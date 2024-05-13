ВНЖ Испании: как получить визу «цифровой кочевник Испании или digital nomad», список документов и какие налоги платят

Мы выбрали для вас 6 способов получения ВНЖ в Испании. Для переезда по некоторым из них необходимо ждать одобрения всего 20 рабочих дней, а на сбор документов, по нашему опыту, уходит около 2-4 недель. Таким образом, получить вид на жительство в Испании можно всего за 1,5 месяца при должном желании.