Два года в Европе, возвращение в Беларусь и релокация в США: история переезда и причины выбрать страну для жизни

Язык — только одна из причин, почему я не выбрал Европу. С ней увязаны вторая — рынок труда. Страны ЕС, как правило, не слишком большие, и если в одной из них ты дорастёшь до высокой должности, а потом потеряешь работу или решишь сменить, то, вероятно, тебе придётся искать позицию в другой стране. А это снова переезд, язык, попытка интеграции в общество.
Как же представители IT любят хвастаться в интернете своей зарплатой/что они смогли сбежать из своего концлагеря, постоянно складывается впечатление (ошибка выжившего) что 90% всех трудоспособных людей работает в IT, хотя этот сектор максимум 5% от общего рынка труда
спасибо за историю, очень вдохновляет