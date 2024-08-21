Венгрия заявила, что проверяет российские заявки на «нацкарту» в полном соответствии с нормами ЕС

Разъяснений требовала Еврокомиссия (ЕК).Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока опубликовал письмо министра внутренних дел Венгрии Шандора Пинтера, в котором тот подчеркнул: процесс выдачи «национальных карт» отвечает всем действующим нормам Евросоюза и учитывает возможные риски. А процедура та же, что действовала ранее и «не вызывала вопросов у ЕК до недавнего времени».В правительстве также сомневаются, что претендентов из России и Беларуси будет много. По данным «Прайма», после расширения программы заявки на участие подали 27 россиян и шесть граждан Беларуси. Семь заявок уже одобрили, остальные рассматривают.Источник фото: TripadvisorВ начале июля 2024 года Венгрия включила Россию, Беларусь и другие страны в программу «национальной карты» — это один из местных типов вида на жительство (ВНЖ). Раньше в программу входили лишь Украина и Сербия.Чтобы претендовать на «нацкарту», нужно устроиться в местную компанию или открыть бизнес в стране. Срок её действия — два года. Карту можно продлевать, а через три года в стране податься на постоянный ВНЖ.В Telegram-канале «Венгрия, Будапешт и не только» подчёркивали: «нацкарта» — это просто «рабочий ВНЖ в старой редакции». Она «не имеет отношения к шенгенским визам и въезду в Венгрию с туристическими целями». Там же напоминали, что с венгерской картой нельзя переехать жить и работать в другую страну ЕС.#новости #венгрия #внж
гойда
Подслушано Будапешт
Венгрия заявила, что проверяет российские заявки на «нацкарту» в полном соответствии с нормами ЕСтакое утверждение комиссию ЕС явно не устроит )
— Проверяете?
— Проверяем!
— В полном соответствии?!
— Клянёмся!
Ну? Фирмы, предлагающие "работодателя" в Венгрии, где вы?
Ваш выход
Ну, а почему бы и нет для старта? Открыть там бизнес и удаленно работать на рынок рф вполне можно + весь мировой фриланс рынок осваивать.