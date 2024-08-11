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Евгения Евсеева
Миграция

Два года в Европе, возвращение в Беларусь и релокация в США: история переезда и причины выбрать страну для жизни

Рассказывает dev.by Сергей — senior software engineer в EPAM, который несколько лет назад уехал в США.

Два года в Европе, возвращение в Беларусь и релокация в США: история переезда и причины выбрать страну для жизни

Я родом из небольшого беларусского городка. После школы поступил в БГУИР на ВМСиС. На платное, без места в общежитии. Всеми силами старался учиться и работать, чтобы оплачивать квартиру и учёбу, но совмещать было очень сложно. Оценки были не очень, и на третьем курсе я забрал документы из вуза.

А на работе в это время дела пошли в гору. Как сисадмин я присоединился к стартапу, который транслировал турниры по компьютерным играм. Потом стартап нашёл деньги, и мы переехали в Вильнюс строить телеканал. Позже мой напарник ушёл из компании по семейным обстоятельствам, и я стал главным техником-инженером, по сути, заместителем технического директора.

Мы жили в Литве, но периодически ездили на мероприятия в Европу, часто бывали в Англии, делали турниры по Overwatch. Так что, можно сказать, что я немного посмотрел Европу.

Что не так с Европой

В принципе Европа — хорошее место. Проблема в том, что в каждой стране ЕС свой язык. И его нужно учить, если хочешь интегрироваться в страну и жить в ней долго и счастливо.

Учить литовский я точно не собирался. В принципе в Вильнюсе я справлялся и без него: старшее поколение понимает по-русски, молодое — английский. Было неплохо, но депрессивно. То ли погода такая, то ли страна маленькая. Ребятам, которые любят тусить в клубах, было прикольно. А я не очень люблю клубы, и мне было уныло.

Язык — только одна из причин, почему я не выбрал Европу. С ней увязаны вторая — рынок труда. Страны ЕС, как правило, не слишком большие, и если в одной из них ты дорастёшь до высокой должности, а потом потеряешь работу или решишь сменить, то, вероятно, тебе придётся искать позицию в другой стране. А это снова переезд, язык, попытка интеграции в общество.

В Лондоне было комфортно, я чувствовал себя на месте. И английский мне всегда нравился, учил его с удовольствием. Погода тут правда, немногим лучше, чем в Вильнюсе, но всё же не так депрессивно, возможно, из-за архитектуры. И в Лондоне у меня не было возможности легализоваться. Иначе рассмотрел бы вариант переезда.

Кстати, Лондон у меня прочно ассоциируется вот с этой картинкой, которую я увидел однажды в центральном районе. Тогда меня поразила эта композиция — балетная пачка и мусор. Этакий странноватый микс, как будто метафора города, в котором соседствуют красота, свобода, искусство и мусор.

Два года в Европе, возвращение в Беларусь и релокация в США: история переезда и причины выбрать страну для жизни

Мне, как беларусу, конечно, хотелось бы, чтоб было почище (смеётся). Чтобы эти мусорные мешки хотя бы в баки убрали. А то из них вываливается всё. Да и бросили их прямо под витриной с балетной пачкой. Ну вообще, супер придумали.

Почему США

Так я проработал в Европе два года. Женился (на беларуске). Мы думали оформлять жене ВНЖ в Литве, но в это время у моего стартапа случился кассовый разрыв, и легализация стала проблемой.

Стартап нашёл нового инвестора, но тот поставил условие о переводе бизнеса в РФ. Компания согласилась на переезд, однако мне эта идея не понравилась. Не захотелось участвовать в этих схемах, поэтому в 2017 году я вернулся в Беларусь и восстановился в БГУИР на заочном (успешно окончил).

Работу в ИТ-компании нашёл быстро. Я возглавил отдел мониторинга инфраструктуры, работал с серверным оборудованием. Сначала нравилось, но через пару лет перестало, и захотелось двинуть куда-то дальше. Я стал думать куда. Решил, что если ехать, то туда, где можно достичь большего.

Меня мотивировал одногруппник, который вскоре после вуза выиграл грин-карту и уехал в США. Сначала он устроился в маленькую компанию, потом в Accenture (американская консалтинговая компания с годовым доходом в $60+ млрд — прим. ред.). И уже через три года взял в ипотеку дом в пригороде Чикаго и самую дорогую на тот момент Теслу — Tesla Model S. Я подумал: ого! А я в Минске однушку всё ещё не могу купить.

Дополнительный мотив для выбора Штатов: страна огромная, а язык один, и я его уже знаю.

