Госдума приняла законопроект о «режиме высылки» иностранцев и сокращении максимального срока пребывания в России без визы до 90 дней за год

Вводить его будут в отношении тех, у кого нет законного права находиться в России — режим предусматривает ограничение прав. Депутаты приняли законопроект сразу во втором и третьем чтении. В Госдуму его внесли в апреле 2024 года, в первом чтении приняли в июне.Законопроект вводит «режим высылки», который будет устанавливаться в отношении мигрантов, у которых нет законных оснований находиться в России. Например, если истёк срок временного пребывания, аннулировано разрешение на временное проживание или при правонарушениях.Таких иностранцев будут включать в «реестр контролируемых лиц». После исключения из него действие режима прекращается. Вести реестр будет МВД, данные разместят на его официальном сайте в открытом доступе. Со дня размещения сведений в реестре иностранец будет считаться уведомлённым об этом. Включённых в реестр ограничат в правах, также за ними будут установлены усиленные меры контроля. Например, полиция получит право использовать данные мобильных устройств и геолокации, платёжных систем, а также применять специальные техсредства по распознаванию лиц для контроля за мигрантами.Среди ограничений — запрет на регистрацию юрлица или ИП, покупку недвижимости, машины и «других видов техники», управление транспортным средством, получение водительских прав, смену места жительства или пребывания без разрешения органа внутренних дел, на открытие новых счетов в банках и на траты с уже существующих более 30 тысяч рублей в месяц.Ко второму чтению добавилась поправка, вводящая запрет на «осуществление иных банковских операций», кроме денежных переводов для уплаты обязательных платежей. Также внесённый в реестр сможет снимать наличными до 30 тысяч рублей в месяц.Снять «режим высылки» можно в нескольких случаях: после выезда из России, урегулирования правового положения в стране, отмены решения по включению в реестр или признание его незаконным, а также смерть. Выехать из России можно будет в том числе по истёкшему паспорту или с документом с «техническими неисправностями»Выдворяемых разрешат размещать в спецучреждение на срок до 48 часов — принять решение об этом может директор ФСБ, глава МВД, территориальные органы ведомства, руководители пограничных органов и их заместители. Сохранится также норма о том, что держать иностранца в спецучреждении по решению суда могут не больше 90 суток.Кроме того, законопроект уменьшает срок временного пребывания в России (без визы) до 90 суток в течение года. Сейчас иностранцы (прибывшие в порядке, не требующем получения визы) могут находиться в стране 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 дней.Законопроект вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования, кроме поправке о сроке пребывания — она будет действовать с 1 января 2025 года.#новости
Боже, царя хорони.
аминь
Не самые жёсткие меры. Например, в соседнем Азербайджане нельзя находиться больше 14 дней без регистрации, хоть турист или предприниматель. Вопрос контроля и исполнения. Скорей всего подрастут взятки в ценах и желающих получить гражданство любым путём прибавится.
Какой смысл мигрентам из средней Азии получать российское гражданство?
Ярослав, здесь говорится про временное пребывание. А так по закону они должны встать на регистрационный учет в течение 15 дн(для граждан Киргизии-30дн)
Да, лучше строже. Предположу, что может стать и жестче в дальнейшем (хотелось бы).
А кто тогда работать будет, если будут такие же условия? Об этом наверное думают и хотят дать время сделать документы.