Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
Деньги
Личный опыт
Телеграм
AI
Право
Крипто
Соцсети
Маркетплейсы
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Карина Пардаева
Миграция

Посольство Казахстана в России прекратит принимать документы на утрату гражданства по почте

С 1 марта 2025 года.

  • Об этом сообщается на сайте диппредставительства в Москве. Дистанционный приём документов ввели в пандемию коронавируса в 2020-м.
  • Теперь документы будут принимать только при личном обращении. В связи с изменениями в посольстве обещали увеличить «количество слотов для записи» на приём.
  • Казахстанское законодательство запрещает двойное гражданство и предусматривает штрафы для нарушителей. С начала 2025 года пограничная служба страны выявила 91 случай пересечения границы людьми с двойным гражданством.

#новости #казахстан

1
1
2 комментария
Валька Терешкова

Пышак в псину

3
Ответить
Denis Torbeev

А ведь многие надеялись по почте все сделать, это ведь намного удобнее. Ну раз так решили, значит хотят, чтобы все было более официально и без ошибок. Представляю, какие очереди там будут, несмотря на то, что слоты обещают увеличить.

Ответить