Я начал думать, как переехать в США. Вспомнил, что можно через EPAM. Скинул приятелю, который имел в компании тайтл лида, свое резюме и сказал, что хочу присоединиться. Со мной созвонились, провели скрининг, на котором я сразу сказал, что моя основная цель — переехать в Америку. Мне объяснили, что для этого нужно.

  • Отработать в компании 1,5-2 года, чтобы компания могла сделать трансфер (требование миграционной службы США);
  • Получить как минимум тайтл сеньора;
  • Найти в США проект, где требуется человек on-site.

Это был 2019 год, ещё до ковида.

На предыдущем месте работы я, по сути, был девопсом, мой тайтл соответствовал уровню Senior. Но тут я посмотрел на Glassdoor список вакансий и понял, что у софтверных инженеров рынок вакансий побольше, хоть зп и пониже.

Два года в Европе, возвращение в Беларусь и релокация в США: история переезда и причины выбрать страну для жизни

Из джунов в сеньоры за два года. Переезд

Я решил устраиваться в EPAM как Software Engineer. Так как у меня не было релевантного опыта, мне могли предложить только позицию джуниора. Зарплату давали по высшей планке джуна, но всё равно я сильно терял в деньгах. К тому же на старой работе, узнав о моём уходе, предложили х2. Это было заманчиво, однако цель у меня была другая, и я к ней шёл.

Перед переходом в EPAM я подтянул свои знания в программировании. В университете я писал на С++, C#, Java, Assembler. Я решил, что самый перспективный рынок у Java, поэтому устроился как джавист.

В первый же месяц, пока я был ещё на бенче, меня сразу кинули в программу повышения квалификации. Там с ребятами мы прокачивались в Java, изучали документацию Java Core, Java Spring, задавали друг другу перекрестные каверзные вопросы. После этого я нашёл проект внутри EPAM. Мне повезло — он был американский.

Ещё во время трудоустройства я интересовался у менеджера, как быстро можно апнуть тайтл джуна до мидла. Мне сказали, что через три месяца можно пробовать. А на сеньора? Ну… лет через пять. А если у меня релевантный опыт, можно за два? (Объяснил, что хорошо знаю Computer Science, сетевую инфраструктуру, контейнеризацию, девопсинг и т. д.). Они: ну, нет ничего невозможного, такие случаи были, но это сложно.

Через три месяца я попросил у ресурсного менеджера ассессмент до мидла. Он погонял меня по Java, и мне одобрили повышение. С этим тайтлом я проработал полтора года. Когда стали приближаться заветные два года, я сказал своему менеджеру, что хочу пробоваться на сеньора.

Он: ну хорошо, собери артефакты, мы устроим ассессмент. Так для меня собрали комиссию из четырёх человек: все из разных стран, задают мне вопросы по Java и технологиям, которые используются в стеке с Java, всё на английском.

В итоге комиссия сказала, что можно дать мне тайтл, но с оговорками, некоторые пробелы в технологиях надо закрыть. Я подтянул их, они устроили второй ассессмент, на котором спрашивали только по гэпам, и в результате через два года работы в EPAM я получил титул сеньора.

Это был 2021 год. Уже вовсю полыхал ковид и не только, когда я пошёл в релокейт-отдел и сказал: хочу в Америку. Мне сказали: окей, найди себе проект.

И я нашёл. Но дальше начались ковидные приключения. Американское посольство в Беларуси закрылось, в Польше принимали только поляков. Так я застрял в Минске, а потом ещё и попал в больницу: сначала не с ковидом, а потом подхватил там и ковид.

Мне стали выговаривать: ты уже несколько месяцев числишься на проекте, но не работаешь, и тебе даже не могут выслать в Беларусь рабочий ноутбук. Давай мы перевезём тебя хотя бы в Польшу, предложил ресурсный менеджер. Я уже собирал документы на польскую визу, когда наконец в особом режиме заработало американское посольство в Минске и я смог податься.

Мне одобрили L-1 — визу, по которой я могу работать только в EPAM. И в октябре 2021 года мы с женой улетели в Калифорнию. С тех пор живу в Сан-Хосе и хожу на работу в офис заказчика — одной из компаний MAANG.

Два года в Европе, возвращение в Беларусь и релокация в США: история переезда и причины выбрать страну для жизни

«Экстраординарные способности» и грин-карта

Три года действия визы L-1 истекают в октябре, с этого момента её надо продлевать. Но мне этого делать не придётся, так как я уже в процессе оформления грин-карты. По категории «экстраординарные способности».

Я начал этот процесс спустя год после переезда, в ноябре 2022. Первый этап — evaluation в американском Минтруда по заявке от компании. Они хайрят на заявленную позицию, никого не находят на местном рынке, и тогда нанимают иностранца с «экстраординарными способностями».

