Финляндия запретила въезжать из России на велосипедах Статьи редакции
Пересечь пешком границу тоже не получится, единственный вариант — на автобусе.
- Крупнейшие пропускные пункты в юго-восточной Финляндии запретили въезд на территорию республики на велосипедах из России с 9 ноября 2023 года, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на сотрудника пограничной охраны КПП Ваалимаа.
- Информацию об ограничениях подтвердили читатели «Фонтанки». По их словам, въехать на велосипедах не получится через КПП Иматра, Нуйамаа и Ваалимаа.
- На сайте погранслужбы Финляндии информация о новых ограничениях не указана, сами пограничники не говорят причину — но сообщают, что запрет действует с 9 ноября. Также на пограничных пунктах установили дорожные знаки с перечёркнутым велосипедом.
- Как указывает «Фонтанка», велосипеды попали вместе с автомобилями в список транспортных средств, на которых нельзя пересекать границу.
- Финляндия закрыла въезд туристам из России ещё 29 сентября 2022 года, но продолжала пускать тех, кто едет по гуманитарной визе, к близким родственникам, по работе и учёбе, для лечения или чтобы получить политическое убежище.
- С 15 сентября 2023 года страна запретила проезд через погранпункты на автомобилях с российскими номерами. «Фонтанка» отмечает, что пешком пересекать границу нельзя, единственный оставшийся вариант — на автобусе.
- 8 сентября 2023 года Еврокомиссия (ЕК) пояснила, что въезд в ЕС на зарегистрированных в России машинах с рядом личных вещей вроде предметов личной гигиены и техники может расцениваться как «запрещённый импорт». Позже добавила, что страны должны сами решить, вводить ли запреты.
- 12 сентября ЕК изменила разъяснение санкций — теперь ввоз личных вещей россиян «вызывает несущественную озабоченность». При этом автомобили остались в категории товаров, которые можно использовать для обхода санкций.
- После этого, кроме Финляндии, проезд через погранпункты на автомобилях с российскими номерами запретили Латвия, Эстония, а также Литва, Польша, Норвегия и Болгария. При этом Литва сделала исключение для тех, кто едет транзитом в Калининград, а Финляндия и Норвегия — для граждан ЕС, сотрудников дипмиссий и некоторых других категорий.
- В ноябре Латвия приняла поправки, которые запрещают автомобилям с российскими номерами передвигаться по территории страны. Исключение — транзит. Владельцы автомобилей должны зарегистрировать или вывезти их из Латвии не позднее 14 февраля 2024 года. Если после этой даты транспортное средство заметят на дорогах, его конфискуют.
- В том же месяце Европарламент призвал Еврокомиссию пересмотреть запрет на въезд в ЕС автомобилей с российскими номерами. По его мнению, это «дискредитирует цель и инструмент санкций».
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Ну теперь-то точно война прекратится. Вся срань - из-за велосипедистов, оказыватся. Молодцы, финны, до слез, как говорится.
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"бей евреев и велосипедистов"
Им не нужны русские мигранты. В целом логичное ограничение, да.
То-то я всегда велосипедистов не любил
Извините! Я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было! А теперь я сразу добреть начну.
Другое дело ядеркой по сибири!
На автобусе доедете
Они, видимо, узнали про существование самого страшного велосипедного спецназа.
А когда узнают про существование штрафбата, запретят провоз не то, что лопат, даже ложек)
Нет, теперь, когда/если объявят мобилизацию в РФ, убежать на велике не получится. Причем всю грязную работу за финнов сделают российские пограничники.
Нам не привыкать! Будем, как обычно через лес!
Про гужевые повозки забыли!
еще тракторы
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Сначала не понял, а потом как понял. Финны занимаются сегрегацией по нацпризнаку. Где-то мой прадед это уже видел
А Ваш прадед не видел, как тов. Сталин ею же занимался, как немцев и финов из Петербурга гнали, а потом чеченцев, черкесов и кабарду под Казахстан, не?
Этим сейчас практически вся Европа занимается. Благо, им не впервой, опыт есть
Никто мне, выросшему на играх Тони Хоука, не запретит проехать на скейтборде
С каких пор Европа стала ущемлять права людей только лишь по их паспорту и национальности? Что-то такое уже происходило в той же Европе сто лет назад. Забыли уже историю?
Въезжать в чужую страну - это не право, а привилегия, лапоть.Что-то такое уже происходило в той же Европе сто лет назад.
Сто лет назад была попытка устроить мировую революцию, начав с Польши и Германии. Точнее, две попытки. Обе провалились. Что еще...Генуэзская конференция, Локарно. Ты на что из этого намекаешь?
Какие права были ущемлены?
Велосипед это национальность
А отбирать собственность в виде недвижки только на основании паспорта? Без судов, без каких либо серьёзных оснований. Где презумпция невиновности, где права. А нету их. Европка всё
А на самокате?
* а на роликах?
Мдэ. Невозможное возможно!
Баник = банни-хоп = bunny hop — прыжок на велосипеде.
