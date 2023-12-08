Миграция
Полина Лааксо

Сальвадор начнёт выдавать вид на жительство тем, кто вложит в экономику страны $1 млн — в биткоинах или USDT Статьи редакции

После этого можно будет претендовать на гражданство.

  • Freedom Visa Сальвадора — это аналог «золотой» визы, которую многие страны выдают в обмен на инвестиции. В год правительство вместе с эмитентом USDT — компанией Tether — планирует принимать до 1000 участников, так что ежегодно программа может приносить по $1 млрд, считает сальвадорский МИД.
  • Перед тем как вложить деньги, заявитель должен подать заявку, а также внести депозит в размере $999 — в биткоинах или USDT. В течение шести недель правительство проверит кандидата и в случае одобрения пришлёт ему ссылку для внесения основного платежа (начисленные $999 учтут).
  • После проверки платежа заявитель получит «визу свободы» — так её называют авторы инициативы: либо по почте, либо по приезде. Вместе с собой можно взять супруга или супругу и несовершеннолетних детей.
  • Программа должна помочь правительству «создать среду, в которой частные лица вкладываются в формирование социально-экономического ландшафта развивающегося туристического хаба» — то есть Сальвадора. Авторы инициативы также отмечают: государство может в будущем стать «международным центром развития передовых технологий и финансовых инноваций».
Президент Сальвадора Найиб Букеле. Источник: Foreign Policy
  • Сальвадор стал первым в мире государством, которое признало биткоин официальным платёжным средством наряду с долларом США. ВМФ и Всемирный банк предупреждали правительство страны о рисках из-за волатильности криптовалюты, но президент Найиб Букеле настаивал на том, что инициатива стоит того.
  • В начале декабря 2023 года он рассказал, что инвестиции Сальвадора в биткоин полностью окупились, и нереализованная прибыль составляет более $3 млн. До этого СМИ писали об убыточности эксперимента.

#криптовалюта #новости #сальвадор

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85 комментариев
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 Дмитрий Зима

Осталось понять где взять миллион баксов. Когда решу эту проблему вряд ли мне будет интересен Сальвадор

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Вадим Д.

Если набрать несколько человек, можно купить Сальвадор и поднять ценник.

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1 комментарий
High Stakes

Вывезти 92 химарса по текущему курсу.

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Никита

Почему президент Сальвадора похож на президента инфоцыган? Ещё и скам паспорт продают за битки

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Vrangel

Скам паспорт? Безвизовый шенген, виза в сша на 10 лет?

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12 комментариев
4Chan Sung

Ничего себе! За 1 млн баксов я могу всю республику купить.

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Комментарий удален модератором

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Elnar I

Не ту страну назвали Гондурасом )

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Evgeny Kartashov

Предложение просто фантастика!
За 5 битков вам паспорт Вануату дадут. Это получше чем ВНЖ Сальвадора..

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Vrangel

Вложение в экономику не одно и то же, что безвозвратный платеж.

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1 комментарий
Анна Котова

предложение явно не для простых смертных

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Полина Лааксо
Автор

а на vc.ru такие и не сидят, у нас тут все богатые

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1 комментарий
Alexey

Если есть простые смертные, значит есть и сложные бессмертные?

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Иван-Кузнец Потапов

Пропишу в московской квартире за лимон бачей! Сальвадору можно, значит и мне))

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Vladimir Ivanov

Сложна! Но интересно

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Vlad Ilen

Да, президент Найиб ёт и фамилию не спросит

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Maksim L

А спрашивать будут откуда деньги?

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Полина Лааксо
Автор

вычитала, что там сначала классический кусь, чтобы оценить вас как персонажа, а потом ещё и проверка именно платежа

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3 комментария
Бинарный Ёж

1 лям за всего лишь ВНЖ? В Черногории или Сербии его за несколько тысяч в год дают.

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Рулон Обоев

?

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1 комментарий
Alexander Dyachkov

За в разы меньшие деньги можно получить паспорт страны ЕС, например. Или той же Аргентины, если надо именно в южную Америку.

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Рулон Обоев

"можно получить паспорт страны ЕС"

Например?

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3 комментария
Aina Timo / wdroid.net

Некоторое время назад с коллегами прикидывали, а можно ли в ЕС получить гражданство, имея миллион € наличными/криптой. По грубоватым подсчетам вышло, что да, еще и сдача/активы в виде "сдачи" будут, а путь займет 5-7 лет (в идеале)

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xsignes

Каким путем предполагалось его получить? Учитывая сроки, я так понимаю что это не покупка в тени паспорта за крипту?)

