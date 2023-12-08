Сальвадор начнёт выдавать вид на жительство тем, кто вложит в экономику страны $1 млн — в биткоинах или USDT Статьи редакции
После этого можно будет претендовать на гражданство.
- Freedom Visa Сальвадора — это аналог «золотой» визы, которую многие страны выдают в обмен на инвестиции. В год правительство вместе с эмитентом USDT — компанией Tether — планирует принимать до 1000 участников, так что ежегодно программа может приносить по $1 млрд, считает сальвадорский МИД.
- Перед тем как вложить деньги, заявитель должен подать заявку, а также внести депозит в размере $999 — в биткоинах или USDT. В течение шести недель правительство проверит кандидата и в случае одобрения пришлёт ему ссылку для внесения основного платежа (начисленные $999 учтут).
- После проверки платежа заявитель получит «визу свободы» — так её называют авторы инициативы: либо по почте, либо по приезде. Вместе с собой можно взять супруга или супругу и несовершеннолетних детей.
- Программа должна помочь правительству «создать среду, в которой частные лица вкладываются в формирование социально-экономического ландшафта развивающегося туристического хаба» — то есть Сальвадора. Авторы инициативы также отмечают: государство может в будущем стать «международным центром развития передовых технологий и финансовых инноваций».
- Сальвадор стал первым в мире государством, которое признало биткоин официальным платёжным средством наряду с долларом США. ВМФ и Всемирный банк предупреждали правительство страны о рисках из-за волатильности криптовалюты, но президент Найиб Букеле настаивал на том, что инициатива стоит того.
- В начале декабря 2023 года он рассказал, что инвестиции Сальвадора в биткоин полностью окупились, и нереализованная прибыль составляет более $3 млн. До этого СМИ писали об убыточности эксперимента.
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Осталось понять где взять миллион баксов. Когда решу эту проблему вряд ли мне будет интересен Сальвадор
Если набрать несколько человек, можно купить Сальвадор и поднять ценник.
Вывезти 92 химарса по текущему курсу.
Почему президент Сальвадора похож на президента инфоцыган? Ещё и скам паспорт продают за битки
Скам паспорт? Безвизовый шенген, виза в сша на 10 лет?
Ничего себе! За 1 млн баксов я могу всю республику купить.
Комментарий удален модератором
Не ту страну назвали Гондурасом )
Предложение просто фантастика!
За 5 битков вам паспорт Вануату дадут. Это получше чем ВНЖ Сальвадора..
Вложение в экономику не одно и то же, что безвозвратный платеж.
предложение явно не для простых смертных
а на vc.ru такие и не сидят, у нас тут все богатые
Если есть простые смертные, значит есть и сложные бессмертные?
Пропишу в московской квартире за лимон бачей! Сальвадору можно, значит и мне))
Сложна! Но интересно
Да, президент Найиб ёт и фамилию не спросит
А спрашивать будут откуда деньги?
вычитала, что там сначала классический кусь, чтобы оценить вас как персонажа, а потом ещё и проверка именно платежа
1 лям за всего лишь ВНЖ? В Черногории или Сербии его за несколько тысяч в год дают.
?
За в разы меньшие деньги можно получить паспорт страны ЕС, например. Или той же Аргентины, если надо именно в южную Америку.
"можно получить паспорт страны ЕС"
Например?
Некоторое время назад с коллегами прикидывали, а можно ли в ЕС получить гражданство, имея миллион € наличными/криптой. По грубоватым подсчетам вышло, что да, еще и сдача/активы в виде "сдачи" будут, а путь займет 5-7 лет (в идеале)
Каким путем предполагалось его получить? Учитывая сроки, я так понимаю что это не покупка в тени паспорта за крипту?)
Это же схема, не?
Вносите 999 бачей. Вас проверяют, говорят сорян, вы не подходите. Взнос 999 не возвращаем. Счастья, здоровья. Попробуйте подать повторную заявку через год
дурачки с деньгами могли бы и десятку грина отвалить, наверно схема помутнее будет
хороший стратегический ход , чтобы в стране жили одни миллионеры
Мне иногда кажется президенты латиноамериканских стран плотно сидят на натуральных продуктах местного произрастания :) Чавес, Моралес, этот сальвадорец
"Перед тем как вложить деньги, заявитель должен подать заявку, а также внести депозит в размере $999"-а чего депозит такой маленький -то , уж если все по крупному , то и депозит вносить пол ляма
Ахаххаахаз,смешные сука, даже не гражданство а лишь вид на жительство
Вложив 1млн в специальные экономические зоны, можно получить гринкарту США. Это если кто то вдруг не погуглив побежал уже в посольство Сальвадора.
а какие там документы нужны?
Фамилия доверия не вызывает
Сальвадор для тех, у кого есть миллион и кому тесно в Европе/США.
Имя президента занимательное в контексте новости, кстати.
Только представьте во что трансформируется "Найиб" если это скамом окажется
Вложу $1 миллион, куплю домик. Что может пойти не так
Ждем... США будут выдавать внж только белому цвету кожи.
Когда ты хочешь не просто купить дом, а сразу целую страну!
Пошел смотреть где этот Сальвадор
испания за польмульта ойро даст
а чего это у него очки такие модные? в него говно часто кидают что ли? или еще чего похуже
Однажды история любви биткоина и правительства Сальвадора станет неплохим байопиком
Че там с кокаином, будут ли раздавать в велкомпаке?
Хочет занять место Дубая, который вроде начинает проверять происхождение средств
Ахерительный недокиберпанк лук у Президента
Какое щедрое предложение 😂
Вы серьёзно нахуй этой новостью мне в уведомления заливаетесь? я отписываюсь нахуй.
Если правильно помню, Сальвадор считается самой опасной страной мира.
ВНЖ от Сальвадора, да еще и за 1 млн $. Таких сумашедших еще поискать надо.
Ррпр
страна с самым большим количеством убийств на 100 тыс. человек. Срочно отправляем туда 1 млн биткоинов
Большие деньги, большие преступления
Какого-то Мавроди они главой государства выбрали
Нужна дешевая альтернатива. У Венгрии ВНЖ за 2000 баксов/мес
Гражданство по подписке, а лучше в кредит следующий шаг))
Это ж дофига и страна так себе. В Чехии, Австрии и Испании «языковые курсы» гораздо дешевле, сами курсы можно даже не посещать. В Польше сначала PBH для итшников через третью страну и инкубатор на год или для совсем тугодумов заехать по туристическому шенгену, пойти учиться хоть в местное пту (полицеальная школа) бесплатно или очень дешево, потом через b2b достаточно выше минималки (около 1000 евро на человека в семье) дохода показывать для карты побыта. Первые 2 карты по 3 года, потом 10. Если закончите «пту» (нужно посещать 2 субботы в месяц в течение года и сдать экзамен на какого-нибудь почтальона или флориста) или любое другое учебное заведение, то даже языковой экзамен на пмж не нужен. Если вы итшник со средним европейским доходом, получаемым не с рашки, то вообще по блу кард можно пойти.