Посольство Казахстана в России прекратит принимать документы на утрату гражданства по почте

С 1 марта 2025 года.Об этом сообщается на сайте диппредставительства в Москве. Дистанционный приём документов ввели в пандемию коронавируса в 2020-м.Теперь документы будут принимать только при личном обращении. В связи с изменениями в посольстве обещали увеличить «количество слотов для записи» на приём.Казахстанское законодательство запрещает двойное гражданство и предусматривает штрафы для нарушителей. С начала 2025 года пограничная служба страны выявила 91 случай пересечения границы людьми с двойным гражданством.#новости #казахстан
Пышак в псину
А ведь многие надеялись по почте все сделать, это ведь намного удобнее. Ну раз так решили, значит хотят, чтобы все было более официально и без ошибок. Представляю, какие очереди там будут, несмотря на то, что слоты обещают увеличить.