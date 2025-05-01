Казахстан ввёл «золотые визы» с возможностью получить ВНЖ за инвестиции

Осенью 2024 года страна начала оформлять визы для «современных кочевников».Казахстан утвердил условия получения инвесторской визы, сообщили в МИД страны. Иностранцы смогут подать электронное ходатайство на её оформление за инвестиции в размере от $300 тысяч (около 24,4 млн рублей по курсу ЦБ на 1 мая 2025 года) в уставной капитал местных компаний или эмиссионные ценные бумаги.Такая «золотая виза» предусматривает возможность получить в дальнейшем вид на жительство в Казахстане сроком до десяти лет, отметили в ведомстве. Документ вступит в силу по истечении 10 дней после официального опубликования.«Forbes Казахстан» напоминает, что впервые о введении «золотой визы» в стране заговорили в 2018 году.В ноябре 2024-го Казахстан ввёл визы Neo Nomad для «современных кочевников», которые работают внутри страны на компании за её пределами. Они рассчитаны на людей с официальным трудоустройством и ежемесячным доходом от $3000 (около 244,5 тысячи рублей по курсу ЦБ на 1 мая 2025 года).Владельцы визы могут находиться в Казахстане до года, если всё это время трудоустроены в зарубежной компании. Издание «Курсив» писало в феврале 2025-го, что такие визы получили семь человек.Источник: Totalarch #новости #казахстан