Шесть государств стали первыми в рейтинге стран, паспорта которых дают больше всего возможностей для поездок без виз Статьи редакции
Россия на 51 месте со 119 безвизовыми направлениями.
- Агентство Henley & Partners опубликовало результаты индекса паспортов мира на начало 2024 года. Оно проанализировало визовые правила 227 стран и территорий. Позиция в рейтинге определяется количеством стран, в которые граждане могут въезжать без визы или по упрощённым правилам. Максимальное количество возможных баллов — 226
- Впервые за 19 лет наблюдений сразу шесть стран заняли первое место в рейтинге: Германия, Италия, Испания, Франция, Сингапур и Япония. Для их граждан доступно 194 безвизовых направления.
- Южная Корея, Финляндия и Швеция заняли второе место (193 безвизовых направления). На третьей строчке — Австрия, Дания, Ирландия и Нидерланды (192).
- Россия заняла 51 место с показателем 119 направлений (на начало 2023 года страна занимала 49 место со 118 направлениями). В агентстве отметили, что Россия заключила соглашения о безвизовом перемещении, в частности, с Анголой, Кенией и Эфиопией.
- Беларусь — 64 место и 81 направление, Казахстан — 66 место и 78 стран, Украина — 32 место и 148.
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Странно, а местные беженцы с TJ все время про Северную Корею, Иран и Эритрею язвят, мол ездить то больше некуда.
Думаю во времена тотального дефицита тоже находились такие люди как вы, которые говорили:
- Что значит нечего купить в магазинах? Вот посмотрите в продуктовый завезли лук и чеснок, вот все полки заставлены солёными арбузами, по утрам можно купить хлеб. Что значит нет мебели? Вот посмотрите какие табуреты завезли.
Проблема ведь была не в том, что во времена дефицита было абсолютно нечего купить, а в том, что нельзя было купить то, что нужно - люди хотели покупать колбасы и сыры, а не чеснок, нормальную обувь, а не валенки летом, мебельные гарнитуры, а не табуретки.
Снова ты со своим закрытым TJ🤣
Танзания всегда ждет тебя
Россия заключила соглашения о безвизовом перемещении, в частности, с Анголой, Кенией и Эфиопией.
А куда вы поедете? В Анголу, Кению и Эфиопию?
Здесь принято сразу накидывать.
Опять рвешься
Конечно. А если еще иметь ввиду что въезд на Луну не запрещен, то понятное дело что мы живём в самой доступной для выездного туризма стране ))
Рейтинг уже не тот. С Рф паспортом особо в сша и европа не поедешь, а туда всегда люди и стремятся. Паспорт Казахстана и Кыргызстана стал намного лучше- им стали давать в ес и сща визу на более длинный срок,
Чем с российским. Паспорт молдовы, грузии, украины, тоже дает облегченку в сша и ес. Паспорт турции- визу на 10 лет юк, ес и сша и тд. Нахрена мне например, Эритрея или условно зимбабве?? У нас тут в подмосковье свое зимбабве- отопление не работает и всем по барабану
Зачем Беларуси безвиз? Кто в здравом уме может захотеть уехать из этой сказочной страны?
А вы случаем не знаете откуда готовилось нападение?
Занятный и бесполезный рейтинг.
Грузия.и некоторые другие страны, имея безвизовый режим с ЕС, всего чуточку выше России.
Как пользоваться этим рейтингом?
Для большей объективности рейтинг должен весь шенген учитывать за 1 страну.
Бастрыкин ищет Россию.
Не там смотрит. С начала списка начал :)
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
я бы поменял методику с количественной на качественную. Ценность безвиза с условными США и страной СНГ при всем уважении, несколько разнится.
Вот вот
"Россия на 51 месте со 119 безвизовыми направлениями.
"-безвизовые направления но в большую часть стран , в которые либо дорого поехать ,либо туристически не освещены
Зона 51. Добро пожаловать!
зона 51 это асашай
При этом итальянцы насколько я знаю не особо путешественники
У нас в Бразилии полно их. Секс-туристы 👍🏻
Раньше и в Питер ездили, помню.
Дипломатия такая дипломатия. Кто то может в неё а кто то нет.
бред не пишите. Китай "может в нее" лучше РФ, но имеет более слабый паспорт (ощутимо), Индия то же самое, и так далее
Сидим дома.
ой, что то я нас на первых строках не вижу
«Из этой жопы х… уедешь» П.В.О.
Путин Валерий Ольбертович?
Это все конечно няшно, но где мне найти деньги на поездку 😢
В Северную Корею нельзя ездить.Там просто Жуть.В Эритреи постоянно войны какие то туземцев
В 2021г число выездных туристских поездок гражданами РФ 5140875 (Росстат), из них процентов 20 как минимум это повторные покздки, т.е. реально около 4,1 млн человек туристов. Из них ещё процентов 50 едут не в Европу или США не потому, что не пускают, а потому что семейный бюджет не столичный и есть на что тратить. Простое арифметическое действие покажет, какому количеству граждан РФ вообще похер на эти рейтинги.
Не понимаю страданий. В моём окружении те, кто ездил за границу ездят и сейчас.
Те, кто год копил на Ебипед, да, сейчас активно что-то там делают.
Сейчас в России, как и в Советском Союзе есть те, кто шевелится и живёт. И в тоже время они были, есть сейчас и Социология утверждает будут существовать и в будущем - те, кто не успешен и ничего не предпринимает для достижения желаемого.
Да, понимаю, очень трудно подойти к зеркалу и сказать самому себе что кроме как гундеть в соц. сетях и на VC толком ни к чему не способен. Трудно. Да и смысл ходить к зеркалу? Это ж ничего не меняет.
PS Работаю с 14 лет и не сломался.
это отлично, можно приехать в навоз без визы)