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7 комментариев
Eric Bloomberg
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Чех в чешках

Это же схема, не?
Вносите 999 бачей. Вас проверяют, говорят сорян, вы не подходите. Взнос 999 не возвращаем. Счастья, здоровья. Попробуйте подать повторную заявку через год

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Да-Это-Же-Арнольд-Шварценеггер Актёр-И-Просто-Хороший-Мужик

дурачки с деньгами могли бы и десятку грина отвалить, наверно схема помутнее будет

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Максим Корнеев

хороший стратегический ход , чтобы в стране жили одни миллионеры

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Доктор Шкутко

Мне иногда кажется президенты латиноамериканских стран плотно сидят на натуральных продуктах местного произрастания :) Чавес, Моралес, этот сальвадорец

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Трейси Ло

"Перед тем как вложить деньги, заявитель должен подать заявку, а также внести депозит в размере $999"-а чего депозит такой маленький -то , уж если все по крупному , то и депозит вносить пол ляма

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Flame Host

Ахаххаахаз,смешные сука, даже не гражданство а лишь вид на жительство

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Alex

Вложив 1млн в специальные экономические зоны, можно получить гринкарту США. Это если кто то вдруг не погуглив побежал уже в посольство Сальвадора.

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Maria Skvortsova

а какие там документы нужны?

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Alex

Фамилия доверия не вызывает

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Влад Шушкевич

Сальвадор для тех, у кого есть миллион и кому тесно в Европе/США.

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Aina Timo / wdroid.net

Имя президента занимательное в контексте новости, кстати.
Только представьте во что трансформируется "Найиб" если это скамом окажется

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Невероятный Блондин

Вложу $1 миллион, куплю домик. Что может пойти не так

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Светлана Владимирова

Ждем... США будут выдавать внж только белому цвету кожи.

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debil
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Игорь Брусилов

Когда ты хочешь не просто купить дом, а сразу целую страну!

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Тоже хочу

Пошел смотреть где этот Сальвадор

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неформат

испания за польмульта ойро даст

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Да-Это-Же-Арнольд-Шварценеггер Актёр-И-Просто-Хороший-Мужик

а чего это у него очки такие модные? в него говно часто кидают что ли? или еще чего похуже

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Александр Смирнов

Однажды история любви биткоина и правительства Сальвадора станет неплохим байопиком

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Борис Интеграторов

Че там с кокаином, будут ли раздавать в велкомпаке?

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fyp

Хочет занять место Дубая, который вроде начинает проверять происхождение средств

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у нас отмена

Ахерительный недокиберпанк лук у Президента

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Пётр Петров

Какое щедрое предложение 😂

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Посмотрим

Вы серьёзно нахуй этой новостью мне в уведомления заливаетесь? я отписываюсь нахуй.

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Mike Espoo

Если правильно помню, Сальвадор считается самой опасной страной мира.

ВНЖ от Сальвадора, да еще и за 1 млн $. Таких сумашедших еще поискать надо.

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Патимат Алиева

Ррпр

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Лена Головач

страна с самым большим количеством убийств на 100 тыс. человек. Срочно отправляем туда 1 млн биткоинов

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Кузьмич

Большие деньги, большие преступления

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Giraffe

Какого-то Мавроди они главой государства выбрали

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Pavel

Нужна дешевая альтернатива. У Венгрии ВНЖ за 2000 баксов/мес

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Pavel

Гражданство по подписке, а лучше в кредит следующий шаг))

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Piu-piu

Это ж дофига и страна так себе. В Чехии, Австрии и Испании «языковые курсы» гораздо дешевле, сами курсы можно даже не посещать. В Польше сначала PBH для итшников через третью страну и инкубатор на год или для совсем тугодумов заехать по туристическому шенгену, пойти учиться хоть в местное пту (полицеальная школа) бесплатно или очень дешево, потом через b2b достаточно выше минималки (около 1000 евро на человека в семье) дохода показывать для карты побыта. Первые 2 карты по 3 года, потом 10. Если закончите «пту» (нужно посещать 2 субботы в месяц в течение года и сдать экзамен на какого-нибудь почтальона или флориста) или любое другое учебное заведение, то даже языковой экзамен на пмж не нужен. Если вы итшник со средним европейским доходом, получаемым не с рашки, то вообще по блу кард можно пойти.

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