Миграция
Таня Боброва

Шесть государств стали первыми в рейтинге стран, паспорта которых дают больше всего возможностей для поездок без виз Статьи редакции

Россия на 51 месте со 119 безвизовыми направлениями.

  • Агентство Henley & Partners опубликовало результаты индекса паспортов мира на начало 2024 года. Оно проанализировало визовые правила 227 стран и территорий. Позиция в рейтинге определяется количеством стран, в которые граждане могут въезжать без визы или по упрощённым правилам. Максимальное количество возможных баллов — 226
  • Впервые за 19 лет наблюдений сразу шесть стран заняли первое место в рейтинге: Германия, Италия, Испания, Франция, Сингапур и Япония. Для их граждан доступно 194 безвизовых направления.
  • Южная Корея, Финляндия и Швеция заняли второе место (193 безвизовых направления). На третьей строчке — Австрия, Дания, Ирландия и Нидерланды (192).
  • Россия заняла 51 место с показателем 119 направлений (на начало 2023 года страна занимала 49 место со 118 направлениями). В агентстве отметили, что Россия заключила соглашения о безвизовом перемещении, в частности, с Анголой, Кенией и Эфиопией.
  • Беларусь — 64 место и 81 направление, Казахстан — 66 место и 78 стран, Украина — 32 место и 148.
Сокращённый рейтинг
Полный рейтинг
Миграция
Таня Боброва
Япония снова стала первой в рейтинге стран, паспорта которых дают больше всего возможностей для поездок без виз Статьи редакции

Россия на 49 месте со 118 безвизовыми направлениями.

#новости #паспорт

6.2K показов
5.8K открытий
0
99 комментариев
Написать комментарий...
 John Smith

Странно, а местные беженцы с TJ все время про Северную Корею, Иран и Эритрею язвят, мол ездить то больше некуда.

Ответить
Развернуть ветку
Labeling

Думаю во времена тотального дефицита тоже находились такие люди как вы, которые говорили:
- Что значит нечего купить в магазинах? Вот посмотрите в продуктовый завезли лук и чеснок, вот все полки заставлены солёными арбузами, по утрам можно купить хлеб. Что значит нет мебели? Вот посмотрите какие табуреты завезли.

Проблема ведь была не в том, что во времена дефицита было абсолютно нечего купить, а в том, что нельзя было купить то, что нужно - люди хотели покупать колбасы и сыры, а не чеснок, нормальную обувь, а не валенки летом, мебельные гарнитуры, а не табуретки.

Ответить
Развернуть ветку
16 комментариев
Александр Сырыгин

Снова ты со своим закрытым TJ🤣

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
fullstackoff

Танзания всегда ждет тебя

Ответить
Развернуть ветку
13 комментариев
Aleks B

Россия заключила соглашения о безвизовом перемещении, в частности, с Анголой, Кенией и Эфиопией.

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Zloy Marketolog

А куда вы поедете? В Анголу, Кению и Эфиопию?

Ответить
Развернуть ветку
24 комментария
abubas//

Здесь принято сразу накидывать.

Ответить
Развернуть ветку
Миру мир

Опять рвешься

Ответить
Развернуть ветку
Борис Интеграторов

Конечно. А если еще иметь ввиду что въезд на Луну не запрещен, то понятное дело что мы живём в самой доступной для выездного туризма стране ))

Ответить
Развернуть ветку
Otto Blotto

Рейтинг уже не тот. С Рф паспортом особо в сша и европа не поедешь, а туда всегда люди и стремятся. Паспорт Казахстана и Кыргызстана стал намного лучше- им стали давать в ес и сща визу на более длинный срок,
Чем с российским. Паспорт молдовы, грузии, украины, тоже дает облегченку в сша и ес. Паспорт турции- визу на 10 лет юк, ес и сша и тд. Нахрена мне например, Эритрея или условно зимбабве?? У нас тут в подмосковье свое зимбабве- отопление не работает и всем по барабану

Ответить
Развернуть ветку
Griby Lenina

Зачем Беларуси безвиз? Кто в здравом уме может захотеть уехать из этой сказочной страны?

