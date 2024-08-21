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Полина Лааксо
Миграция

Венгрия заявила, что проверяет российские заявки на «нацкарту» в полном соответствии с нормами ЕС

Разъяснений требовала Еврокомиссия (ЕК).

  • Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока опубликовал письмо министра внутренних дел Венгрии Шандора Пинтера, в котором тот подчеркнул: процесс выдачи «национальных карт» отвечает всем действующим нормам Евросоюза и учитывает возможные риски. А процедура та же, что действовала ранее и «не вызывала вопросов у ЕК до недавнего времени».
  • В правительстве также сомневаются, что претендентов из России и Беларуси будет много. По данным «Прайма», после расширения программы заявки на участие подали 27 россиян и шесть граждан Беларуси. Семь заявок уже одобрили, остальные рассматривают.
Источник фото: Tripadvisor
Источник фото: Tripadvisor
  • В начале июля 2024 года Венгрия включила Россию, Беларусь и другие страны в программу «национальной карты» — это один из местных типов вида на жительство (ВНЖ). Раньше в программу входили лишь Украина и Сербия.
  • Чтобы претендовать на «нацкарту», нужно устроиться в местную компанию или открыть бизнес в стране. Срок её действия — два года. Карту можно продлевать, а через три года в стране податься на постоянный ВНЖ.
  • В Telegram-канале «Венгрия, Будапешт и не только» подчёркивали: «нацкарта» — это просто «рабочий ВНЖ в старой редакции». Она «не имеет отношения к шенгенским визам и въезду в Венгрию с туристическими целями». Там же напоминали, что с венгерской картой нельзя переехать жить и работать в другую страну ЕС.

#новости #венгрия #внж

10
10 комментариев
debil
1
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nomad

гойда

1
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Максим Иванов

Подслушано Будапешт

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Евгений Смирнов

Венгрия заявила, что проверяет российские заявки на «нацкарту» в полном соответствии с нормами ЕСтакое утверждение комиссию ЕС явно не устроит )

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Вадим Д.

— Проверяете?
— Проверяем!
— В полном соответствии?!
— Клянёмся!

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Rulon Oboev

Ну? Фирмы, предлагающие "работодателя" в Венгрии, где вы?

Ваш выход

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Андрей

Ну, а почему бы и нет для старта? Открыть там бизнес и удаленно работать на рынок рф вполне можно + весь мировой фриланс рынок осваивать.

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