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Артур Томилко
Миграция

Число открытых россиянами компаний в Сербии на июнь 2024 года составило больше 2000

Всего в стране работают и развивают бизнес свыше 7000 предпринимателей с российским гражданством.

  • На июнь 2024 года в Сербии действовало 2128 компаний, зарегистрированных юридическими или физическими лицами из России, рассказал «Ведомостям» сопредседатель российско-сербского межправительственного комитета по сотрудничеству Ненад Попович.
  • По его словам, после начала боевых действий в Украине многие российские компании начали открывать филиалы в Сербии. В их числе, например, «Яндекс». Граждане России также стали создавать новые предприятия.
  • Всего в Сербии «работают и развивают свой бизнес 7290 предпринимателей» с российским гражданством, пояснил Попович. Среди них — «немало ИТ-специалистов».
  • В ноябре 2022 года президент Сербии Александр Вучич рассказывал, что в страну приехали 100 тысяч россиян, из них 17 тысяч получили ВНЖ. По данным сербского реестра предприятий, на тот момент они зарегистрировали 2321 компанию. В 2021-м их было 158.
Белград, фото Annawwts
Белград, фото Annawwts

#новости #сербия

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88 комментариев
Konstantin Kutsevalov

Громкий заголовок, а по факту это 2000 ипшников которые думали, что получится. 90% после регистрации скорее всего так и не начали вести бизнес

3
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Максим Неплох

90% ИПшников не работают на Сербию, а продолжают работать на условные американские и европейские компании как и раньше, просто теперь в виде сербского юрлица и живут, соответственно, на территории Сербии.

32
1
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ondefeat

Пишу из Белграда.

ИП и ДОО открывают чаще всего не чтобы работать с местными (так как тогда попадаешь ещё на НДС). Обычно это просто контрактная работ на забугор. Ну либо открывают заведения - их уже довольно много русскими открыто, на самом деле.

Раньше ВНЖ было на год, для продления нужно было показывать оборот за последние полгода. У кого не получилось или не хотели светить доход - переходили на другие основания. На ПМЖ вроде тоже без этого не перейдешь. Поэтому смысла в формальном ИП немного и люди находят варианты.

И к слову, хз откуда цифры. В любом ИП-профильном канале людей на порядок больше. За время всех моих посещений АПР, каждый раз видел по несколько русских, открывающих компании. Да, кто-то закрывает - уезжает - продает, но по косвенным признакам выглядит так, что число заниженно. Ну по крайней мере на сегодня.

UPD: Данные в статье все ж ноябрь 2022, ясненько

14
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Виталий Подольский

Как бы смешно это не звучало, но открытие компании в Сербии для меня стало "волшебным пенделем", компания имеет хороший оборот, который я не смог получить ранее в РФ. Жизнь заставила! Знаю многих, у кого в Сербии получилось успешный бизнес делать.

P.S.: А получение валютных переводов из других стран - это даже непривычно. Прощай валютный контроль в РФ!

10
1
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Укладчик стекловаты

Теперь они платят налоги в Сербии, а не в России. А что это значит? А это значит, что теперь ты будешь платить больше налогов.

7
1
1
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Ирина Авдеева

А в чем там загвоздка?

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Мимо проходивший

ИП открывается для легализации, как в Армении или Грузии. Люди могут работать удаленно в компаниях, ИП тут вообще не при делах и не подразумевался для извленчения прибыли.

2
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