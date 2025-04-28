Путин продлил для мигрантов срок легализации в России до 10 сентября 2025 года

Летом 2024 года в России приняли закон о «режиме высылки» иностранцев — вводить его будут в отношении тех, у кого нет законного права находиться в стране.Президент своим указом продлил до 10 сентября 2025 года срок, в который иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в России нелегально, должны урегулировать свой правовой статус или покинуть страну. Внимание на это обратило РБК. Предыдущий срок истекал 30 апреля 2025 года.Летом 2024 года Владимир Путин подписал закон о «режиме высылки» нелегальных мигрантов. Таких иностранцев будут заносить в реестр контролируемых лиц — информационная система МВД заработала в феврале 2025-го.Лица в «режиме высылки» не смогут поменять место жительства или пребывания без разрешения органа внутренних дел, оформить юрлицо или ИП, приобрести недвижимость или автомобиль, зарегистрировать брак, получить водительские права, открыть счёт в банке и другое.«Режим высылки» могут снять в том числе, если решить вопросы с правовым положением в стране. Глава МВД Владимир Колокольцев в начале марта 2025 года говорил, что в реестр контролируемых лиц включены свыше 680 тысяч иностранцев без законных оснований для нахождения в России.#новости