Два года в Европе, возвращение в Беларусь и релокация в США: история переезда и причины выбрать страну для жизни

Но со страхованием машин всё ещё хуже. При заключении договора тебе выставляют deductible — ту сумму, которая будет вычитаться из страхового возмещения. Допустим, она $1000, это значит, что если тебе разбили фару ценой $700, страховая этот ущерб не покроет. Обычно deductible ещё выше — $2500. И ты думаешь: зачем платить 100-300 баксов в месяц, если в случае аварии всё равно фару самому покупать? Получается, страховка только на тот случай, если в тебя въедут и машина в хлам? Пытался обсуждать это с друзьями-американцами, они соглашаются, что страховая система тут безумная.