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Евгения Евсеева
Миграция

Венгрия упростила выдачу ВНЖ россиянам и беларусам

Их включили в программу, которая даёт право въехать в страну по работе и через три года получить постоянный ВНЖ.

  • Первым об этом сообщило Deutsche Welle. Само же решение приняли в начале июля 2024 года, но не афишировали.
  • Теперь Россия и Беларусь включены в программу «национальной карты» — это один из местных типов вида на жительство (ВНЖ). Кроме них, добавились Босния и Герцеговина, Молдова, Северная Македония и Черногория. Раньше в программу входили лишь Украина и Сербия.
  • «Национальную карту» может получить желающий работать в Венгрии — нужно устроиться в местную компанию или открыть собственный бизнес. Обладатели могут въехать в страну по работе по ускоренной процедуре и привезти с собой семью. Заявку можно подать лично, также это имеет право сделать работодатель.
  • Срок действия — два года, карту можно неоднократно продлевать. Через три года пребывания в стране можно подать заявление на получение постоянного ВНЖ.
  • При этом, как отмечает немецкое издание RND, соискатели вида на жительство по этой программе освобождены от сдачи тестов на знание языка и культуры и не проходят проверку безопасности на европейском уровне.
Будапешт, Венгрия. Фото:  <a href="https://unsplash.com/@elijjah?utm_content=creditCopyText&amp;utm_medium=referral&amp;utm_source=unsplash" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Elijah G</a> / Unsplash 
Будапешт, Венгрия. Фото:  Elijah G / Unsplash 

#новости #венгрия #внж

3636
106
106 комментариев
Nicholas Pear

В русском языке нет слова беларус

6
1
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Fedor Popov

Есть, смотри - беларус

Не благодари

64
8
Ответить
serjomba

смотря какой фабрик смотря сколько дитейлс

4
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Мать Тереза

Это ж виси, тут грамотность для авторов неважна.

1
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Веселый стробоскоп

Беларик

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Ivan Mart

https://ru.wikipedia.org/wiki/Беларус_(семейство_тракторов)
А это что?

ru.wikipedia.org
Беларус (семейство тракторов)
«Беларус» (пишется BELARUS, до 1993 года — «Беларусь») — название семейства колёсных тракторов, производимых на Минском тракторном заводе с 1950 года, а также на Южном машиностроительном заводе. Наиболее известная и распространённая модель — МТЗ-50 и МТЗ-80 (МТЗ-82)-(МТЗ 82.1)-(МТЗ-80.1) Тракторы «Беларусь» хорошо известны на всей территории бывшего Советского Союза и социалистического лагеря, также поставлялись в ГДР. Исторические модели В 1953 году был начат выпуск тракторов «Беларусь» типов МТЗ-1 и МТЗ-2. Трактор МТЗ-2 комплектовался первоначально дизельным двигателем Д-36 мощностью 37 л. с. В 1957 году трактор был модернизирован (получил десятискоростную коробку передач и раздельно-агрегатную гидравлическую навесную систему, а также дизельный двигатель Д-40К мощностью 40 л. с.) и получил серию МТЗ-5. Затем последовали модернизации МТЗ-5М и МТЗ-5Л отличавшиеся системой электрооборудования и запуска двигателя. Тракторы типа МТЗ-5МС и МТЗ-5ЛС для работы на тяжёлых почвах...
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Дмитрий

Нож в псину. В Европейскую псину.

5
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