Мне повезло: когда я подавался, у EPAM были открытые позиции на бирже труда, нужная мне уже отвисела положенный срок, и моей кандидатурой её закрыли.

Мой вузовский диплом одобрили как диплом бакалавра. Плюс учли 10 лет релевантного опыта, начиная с работы в интернет-провайдере. Плюс я расписал свои знания и скиллы. Чтобы убедиться, они звонили моим экс-руководителям, чьи номера я оставлял в анкете.

Недавно я получил разрешение на работу и теперь жду изменение своего статуса с Visa Holder на Green Card Holder.

Влияние кризиса

Затронул ли меня кризис? Скорее да. Проект в компании MAANG, на котором я работал, сократили, но я тут же нашёл другой внутри этой же компании. Меня там даже не собеседовали особо — просто посмотрели мои коммиты в системе и провели беседу о проекте (о чём проект, какой стек технологий там используется, нравится или нет).

Везение ли это? Наверное. Но вообще-то я стараюсь хорошо работать.

Я немного трудоголик. Могу до 7-8 вечера сидеть в офисе: мне особенно нравится работать, когда все уходят. Я даже имел разрешение приходить в офис во время ковида. Всем отключили бейджи, никто не мог попасть внутрь — я мог. Были охранник, я, уборщица и ещё пара человек.

Да, небольшой страх потерять работу у меня есть. Я ресурсный менеджер, и один парень в моем пуле уже месяц не может найти проект. Лично меня продлили на проекте до конца года и крайне маловероятно, что продлят дальше. У проекта нет денег, из восьми человек шестерых и так уже сократили — оставили меня и паренька в Нью-Йорке. Мы оплачены до конца года, а дальше, видимо, придётся искать новый проект.

Когда получу грин-карту, станет чуть спокойнее: можно будет искать работу не только в EPAM.

Жильё и деньги

Вообще-то я ожидал чуть большего. Думал, что буду больше зарабатывать и куплю машину за 100K баксов, как мой одногруппник (смеётся). Но в общем, того, что имею, достаточно. Если бы переезжал один, то, может, делал бы более рискованные траты. Но пока жена готовится к трудоустройству, я стараюсь играть safe-side, чтобы не остаться на мели в случае бенча или болезни.

Первый месяц в Калифорнии я жил в отеле за счёт EPAM, потом нашёл квартиру на верхнем этаже апартмент-комплекса — студия+спальня около 80 кв.м с потолками 3,5 м высотой. Этот комплекс находится немного на отшибе, вокруг нас — офисы компаний и университет, а с балкона видны горы.

В апартмент-комплексе есть бассейн на три дорожки, джакузи, спортзал, клабхауз с бильярдом и телевизором, где можно тусить с соседями, воркинг-офис.

За всё плачу $2800 в месяц. Это вполне по силам. На старте я выторговал достаточно неплохую зп. Сначала менеджер сказал мне, что запрошенная сумма «скорее всего нет». Но я настойчивый: а вы всё-таки спросите. И оказалось, что таки да.

Два года в Европе, возвращение в Беларусь и релокация в США: история переезда и причины выбрать страну для жизни

Социализация

Я думал, что так как это апартмент-комплекс, то здесь можно будет легко знакомиться с жильцами в клабхаузе. Но такого у меня пока не случилось — только смолл-токи в лифте.

Правда здесь много жильцов сменилось в последнее время. Раньше жило много индийцев, теперь стало меньше (видимо, сократили), появилось больше азиатов и соседей европейской внешности.

В какой-то момент я забил на знакомства дома и поставил приложение Bumble. Это аналог Tinder, только тиндером в США пользуются в основном для поиска отношений на ночь, а бамблом — чтобы найти романтические отношения либо друзей. Я настроил приложение на поиск друзей и таким образом познакомился с двумя американцами — Луисом (его родители из Перу, но сам он родился в Техасе, переехал в Долину и работает в «Амазоне») и Томасом (родился в США, детство провёл в Чили, потом вернулся и тоже работает в Долине). А жена познакомилась с девушкой-психологом (её зовут Хейли, она американка из Нью-Йорка).

Так что в какой-то степени мы уже социализированы. Общаемся с американцами, ездим с русскоязычными коллегами в небольшие путешествия.

Два года в Европе, возвращение в Беларусь и релокация в США: история переезда и причины выбрать страну для жизни

Ощущения

С национализмом я тут не сталкивался — никого не волнует, русский ты или беларус. Если ты попал в эту страну, всем окей твоя национальность, ты — человек.

Ты говоришь по-русски? О, это интересный язык! И всё. Нет предвзятости: мол, вот вы войну ведёте. Они знают, что где-то что-то происходит, у них есть на этот счёт мнение, но они не проецируют его на тебя.

