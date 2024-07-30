Венгрия упростила выдачу ВНЖ россиянам и беларусам

Их включили в программу, которая даёт право въехать в страну по работе и через три года получить постоянный ВНЖ.Первым об этом сообщило Deutsche Welle. Само же решение приняли в начале июля 2024 года, но не афишировали.Теперь Россия и Беларусь включены в программу «национальной карты» — это один из местных типов вида на жительство (ВНЖ). Кроме них, добавились Босния и Герцеговина, Молдова, Северная Македония и Черногория. Раньше в программу входили лишь Украина и Сербия.«Национальную карту» может получить желающий работать в Венгрии — нужно устроиться в местную компанию или открыть собственный бизнес. Обладатели могут въехать в страну по работе по ускоренной процедуре и привезти с собой семью. Заявку можно подать лично, также это имеет право сделать работодатель.Срок действия — два года, карту можно неоднократно продлевать. Через три года пребывания в стране можно подать заявление на получение постоянного ВНЖ.При этом, как отмечает немецкое издание RND, соискатели вида на жительство по этой программе освобождены от сдачи тестов на знание языка и культуры и не проходят проверку безопасности на европейском уровне.Будапешт, Венгрия. Фото: Elijah G / Unsplash #новости #венгрия #внж
В русском языке нет слова беларус
Есть, смотри - беларус
Не благодари
смотря какой фабрик смотря сколько дитейлс
Это ж виси, тут грамотность для авторов неважна.
Беларик
https://ru.wikipedia.org/wiki/Беларус_(семейство_тракторов)
А это что?
Нож в псину. В Европейскую псину.