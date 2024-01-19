Миграция
Полина Лааксо

Парламент Германии принял законопроект об упрощённом получении гражданства Статьи редакции

Он разрешает не отказываться от другого гражданства и претендовать на немецкое через пять лет вместо восьми.

  • Бундестаг принял законопроект во втором и третьем чтениях: 382 человек проголосовали «за» (среди них — федеральный канцлер Олаф Шольц), 243 высказались «против» и 23 воздержались, сообщили Deutsche Welle, The Local и ABC News.
  • В «ближайшие недели» поправки должен подписать Бундесрат, но это «чистая формальность», подчёркивает The Local со ссылкой на членов парламента. Последние ожидают, что закон вступит в силу в апреле-мае 2024 года.
  • Как только это произойдёт, иностранцы смогут подаваться на получение немецкого паспорта после пяти лет жизни в стране вместо восьми. Если заявитель «крайне успешно интегрировался», одобрить заявку могут и через три года. Ребёнка, родившегося в Германии, признают гражданином страны при рождении, если один из родителей числился резидентом на протяжении пяти лет вместо текущих восьми.
  • Помимо этого, поправки разрешат не отказываться от гражданства другой страны при получении германского. Согласно текущим правилам, такое право есть только у граждан стран Евросоюза и Швейцарии. Исключения делают и для представителей других государств, но редко.
  • Претенденты на гражданство должны быть в состоянии содержать себя и родственников, с рядом исключений для «гастарбайтеров». Среди прочих условий: необходимо соблюдать «порядки свободного демократического государства». Расизм и антисемитизм недопустимы.
  • Послабления должны помочь Германии привлечь квалифицированных специалистов из других стран и смягчить дефицит кадров на местном рынке труда. А ещё дать возможность участвовать в жизни страны тем, кто давно в ней живёт, но не легализуется, так как не хочет отказываться от первого гражданства. Около 5,3 млн человек из 84,4 млн населения Германии живёт в стране без гражданства на протяжении как минимум десяти лет, отметило правительство.
  • Противники решения считают, что таким образом правительство, помимо прочего, снижает ценность немецкого гражданства.
Источник фото: Hellotickets

#новости #германия #гражданство

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52 комментария
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 Миру мир

По-факту гражданство будут получать не квалифицированные кадры, а дикари, которым чужды европейские ценности, а в приоритете ущемлять женщин и меньшинств

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Digger M

Бундестаг аплодируют Вашим фактам и завет на работу за прекрасно проведённую аналитику.

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Миру мир

пиздец, сейчас так много правых настроений в Германии и Европе в целом, что очевидно, что эти люди просто хотят чтобы на следующий выборах за них голосовали новые граждане. Чтобы не было как в Нидерландах или Швейцарии, чтобы не случилось как с Макроном, когда люди голосовали за Люпен просто из-за миграционной политики.

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6 комментариев
Владимир Перепелица

Там вроде как ввели "тест на толерантность" при получении гражданство теперь, но что мешает человеку просто соврать в нем - хороший вопрос

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4 комментария
Monkey Do

О, аналитику подвезли

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Soludo

Кому оно нужно? Немцы – одни из самых нищих народов в Европе, там все немецкое богатство сконцентрировано у 10% семейных капиталов на Юге страны.

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Digger M

Накинул, молодец

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Али Тунжиханов

Откуда данные?

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1 комментарий
Юрий Б.

Есть полно народов нищее. Индия, Китай, Россия. Какая разница у кого сконцентированы капиталы, если многие переехав в Германию сразу получат буст к личному благосостоянию?

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1 комментарий

Комментарий удален модератором

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Santiago

То-то туда беженцы и релоканты со всех сторон так и прут.

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Вадим Д.
поправки должен подписать Бундесрат, но это «чистая формальность»

О, прямо как у нас (-:

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yladimyr

но есть нюанс

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1 комментарий
Osk

Но у нас обычно даже не произносят "формальность"

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Alex

"Снижает ценность немецкого гражданства" - они трейдеры гражданств что-ли? Продал, откупил обратно дешевле, продал подороже, заплатил налог. Или скажем если гражданство ценное, с не сниженной ценностью - можно под него кредит взять по хорошей ставке.

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S.Capusta

Всегда найдутся недовольные. Но властям нужно что-то делать со стареющим собственным населением, которое не особо стремится размножаться, и это не от плохой жизни, как пишут в комментариях, а наоборот.
Даже приняв этот закон, у них остаётся куча нерешенных вопросов, напрямую с этим связанные.Например, очередь на запись на сдачу документов на гражданство. И много ещё чего.
Так что закон хороший, но работать начнёт не скоро, года через три - четыре.

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МаслобЫк

Не, нам надо чтобы не выезжая из Мухосранска двумя кликами мышки нам прислали аусвайз, билет на самолёт Мухосранск - Стамбул - Гамбург, ключи от квартиры с оплаченной квартплатой на 4 года вперед (и за Netflix и Steam естественно подписка оплачена), геймерский комп, и пособие 2000€/месяц на 4 года.
Вот тогда мы еще подумаем наверное.

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S.Capusta

Будете смеяться, но это почти так.
В ковидные времена, когда немецкие IT компании набрали наших удаленщиков, а затем после февраля 2022 пытались вывезти их в Германию, наши пацаны часто приблизительно такие требования и выставляли. ))

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Иван Вознюк

Ну вы поняли, что надо делать

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AT

астрологи объявили месяц питона, количество людей, изучающих немецкий язык, выросло втрое

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4 комментария
Денис

Что ?

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debil
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Бинарный Ёж

Пример крайне успешной интеграции.

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Osk

Кто в Германию?

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Marat Salakhetdinov

Мигранты заликовали, не понимаю, зачем это Германии!

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Denkotovskiy

Привлекать специалистов со всего мира, например?

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Вася Пражкин
Если заявитель «крайне успешно интегрировался», одобрить заявку могут и через три года.

В чем интересно проявляется крайняя успешность?

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Константин

Думаю знание языка, законов, обычаев и истории страны. Ну и наличие хорошей работы. Но, это только мои предположения.

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Армен Каладжян

Сменил пол или хотя бы наклеил обои

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Юрий Б.

Волонтерская деятельность, например

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Георгий Власов

Погнали !

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поц позитивный

Гут гут гут супа гут супа гут

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Иван

это модо?

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Алексей

А там нет случайно законопроекта об упрощенной покупке недвижимости после получения гражданства? Не за полмиллиона евро, а за треть?

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Вера Викторовна

Это уже вряд ли))
Но зато всякие льготы, пособия найдутся

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Алексей Ромалин
об упрощенной покупке недвижимости после получения гражданства? Не за полмиллиона евро, а за треть?

Это как так? Чтобы продавец сделал скидку в 30%, потому что у покупателя паспорт немецкий?

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49 комментариев
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