Кабмин запланировал ввести обязательный консульский учёт проживающих за рубежом россиян — как он будет работать, неясно Статьи редакции
А также разработать механизм релокации иностранных предпринимателей в Россию.
- Правительство утвердило концепцию миграционной политики на 2024-2025 годы, пишет РБК со ссылкой на документ. Он, в частности, предполагает «определение понятия “гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации”, а также конкретизацию правового статуса этой категории граждан».
- Концепция предусматривает введение обязательного консульского учёта для проживающих за рубежом россиян. Утвердить его планируют к 20 июня 2025 года, но как будет реализован механизм — неизвестно.
- Кроме того, власти намерены создать механизм релокации в страну иностранных бизнесменов. К декабрю 2024-го Минэкономразвития, МИД, Минтруд подготовят «правовые основы для оказания содействия предпринимателям в перемещении бизнеса и переезде в Россию».
- Ещё один запланированный проект — создание цифрового профиля иностранных граждан, в том числе с использованием биометрии. Для этого предлагается объединить данные разных ведомств. Срок реализации — 10 декабря 2024-го.
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Ждём в УК РФ новую статью "незаконное проживание за пределами Российской Федерации"
с конфискацией имущества
Упаси
Знаете, я не Попов.🙄
Мало ли что там правительство утвердило. Концепцию долгосрочного социально-экономического развития на период до 2020 года тоже утверждало, хули толку.
Вы не поняли, то было про развитие. А тут потенциальные налоги в казну.
Ох и благодать, заграннадзор подъехал.
Когда планируют возродить ОБХСС и прочие прелести?
Не хотите как в 90-е, получите 30-е!
Причем тут ОБХ? Остальное можно оставить.
Хотеть могут что угодно, по факту обосрутся с очередной раз
Выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями.
могут просто не оказывать консульские услуги тем кто не на учете. Не выдавать паспорта и тд
Внедрят некий код, если при пересечении границы РФ код недействительный - штраф 5000. Все мигом его получат. Либо запрет консульских услуг - та же выдача загранпаспорта за границей, пока не оплатят штраф. Тем, кто уезжает на срок менее 90 дней код не нужен. Это как один из вариантов навскидку.
Такую же реакцию я слышал, когда готовилась почва к закрытому интернету) В итоге большинство граждан хер забили на поиск рабочего VPN, потому что их перебанили почти все, и сидят пердят в рутутбах и росграмах)
А если они не захотят ехать?
Штраф. Возвращают когда релоциоуешь компанию и при ее отжатии возвращают штраф
Не захотят ехать - отключим газ. 🤣
Вы тут прикалываетесь, а у них люди кончаются.
Вот же бараны. А уведомления о наличии "внж/гражданства" им уже мало?
И вас увезут на родину!
Пока в законе пробелы, ибо уведомлять не нужно, если не приезжаешь, и не нужно уведомлять о ВНЖ, которые не ПМЖ. Есть страны где можно жить по визе, либо вообще без всего.
Далее будут ставить на воинский учет при консульском отделе)
Могут внести в воинский учёт что до 30 лет обязан отслужить даже если ты за границей живёшь но являешься гражданином РФ. То есть, вернуться со своих Бали, отслужить год, и можно возвращаться на Бали. А почему не могут так сделать? Ну или как в Беларуси можно сделать что паспорта не станут менять за границей.
А не пошли бы эти уроды нафиг?
Увидел иностранного бизнесмена - релоцируй.
Это просто ужас, что писать...
Так ведь никто из россии не уехал, а те дураки что уехали уже поняли что не правы и вернулись обратно в лучшую страну. А тут какие-то учеты уехавших оказывается нужны
военнообязанных ?
Матки как средство производства солдат тоже подлежат учёту.
Государство постоянно контролирует валидность выданных документов, на основании которых оформляются документы страны проживания.
Следовательно, могут потребовать как-то отмечаться, иначе документы не завалидируют и принимающая страна не захочет связываться с полулегальными гражданами.
Не обязательно отмечаться, достаточно заполнения специальной онлайн-формы. Государство должно знать, кто где живет - это нормально. Те же социальные программы и инфраструктура рассчитываются под количество проживающих на той или иной территории.
Западные следят за нами.
Zoj bal realne
штош. посмотрим.
Иосиф Виссарионович не то, что бизнесменов релоцировал. Целого академика Капицу прямиком из Великобритании релоцировал прямиком в Москву.
А уж чеченских предпринимателей как он релоцировал, не говоря уж про фермеров.
А наказание? Конфискация имущества? Со школьных фоток удалят?
Отличная идея. Когда списки утекут, можно будет посмотреть сколько детей чиновников живут за рубежом.
... как он будет работать — не ясно.
Принудительную релокацию надеюсь))
Как же им не похуй, на уехавших ...
Это чтобы вместо поименного добавления в список иноагентов просто ссылку дать на "проживающих за рубежом"?)