Парламент Германии принял законопроект об упрощённом получении гражданства Статьи редакции
Он разрешает не отказываться от другого гражданства и претендовать на немецкое через пять лет вместо восьми.
- Бундестаг принял законопроект во втором и третьем чтениях: 382 человек проголосовали «за» (среди них — федеральный канцлер Олаф Шольц), 243 высказались «против» и 23 воздержались, сообщили Deutsche Welle, The Local и ABC News.
- В «ближайшие недели» поправки должен подписать Бундесрат, но это «чистая формальность», подчёркивает The Local со ссылкой на членов парламента. Последние ожидают, что закон вступит в силу в апреле-мае 2024 года.
- Как только это произойдёт, иностранцы смогут подаваться на получение немецкого паспорта после пяти лет жизни в стране вместо восьми. Если заявитель «крайне успешно интегрировался», одобрить заявку могут и через три года. Ребёнка, родившегося в Германии, признают гражданином страны при рождении, если один из родителей числился резидентом на протяжении пяти лет вместо текущих восьми.
- Помимо этого, поправки разрешат не отказываться от гражданства другой страны при получении германского. Согласно текущим правилам, такое право есть только у граждан стран Евросоюза и Швейцарии. Исключения делают и для представителей других государств, но редко.
- Претенденты на гражданство должны быть в состоянии содержать себя и родственников, с рядом исключений для «гастарбайтеров». Среди прочих условий: необходимо соблюдать «порядки свободного демократического государства». Расизм и антисемитизм недопустимы.
- Послабления должны помочь Германии привлечь квалифицированных специалистов из других стран и смягчить дефицит кадров на местном рынке труда. А ещё дать возможность участвовать в жизни страны тем, кто давно в ней живёт, но не легализуется, так как не хочет отказываться от первого гражданства. Около 5,3 млн человек из 84,4 млн населения Германии живёт в стране без гражданства на протяжении как минимум десяти лет, отметило правительство.
- Противники решения считают, что таким образом правительство, помимо прочего, снижает ценность немецкого гражданства.
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По-факту гражданство будут получать не квалифицированные кадры, а дикари, которым чужды европейские ценности, а в приоритете ущемлять женщин и меньшинств
Бундестаг аплодируют Вашим фактам и завет на работу за прекрасно проведённую аналитику.
пиздец, сейчас так много правых настроений в Германии и Европе в целом, что очевидно, что эти люди просто хотят чтобы на следующий выборах за них голосовали новые граждане. Чтобы не было как в Нидерландах или Швейцарии, чтобы не случилось как с Макроном, когда люди голосовали за Люпен просто из-за миграционной политики.
Там вроде как ввели "тест на толерантность" при получении гражданство теперь, но что мешает человеку просто соврать в нем - хороший вопрос
О, аналитику подвезли
Кому оно нужно? Немцы – одни из самых нищих народов в Европе, там все немецкое богатство сконцентрировано у 10% семейных капиталов на Юге страны.
Накинул, молодец
Откуда данные?
Есть полно народов нищее. Индия, Китай, Россия. Какая разница у кого сконцентированы капиталы, если многие переехав в Германию сразу получат буст к личному благосостоянию?
Комментарий удален модератором
То-то туда беженцы и релоканты со всех сторон так и прут.
О, прямо как у нас (-:
но есть нюанс
Но у нас обычно даже не произносят "формальность"
"Снижает ценность немецкого гражданства" - они трейдеры гражданств что-ли? Продал, откупил обратно дешевле, продал подороже, заплатил налог. Или скажем если гражданство ценное, с не сниженной ценностью - можно под него кредит взять по хорошей ставке.
Всегда найдутся недовольные. Но властям нужно что-то делать со стареющим собственным населением, которое не особо стремится размножаться, и это не от плохой жизни, как пишут в комментариях, а наоборот.
Даже приняв этот закон, у них остаётся куча нерешенных вопросов, напрямую с этим связанные.Например, очередь на запись на сдачу документов на гражданство. И много ещё чего.
Так что закон хороший, но работать начнёт не скоро, года через три - четыре.
Не, нам надо чтобы не выезжая из Мухосранска двумя кликами мышки нам прислали аусвайз, билет на самолёт Мухосранск - Стамбул - Гамбург, ключи от квартиры с оплаченной квартплатой на 4 года вперед (и за Netflix и Steam естественно подписка оплачена), геймерский комп, и пособие 2000€/месяц на 4 года.
Вот тогда мы еще подумаем наверное.
Будете смеяться, но это почти так.
В ковидные времена, когда немецкие IT компании набрали наших удаленщиков, а затем после февраля 2022 пытались вывезти их в Германию, наши пацаны часто приблизительно такие требования и выставляли. ))
Ну вы поняли, что надо делать
астрологи объявили месяц питона, количество людей, изучающих немецкий язык, выросло втрое
Что ?
Пример крайне успешной интеграции.
Кто в Германию?
Мигранты заликовали, не понимаю, зачем это Германии!
Привлекать специалистов со всего мира, например?
В чем интересно проявляется крайняя успешность?
Думаю знание языка, законов, обычаев и истории страны. Ну и наличие хорошей работы. Но, это только мои предположения.
Сменил пол или хотя бы наклеил обои
Волонтерская деятельность, например
Погнали !
Гут гут гут супа гут супа гут
это модо?
А там нет случайно законопроекта об упрощенной покупке недвижимости после получения гражданства? Не за полмиллиона евро, а за треть?
Это уже вряд ли))
Но зато всякие льготы, пособия найдутся
Это как так? Чтобы продавец сделал скидку в 30%, потому что у покупателя паспорт немецкий?