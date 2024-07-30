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Полина Лааксо
Миграция

Еврокомиссия потребовала от Венгрии объяснить решение упростить выдачу ВНЖ россиянам

Его приняли в начале июля 2024 года, но не афишировали.

  • Регулятор усомнился, что смягчение визовых требований для граждан России соответствует нормам Евросоюза, сообщило ТАСС со ссылкой на брифинг.
  • Обеспокоенность объяснили тем, что Россия, «согласно политике ЕС», представляет «угрозу безопасности». При этом по правилам Евросоюза страны-члены могут самостоятельно определять свою миграционную политику.
Источник фото: Garant In
Источник фото: Garant In
  • В начале июля 2024 года Венгрия включила Россию, Беларусь и другие страны в программу «национальной карты» — это один из местных типов вида на жительство. Новости об этом начали расходиться в конце месяца, что, видимо, и привлекло внимание регулятора.
  • Соискатели по этой программе освобождены от сдачи тестов на знание языка и культуры и не проходят проверку безопасности «на европейском уровне».

#новости #венгрия #внж

1313
123
123 комментария
Невероятный Блондин

При этом по правилам Евросоюза страны-члены могут самостоятельно определять свою миграционную политику.Чиновники везде одинаковые

12
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Дизайняга

Сделали б что-нибудь подобное в России, уже б с пеной у рта кричал про несвободу. Но когда сделали в европе, самый беззубый комент из возможных😁👏🏿

17
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Дизайняга

Свобода и демократия, дамы и господа😁👏🏿

9
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Николай Верегин

Да, свобода, и демократия. Вот она и есть.

Никто не репрессировал Орбана, Венгрию. Орган исполнительной власти задал стране вопрос.

К слову, у Венгрии в Еврокомиссии есть представитель.

Так же, когда Венгрия вступала в ЕС, она соглашалась на то, что может быть контроль с стороны органов, на которые формально давить не может.

Любой союз, это не только бонусы, но и обязательство.

Именно потому, мы не состоим ни в одном сколько-то стоящем союзе, а только в бутафории вроде ОДКБ

13
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Кариночка

Вы не понимаете, тут другое
Обеспокоенность объяснили тем, что Россия, «согласно политике ЕС», представляет «угрозу безопасности»

2
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Bagby Bagby

А тебя это ебать не должно.mp4

9
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