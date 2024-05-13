ВНЖ Испании: как получить визу «цифровой кочевник Испании или digital nomad», список документов и какие налоги платят

Век интернета позволил тысячам людей работать из любой точки мира, меняя своё место жительства в зависимости от потребностей и предпочтений. Таких людей в современном обществе называют цифровыми кочевниками.Испания уже давно осознала свои выгоды от приёма кочевников, поэтому виза цифрового кочевника — распространённое явление, а запросы «цифровой кочевник Испания» или «digital nomad Испания» регулярно появляются в поисковых системах.Виза цифрового кочевника испания требованияНесмотря на популярность такого способа переезда, по-прежнему остаётся много волнующих вопросов. На самые частые из них мы ответим в этой статье:расскажем, какие документы необходимы и какие требования предъявляются к кандидату на digital nomad в Испании;какие налоги платят цифровые кочевники в Испании;какие формальности нужно соблюсти для получения ВНЖ в Испании;стоимость ВНЖ в Испании.Итак, начнём по порядку…Что даёт ВНЖ Испании?Преимущества ВНЖ Испании не ограничиваются приятными погодными условиями и беспрепятственными путешествиями по Европе. Цифровых кочевников привлекает также возможность открыть счёт в испанском банке, или даже получить ипотеку, бесплатное образование для детей, а также доступ к различным социальным программам и льготам.ReloHelper всё о ВНЖ в ИспанииМиграция26 авгПомощь в получении ВНЖ Испании. Разбираем все способы переезда. Какие варианты вида на жительство в Испании сейчас наиболее востребованы среди россиян? Мы выбрали для вас 6 способов получения ВНЖ в Испании. Для переезда по некоторым из них необходимо ждать одобрения всего 20 рабочих дней, а на сбор документов, по нашему опыту, уходит около 2-4 недель. Таким образом, получить вид на жительство в Испании можно всего за 1,5 месяца при должном желании. Виза цифрового кочевника Испания требования:Может показаться, что оформить ВНЖ Испании могут только IT-шники, но это не так. Список онлайн-профессий гораздо шире, поэтому претендовать могут все, кто соответствуют указанным ниже требованиям. То есть не обязательно быть IT специалистом, чтобы стать испанским номадом, вы можете быть даже дизайнером или нумерологом, главное — пройти по установленным в законе критериям. Цифровой кочевник Испания требованияЦифровой кочевник Испания: требования. Основные требования для получения ВНЖ по digital nomad visa в Испании:Доход.Во-первых, он должен быть официальным, то есть необходимо предоставить рабочий контракт, подписанный не менее трех месяцев назад. Причём контракт должен быть заключен с ИП или ООО, которые зарегистрированы более года назад.Во-вторых, он должен быть подтверждённым выпиской о поступлении денежных средств на счет по рабочему контракту за последние 3 месяца (не менее 2646 евро в месяц на заявителя, 992 евро на 1 члена семьи и 331 евро на последующих).Кроме того, у вас должен быть диплом или 3-летний опыт работы.Важные нюансы по digital nomad испания:У вас не должно быть судимостей за последние 5 лет..Если вы работаете в найме, то необходима медицинская страховка. Если вы ИП или самозанятый, страховка не требуется, так как она будет государственной.Подробный список документов ВНЖ кочевника Испании мы приложим в конце статьи.Как подать документы на ВНЖ цифрового кочевника ИспанияКак подать документы на ВНЖ цифрового кочевника ИспанияЕсли вы уже находитесь на территории Испании (например, у вас туристическая виза), то подача документов происходит онлайн, но для этого необходима испанская ЭЦП. Срок рассмотрения — 20 дней.Не знаете, как подать онлайн самостоятельно? Сделайте это с помощью ReloHelper.ReloHelperЕщё один вариант – подать документы в Консульство Королевства Испании в стране своего гражданства/постоянного жительства, срок рассмотрения тот же — 20 рабочих дней.