sergeant Ding

А в автобус можно взять велосипед?

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Тоже хочу

если нарядится, тоони не заметят, что ты россиянен

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Мойша Израелевич

Следующая новость будет примерно такая:
"Финляндия для россиян требует визу"

Первый коммент на vc:
"Я всегда знал, что демократия у них - липовая"

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Анна Самарина

11114

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Яэль

Сутки с регистрации, протрезвели?

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