А свободу я тут действительно ощущаю. В Беларуси ещё до выборов, когда видел полицейский патруль, поневоле напрягался: а всё ли нормально у меня в карманах, а что если спросят, зачем я в этом районе — что отвечать?

Тут поначалу, когда видел полицейскую машину, тоже было тревожно: правильно ли я держу руки на руле? Потом расслабился. Сейчас видишь машину и думаешь: ну окей, они едут по своим делам, я — по своим. Или заходишь в кофейню купить бабл ти, а рядом полицейские стоят, в бронежилетах и с пистолетами, тоже бабл ти покупают.

Плюс ко всему ощущение свободы дают дешёвые кредиты. Когда я приехал, у меня было не так много денег, но мне сразу же одобрили до 30K на новую машину. Под 2,5%. Я решил не использовать весь лимит и взял «Тойоту Короллу» актуального года.

Пенсия

Ещё один пойнт в пользу США — пенсия. Чтобы получить право на госпенсию, ты должен заработать в соцстраховании 40 баллов. Они зачисляются на основании суммы уплаченных налогов. Максимум за год можно получить 4 балла.

Я каждый год получаю максимальные 4 балла. По моим расчётам, для этого достаточно 100К в год (возможно, ошибаюсь) — немало, но для Bay Area это не заоблачная сумма. В крупных компаниях разработчик на мидл-позиции получает около 250К в год. Те, кто выше, — 300-350К.

Таким образом, 10 лет мне будет достаточно, чтобы заработать тут госпенсию, от 2,5 до 3,5К. Кажется, на эти деньги при желании можно жить в Европе.

Плюс у меня есть отчисления в частный пенсионный фонд, который позволяет инвестировать деньги в ценные бумаги. Я посмотрел доходность по инвестициям — у меня около 30% годовых.

Страхование

А вот системой страхования я очень недоволен. Медицинское страхование ещё более-менее. Я плачу $300 долларов за медпакет и $60 за стоматологический пакет в месяц за двоих, и эта страховка отлично покрывает многие вещи. Так, я сделал три МРТ и заплатил ноль, поставил две циркониевые коронки и заплатил по $200 за каждую.

С другой стороны, банально купить мазь от герпеса я сам не могу — надо идти к доктору за рецептом. Как-то мне выписали мазь и таблетки ацикловир. Страховая говорит: таблетки мы вам покрываем, с вас только 15 баксов, а мазь — нет. Окей, а сколько стоит мазь? 100 баксов. Чего? В Беларуси она 5 рублей стоит.

Когда страховая выдаёт мне чеки с космическими суммами, которые за меня заплатили, это выглядит как отмывание денег, будто они перекладывают деньги из одного кармана в другой, из медцентров в фармкомпании, и так по кругу.

Но со страхованием машин всё ещё хуже. При заключении договора тебе выставляют deductible — ту сумму, которая будет вычитаться из страхового возмещения. Допустим, она $1000, это значит, что если тебе разбили фару ценой $700, страховая этот ущерб не покроет. Обычно deductible ещё выше — $2500. И ты думаешь: зачем платить 100-300 баксов в месяц, если в случае аварии всё равно фару самому покупать? Получается, страховка только на тот случай, если в тебя въедут и машина в хлам? Пытался обсуждать это с друзьями-американцами, они соглашаются, что страховая система тут безумная.

«Аллегория на живую жизнь»

К плюсам США можно добавить живую музыку, которую я очень люблю. Концертов и фестивалей здесь просто валом. И всё по доступным ценам. За каждый год в Штатах я посетил интересных мне концертов больше, чем за всю жизнь до этого.

Ну, и погода тут хорошая (улыбается).

Америка, как и Лондон, конечно, не образец чистоты и порядка, и мне это не нравится, но я вижу в этом аллегорию на естественную, живую жизнь. Люди делают что-то красивое и что-то не очень, нет напускной стабильности и показухи, никто не красит траву перед визитом чиновников и не завешивает ветхие дома распечатанными баннерами.

На это можно смотреть с двух сторон. Кто-то портит красоту своим мусором, или же, наоборот, кто-то сопротивляется беспорядку с помощью красивой и нежной балетной пачки.

Два года в Европе, возвращение в Беларусь и релокация в США: история переезда и причины выбрать страну для жизни

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#сша #релокация

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2 комментария
Иван Иванов

Как же представители IT любят хвастаться в интернете своей зарплатой/что они смогли сбежать из своего концлагеря, постоянно складывается впечатление (ошибка выжившего) что 90% всех трудоспособных людей работает в IT, хотя этот сектор максимум 5% от общего рынка труда

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критичный скептик

спасибо за историю, очень вдохновляет

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