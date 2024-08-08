Путин подписал закон о новом «режиме высылки» нелегальных мигрантов

Он предусматривает ограничение прав тех, кто нарушил закон или находится в стране без легальных оснований.Таких граждан будут заносить в реестр контролируемых лиц. Его оператором выступит МВД. Информацию из реестра можно будет запросить бесплатно. Иностранец считается уведомлённым о своём статусе, как только данные о нём вносят в систему.Граждане в «режиме высылки» не смогут — помимо прочего — поменять место жительства или пребывания без разрешения органа внутренних дел; оформить юрлицо или ИП; приобрести недвижимость или автомобиль; зарегистрировать брак; получить водительские права или управлять транспортом.Запрещено будет открывать счета в банке и совершать большую часть банковских операций. Исключение — переводы для уплаты обязательных платежей и снятие наличных на сумму до 30 тысяч рублей в месяц.МВД сможет получать сведения о банковских счетах граждан в «высылке», следить за ними по геолокации и с помощью систем для распознавания лиц. Главы ФСБ и МВД и ряд других органов смогут размещать «выдворяемых» граждан в спецучреждениях на ограниченный срок.«Режим высылки» могут снять в нескольких случаях: если уехать из России, решить вопросы с правовым положением в стране, добиться исключения из реестра — или умереть.Владимир Путин. Источник фото: «РИА Новости»Ещё одно изменение: сокращение срока временного пребывания в России по безвизу до 90 суток в течение года. Закон вступит в силу по истечении 180 дней со дня публикации. Поправка о сроке пребывания заработает с 1 января 2025 года.#новости
А вот это давно просилось, прямо ура.
Только не в реестры надо пихать, хотя ограничения и неплохи (только кто из нелегалов и их нанимателей будет соблюдать и как искать?), а пинками гнать из страны и полный запрет на повторный въезд.
Да пусть хоть так пока,эта шляпа с 90х еще тянется.
Э-э-э...а г...но с улиц убирать кто будет? А пустыри где никто не ходит кто будет заборами огораживать? А траву, молодые кустики и цветочки кто под корень пилить будет? А катки на дорогах и тротуарах кто сделает?
Кто ж работать то будет? На всех уважаемых профессиях.
Беларусы)
Так въезд то иностранцев в РФ в любом случае свободный, примерно в 2 раза проще чем россиянам в Европу и в 10 раз проще чем россиянам в США
Особенно неквалифицированным
Всё что нужно работодателю - оплатить патент (6600 в Москве в месяц), но у работодателей видимо прям жесткое желание эти деньги сэкономить (при этом цены поставить как будто строили дом айтишники, а не дешевые мигранты)
https://legallabor.ru/sobytiya-i-informatsiya/245-razmer-platy-za-patent-na-rabotu-dlya-inostrantsev-v-2023-godu
Работодателей надо к отвественности привлекать, если на его прекдприятии работают нелегалы. А то у меня в городе до смешного длоходит: застройщики журналистам слезливо жалуются, что провели рейды среди мигрантов и теперь у них не хватает рабочих.