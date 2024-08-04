В Германии призвали ЕС ввести погранконтроль с Венгрией из-за упрощения процедуры получения ВНЖ для россиян

Венгрия ввела так называемые послабления в июле 2024 года, но не афишировала их.Глава МВД Бранденбурга Михаэль Штюбген в разговоре с Bild am Sonntag назвал «недопустимой» ситуацию, в которой «страна, состоящая в ЕС, практически беспрепятственно пускает к себе россиян». Согласно европейским актам, пограничный контроль может быть установлен в «исключительных случаях», напомнил он.В Еврокомиссии тоже сомневались, что решение Венгрии отвечает нормам ЕС, и потребовали от страны объяснений.Источник фото: Belinda Shi PhotographyВ начале июля 2024 года Венгрия включила Россию, Беларусь и другие страны в программу «национальной карты» — это один из местных типов вида на жительство (ВНЖ). Раньше в программу входили лишь Украина и Сербия.Чтобы претендовать на «нацкарту», нужно устроиться в местную компанию или открыть бизнес в стране. Срок её действия — два года. Карту можно продлевать, а через три года в стране податься на постоянный ВНЖ.Deutsche Welle писало, что обработка заявлений на «нацкарты» ускоренная и не требует «специальной проверки безопасности». Но это не значит, что никаких проверок нет, отмечала редакция «Ну чё, народ, погнали!». По её данным, «заявителю так или иначе придётся получать долгосрочную визу для первичного въезда».В Telegram-канале «Венгрия, Будапешт и не только» подчёркивали: «нацкарта» — это просто «рабочий ВНЖ в старой редакции». Она «не имеет отношения к шенгенским визам и въезду в Венгрию с туристическими целями». Там же напоминали, что с венгерской картой нельзя переехать жить и работать в другую страну ЕС.#новости #венгрия #внж
Ой, а что случилось? Демократичные ценности опять дают сбой
Зато шаблонные ответы на VC появляются как по расписанию
с венгерской картой нельзя переехать жить и работать в другую страну ЕСПричина тряски?