Несмотря на одинаковый набор документов, от способа подачи будет зависеть вид разрешения на пребывание на территории Испании и его срок:при подаче документов непосредственно из Испании вы получаете ВНЖ сроком до 3-лет;при подаче в консульство в стране гражданства или постоянного жительства вы получаете визу сроком на 1 год.Как только одобрение получено, можно записываться в миграционную полицию на сдачу отпечатков пальцев для получения карточки резидента и планировать переезд в Испанию, если вы ожидали решение за пределами Королевства.Digital nomad Испания. НалогиDigital nomad Испания. НалогиПри получении ВНЖ в Испании необходимо учитывать налоговые обязательства. Резиденты Испании обязаны платить налоги с доходов. Испания имеет прогрессивную шкалу налогообложения, это означает, что размер налогов зависит от уровня дохода. Мы написали подробную статью о налогах: "Налоги в Испании 2024. Сколько платят резиденты с ВНЖ и какие ставки."Недавно переехавшие иностранцы имеют право в первые шесть налоговых периодов (лет) с момента признания их налоговыми резидентами Испании платить подоходный налог по ставке для нерезидентов.Переезд на ПМЖ в Испанию требует тщательной подготовки. Если вам потребуется помощь в оформлении ВНЖ, вы можете обратиться к специалистам компании ReloHelper.Список документов ВНЖ ИспанияСписок документов ВНЖ ИспанияДля основного заявителя:скан всех страниц загранпаспорта.анкета MI-T.рабочий контракт, заключенный более 3 месяцев назад (перевод jurado) .документ о регистрации компании, с которой у вас заключен контракт (апостиль + перевод jurado)разрешение на удаленную работу от компании. Должно включать в себя: название компании, дату заключения договора, должность и/или перечень оказываемых вами услуг, размер заработной платы (также необходимо указать эквивалент в евро), разрешение на удаленную работу в Испании.диплом или подтверждение 3-летнего стажа работы: предыдущие контракты, трудовая книжка, справки с работы. (апостиль и перевод jurado)резюмевыписка из банка по счету о движении средств за последние 3 месяца.документ о социальном страховании. Для наемных работников – “Свидетельство об отбытии” из СФР (апостиль и перевод jurado), для всех остальных (ИП, самозанятых, фрилансеров) – письмо-обязательство стать ИП (autonomo) в Испании и платить взносы в соцстрах.испанская страховка с полным покрытием, без доплат. Только для тех, кто в найме.справка о несудимости из всех стран, в которых вы проживали более 183 дней за последние 2 года (с апостилем+ переводом jurado)декларация о несудимостиоплата пошлины 73,26€ (Tasa038 modelo 790)Перед тем, как получить справку из СФР, необходимо проконсультироваться со специалистами, поскольку сейчас требуют добавить формулировки, которых нет в исходном варианте. Пишите нам в Telegram, мы расскажем, что необходимо указать. Требования для члена семьи:скан всех страниц загранпаспорта.анкета MI-F.для партнера свидетельство о браке (перевод jurado)для ребенка свидетельство о рождении (перевод jurado)страховка, если основной заявитель работает в найме, если не в найме, то не нужнасправка о несудимости из всех стран, в которых вы проживали более 183 дней за последние 2 года. Только для совершеннолетних. (апостиль+ перевод jurado)декларация о несудимостиоплата пошлины 73,26€ (Tasa038 modelo 790)Периодически в списке документов происходят некоторые изменения и/или дополнения. Рекомендуем уточнять актуальную информацию у специалистов.Подписывайтесь на наш Telegram канал, чтобы узнать, как получить ВНЖ Испании. Мы оформим испанскую страховку, сделаем обычный и хурадо перевод документов, поможем с ускоренным получением справок из РФ и апостилированием. Решим другие сопутствующие вопросы. Наш сайт: relohelper.com
Интересно узнать, что там вообще по ценам… дорого ? Или доступно…
Смотря относительно чего. Дорого разве что жилье, остальное вполне терпимо.
спасибо за вопрос, постараемся раскрыть его в следующих статьях
Дорого, не скажу, что доступно, хотя все это индивидуально. Так что уверенно могу сказать, что не лучшее место для проживания)
интересно хорошо написано полезно знать цены выглядят прилично.
спасибо, наш сайт relohelper.com там указаны все цены и типы ВНЖ