Ответить
Развернуть ветку
Kiss1nger

А вы случаем не знаете откуда готовилось нападение?

Ответить
Развернуть ветку
Иван Иванов

Занятный и бесполезный рейтинг.
Грузия.и некоторые другие страны, имея безвизовый режим с ЕС, всего чуточку выше России.
Как пользоваться этим рейтингом?

Ответить
Развернуть ветку
unknown

Для большей объективности рейтинг должен весь шенген учитывать за 1 страну.

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Слегка Придурковатый

Бастрыкин ищет Россию.

Ответить
Развернуть ветку
Доктор Шкутко

Не там смотрит. С начала списка начал :)

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Dmitrii Alekseevich

я бы поменял методику с количественной на качественную. Ценность безвиза с условными США и страной СНГ при всем уважении, несколько разнится.

Ответить
Развернуть ветку
Михаил

Вот вот

Ответить
Развернуть ветку
Артём Васнецов

"Россия на 51 месте со 119 безвизовыми направлениями.
"-безвизовые направления но в большую часть стран , в которые либо дорого поехать ,либо туристически не освещены

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Зона 51. Добро пожаловать!

Ответить
Развернуть ветку
умный человек

зона 51 это асашай

Ответить
Развернуть ветку
Адам Сэндлер

При этом итальянцы насколько я знаю не особо путешественники

Ответить
Развернуть ветку
Anton

У нас в Бразилии полно их. Секс-туристы 👍🏻
Раньше и в Питер ездили, помню.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
debil
Ответить
Развернуть ветку
Клюква

Дипломатия такая дипломатия. Кто то может в неё а кто то нет.

Ответить
Развернуть ветку
nobodyreally

бред не пишите. Китай "может в нее" лучше РФ, но имеет более слабый паспорт (ощутимо), Индия то же самое, и так далее

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Никита

Сидим дома.

Ответить
Развернуть ветку
Григорий Лепсин

ой, что то я нас на первых строках не вижу

Ответить
Развернуть ветку
Макс Ад

«Из этой жопы х… уедешь» П.В.О.

Ответить
Развернуть ветку
Doco4ka

Путин Валерий Ольбертович?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Enventif geniu

Это все конечно няшно, но где мне найти деньги на поездку 😢

Ответить
Развернуть ветку
евгений миронов

В Северную Корею нельзя ездить.Там просто Жуть.В Эритреи постоянно войны какие то туземцев

Ответить
Развернуть ветку
Северьян Югов

В 2021г число выездных туристских поездок гражданами РФ 5140875 (Росстат), из них процентов 20 как минимум это повторные покздки, т.е. реально около 4,1 млн человек туристов. Из них ещё процентов 50 едут не в Европу или США не потому, что не пускают, а потому что семейный бюджет не столичный и есть на что тратить. Простое арифметическое действие покажет, какому количеству граждан РФ вообще похер на эти рейтинги.

Ответить
Развернуть ветку
Igor Mylnikov

Не понимаю страданий. В моём окружении те, кто ездил за границу ездят и сейчас.
Те, кто год копил на Ебипед, да, сейчас активно что-то там делают.
Сейчас в России, как и в Советском Союзе есть те, кто шевелится и живёт. И в тоже время они были, есть сейчас и Социология утверждает будут существовать и в будущем - те, кто не успешен и ничего не предпринимает для достижения желаемого.
Да, понимаю, очень трудно подойти к зеркалу и сказать самому себе что кроме как гундеть в соц. сетях и на VC толком ни к чему не способен. Трудно. Да и смысл ходить к зеркалу? Это ж ничего не меняет.
PS Работаю с 14 лет и не сломался.

Ответить
Развернуть ветку
Mike Amir

это отлично, можно приехать в навоз без визы)

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
96 комментариев
Раскрывать всегда
null