Миграция
Артур Томилко

Кабмин запланировал ввести обязательный консульский учёт проживающих за рубежом россиян — как он будет работать, неясно Статьи редакции

А также разработать механизм релокации иностранных предпринимателей в Россию.

  • Правительство утвердило концепцию миграционной политики на 2024-2025 годы, пишет РБК со ссылкой на документ. Он, в частности, предполагает «определение понятия “гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации”, а также конкретизацию правового статуса этой категории граждан».
  • Концепция предусматривает введение обязательного консульского учёта для проживающих за рубежом россиян. Утвердить его планируют к 20 июня 2025 года, но как будет реализован механизм — неизвестно.
  • Кроме того, власти намерены создать механизм релокации в страну иностранных бизнесменов. К декабрю 2024-го Минэкономразвития, МИД, Минтруд подготовят «правовые основы для оказания содействия предпринимателям в перемещении бизнеса и переезде в Россию».
  • Ещё один запланированный проект — создание цифрового профиля иностранных граждан, в том числе с использованием биометрии. Для этого предлагается объединить данные разных ведомств. Срок реализации — 10 декабря 2024-го.

#новости #концепция

1.7K показов
2.1K открытий
0
64 комментария
Написать комментарий...
 President of the United States

Ждём в УК РФ новую статью "незаконное проживание за пределами Российской Федерации"

Ответить
Развернуть ветку
Миру мир

с конфискацией имущества

Ответить
Развернуть ветку
Виталий

Упаси

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Илья Попов

Знаете, я не Попов.🙄

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Eddie II

Мало ли что там правительство утвердило. Концепцию долгосрочного социально-экономического развития на период до 2020 года тоже утверждало, хули толку.

Ответить
Развернуть ветку
Сладкий Бубалех

Вы не поняли, то было про развитие. А тут потенциальные налоги в казну.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Ох и благодать, заграннадзор подъехал.
Когда планируют возродить ОБХСС и прочие прелести?
Не хотите как в 90-е, получите 30-е!

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Причем тут ОБХ? Остальное можно оставить.

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Val G

Хотеть могут что угодно, по факту обосрутся с очередной раз

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями.

Ответить
Развернуть ветку
Синий трактор

могут просто не оказывать консульские услуги тем кто не на учете. Не выдавать паспорта и тд

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Ed R

Внедрят некий код, если при пересечении границы РФ код недействительный - штраф 5000. Все мигом его получат. Либо запрет консульских услуг - та же выдача загранпаспорта за границей, пока не оплатят штраф. Тем, кто уезжает на срок менее 90 дней код не нужен. Это как один из вариантов навскидку.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Krem-brulee

Такую же реакцию я слышал, когда готовилась почва к закрытому интернету) В итоге большинство граждан хер забили на поиск рабочего VPN, потому что их перебанили почти все, и сидят пердят в рутутбах и росграмах)

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Вася Пражкин
Кроме того, власти намерены создать механизм релокации в страну иностранных бизнесменов.

А если они не захотят ехать?

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Melikhov

Штраф. Возвращают когда релоциоуешь компанию и при ее отжатии возвращают штраф

Ответить
Развернуть ветку
Vitalii

Не захотят ехать - отключим газ. 🤣

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Alex Lee

Вы тут прикалываетесь, а у них люди кончаются.

Ответить
Развернуть ветку
Aina Timo / wdroid.net

Вот же бараны. А уведомления о наличии "внж/гражданства" им уже мало?

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

И вас увезут на родину!

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Elnar I

Пока в законе пробелы, ибо уведомлять не нужно, если не приезжаешь, и не нужно уведомлять о ВНЖ, которые не ПМЖ. Есть страны где можно жить по визе, либо вообще без всего.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Юрист Королёв Дмитрий

Далее будут ставить на воинский учет при консульском отделе)

Ответить
Развернуть ветку
МаслобЫк

Могут внести в воинский учёт что до 30 лет обязан отслужить даже если ты за границей живёшь но являешься гражданином РФ. То есть, вернуться со своих Бали, отслужить год, и можно возвращаться на Бали. А почему не могут так сделать? Ну или как в Беларуси можно сделать что паспорта не станут менять за границей.

Ответить
Развернуть ветку
Психиатрическая неотложка

А не пошли бы эти уроды нафиг?

Ответить
Развернуть ветку
High Stakes

Увидел иностранного бизнесмена - релоцируй.

Ответить
Развернуть ветку
Виталий

Это просто ужас, что писать...

Ответить
Развернуть ветку
Синий трактор

Так ведь никто из россии не уехал, а те дураки что уехали уже поняли что не правы и вернулись обратно в лучшую страну. А тут какие-то учеты уехавших оказывается нужны

Ответить
Развернуть ветку
Barabas77

военнообязанных ?

Ответить
Развернуть ветку
President of the United States

Матки как средство производства солдат тоже подлежат учёту.

Ответить
Развернуть ветку
Soludo

Государство постоянно контролирует валидность выданных документов, на основании которых оформляются документы страны проживания.

Следовательно, могут потребовать как-то отмечаться, иначе документы не завалидируют и принимающая страна не захочет связываться с полулегальными гражданами.

Ответить
Развернуть ветку
Ed R

Не обязательно отмечаться, достаточно заполнения специальной онлайн-формы. Государство должно знать, кто где живет - это нормально. Те же социальные программы и инфраструктура рассчитываются под количество проживающих на той или иной территории.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
debil
Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Западные следят за нами.

Ответить
Развернуть ветку
Beton

Zoj bal realne

Ответить
Развернуть ветку
Leonid Bushuev

штош. посмотрим.

Ответить
Развернуть ветку
Влад Шушкевич

Иосиф Виссарионович не то, что бизнесменов релоцировал. Целого академика Капицу прямиком из Великобритании релоцировал прямиком в Москву.

Ответить
Развернуть ветку
Labeling

А уж чеченских предпринимателей как он релоцировал, не говоря уж про фермеров.

Ответить
Развернуть ветку
fullstackoff

А наказание? Конфискация имущества? Со школьных фоток удалят?

Ответить
Развернуть ветку
Optimus

Отличная идея. Когда списки утекут, можно будет посмотреть сколько детей чиновников живут за рубежом.

Ответить
Развернуть ветку
Nikitin-PRO

... как он будет работать — не ясно.

Ответить
Развернуть ветку
Борис Интеграторов

Принудительную релокацию надеюсь))

Ответить
Развернуть ветку
CHI DA?

Как же им не похуй, на уехавших ...

Ответить
Развернуть ветку
ilia

Это чтобы вместо поименного добавления в список иноагентов просто ссылку дать на "проживающих за рубежом"?)

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
61 комментарий
Раскрывать всегда
null