Слишком высокое препятствие для баника
Зато можно на танке и БТР. А если на баллистической ракете, так вообще без очереди!
когда вы в них сядете, тогда можно будет
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Кто тебе сказал, что можно? )) Наврали, сними дошик с ушей.
а можно было просто заголовок написать въезд в Финляндию возможен только на автобусе
Тогда в комментах не поднимется срач. А так, автор статьи, путем размещения заголовка, не соответствующего событию (фактически, фейк, нужно дать ему правовую оценку)))), создаёт кучу просмотров и размещения клмментариев.
Правильно ли я понимаю, что финны против экологичного транспорта?
Против пересечения границы на некоторых КПП на одном из видов экологичного транспорта
Ехали медведи на велосипеде
Стояли звери
Около двери,
В них стреляли,
Они умирали.
Остались конные повозки, инвалидные коляски и реактивные ранцы аля редбулл)
Дельтапланы, парапланы, воздушные шары, батуты, катапульты - что только не придумают эти русские, лишь бы попасть в сакральную Финляндию!
Электорат виси подтверждает, что это все во благо, потому что делается в эвропке
Нет , они переобулись , и возмущены « а нас за что ? мы вне политики и нас не спросили »
кстати, темы с мигрантами в Европу РФ освоили еще раньше картофельной цитадели. в 2015 был развит целы поток сирийцев и прочих друзей и они буквально атаковали границу Норвегии на великах. Сейчас вот все эти рейсы из Ирана и Ирака в Питер для вас туристы?
Все набеги мигрантов сейчас через корабли в средиземном море проходят. Да и прямых рейсов в Ирак из Питера нет (а из Ирана выехать еще сложнее), так что тут не нужно выгораживать правительство Финляндии
Не совсем так. Здесь говорится о легальном способе пересечения границы. А тогда - о нелегальном. Пешком пересекать её было нельзя, а вот на велосипеде - такого ограничения не было.
А эти туристы м сейчас в Европу прут. Высаживаются с утлых лодочек такие молодые, спортивного вида парни. И сразу за пособием.
ну так остались же ещё роликовые лыжи....)))
Лыжероллеры это называется. Учи матчасть! )
Не понимаю я, конечно, этих ваших санкций.
Та никто не понимает уже
Да что же это )) Почему самокатчиков забыли?
Представим, что лет 10 назад РФ также запрещает финам въезд, какой бы вой в мире поднялся лол
Вы даже от минуса истории не удержались, вы бы были первый воющий по другую сторону
"Россиянам" или "въезд с территории России"? Это разные понятия.
Или заголовок для набрасывания на вентилятор?
Да можно и пешком перейти вопросов нет
Да и ползком можно...
Пешком, кажется давно уже нельзя
Мда, новости ради хоть что-то набросить, чтобы хоть какая-то активность.
Ну в выходные ВЦ выживает как может))
На самом деле не смешно, если из России от мобилизации выплывали даже на лодках, можно посмотреть Оренбургско-казахское пограничье на реке Урал, то почему бы этим финнам не прописать все транспортные средства, если люди не хотят понимать, что знак автомобиль - это только автомобиль?
Это же наши люди.
Это у всего мира нет - это просто нет и запрещено, но у нас на трансформаторной будке пишут Категорически (!!!) запрещено.
Сейчас автор статьи @Евгения Евсеева меня поправит, что насчет фейка в заголовке я ошибся. Я правильно понимаю, что если гражданин Германии, Грузии или Турции попытается проехать на велосипеде через указанные пункты пропуска его пропустят, а велосипедиста с российским паспортом нет?
Нет, его не пропустят, ДЗ для всех.
Но кто ж виноват, что сейчас пытаются только россияне?
Перемоха
Треш вообще, я не понимаю сути этого бреда. Велики то финнам какую опасность представляют?
Опасность представляют водители этих самых великов
на великах нельзя, есть еще самокаты.
Можно электро самокаты юзать
Перед зимой запретили на велосипедах. В конце февраля разрешат. З- забота.
Вот Вы обвиняете ВЦ (и всех новостников, откуда они это взяли), но это ведь правда же. Сами же как и я, соучаствуете в обсуждениях, что кто-то на велосипедах решил просочиться, хотя автомобилям уже запретили.
Если так сильно тянет в Финляндию там много мест где реальная глухомань и даже не поймешь в Финляндии ты сейчас или в РФ
Следующий этап - роликовые коньки 👌
Детский сад, штаны на лямках
Это самая ахуительная новость недели. Ребята, невозможно все заблочить. Напоминаю еще варик
ААааа, смарите, что нашел
А вплавь пока еще можно?
Только через Днепр
А в автобус можно взять велосипед?
если нарядится, тоони не заметят, что ты россиянен
Следующая новость будет примерно такая:
"Финляндия для россиян требует визу"
Первый коммент на vc:
"Я всегда знал, что демократия у них - липовая"
11114
Сутки с регистрации, протрезвели?