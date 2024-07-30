Еврокомиссия потребовала от Венгрии объяснить решение упростить выдачу ВНЖ россиянам

Его приняли в начале июля 2024 года, но не афишировали.Регулятор усомнился, что смягчение визовых требований для граждан России соответствует нормам Евросоюза, сообщило ТАСС со ссылкой на брифинг.Обеспокоенность объяснили тем, что Россия, «согласно политике ЕС», представляет «угрозу безопасности». При этом по правилам Евросоюза страны-члены могут самостоятельно определять свою миграционную политику.Источник фото: Garant InВ начале июля 2024 года Венгрия включила Россию, Беларусь и другие страны в программу «национальной карты» — это один из местных типов вида на жительство. Новости об этом начали расходиться в конце месяца, что, видимо, и привлекло внимание регулятора.Соискатели по этой программе освобождены от сдачи тестов на знание языка и культуры и не проходят проверку безопасности «на европейском уровне».#новости #венгрия #внж
При этом по правилам Евросоюза страны-члены могут самостоятельно определять свою миграционную политику.Чиновники везде одинаковые
Сделали б что-нибудь подобное в России, уже б с пеной у рта кричал про несвободу. Но когда сделали в европе, самый беззубый комент из возможных😁👏🏿
Свобода и демократия, дамы и господа😁👏🏿
Да, свобода, и демократия. Вот она и есть.
Никто не репрессировал Орбана, Венгрию. Орган исполнительной власти задал стране вопрос.
К слову, у Венгрии в Еврокомиссии есть представитель.
Так же, когда Венгрия вступала в ЕС, она соглашалась на то, что может быть контроль с стороны органов, на которые формально давить не может.
Любой союз, это не только бонусы, но и обязательство.
Именно потому, мы не состоим ни в одном сколько-то стоящем союзе, а только в бутафории вроде ОДКБ
Вы не понимаете, тут другое
Обеспокоенность объяснили тем, что Россия, «согласно политике ЕС», представляет «угрозу безопасности»
А тебя это ебать не должно.mp4