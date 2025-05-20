Госдума приняла законопроект об эксперименте по постановке мигрантов на учёт через мобильное приложение

Он пройдёт в Москве и Московской области с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2029 года.Депутаты приняли во втором и сразу третьем, окончательном чтении законопроект об эксперименте по «внедрению дополнительных механизмов учёта иностранных граждан».Участниками эксперимента будут иностранцы, въехавшие в Россию без визы для работы по патенту или работы без разрешения на работу и патента в соответствии с законом и международными договорами. Также участниками станут те, кто изначально приехал не на заработки, но изменил цель визита.Исключения — иностранные граждане младше 18 лет, граждане Беларуси, сотрудники диппредставительств и консульств и члены их семей, должностные лица международных организаций, владельцы дипломатических и служебных паспортов и их семьи.Мигранты должны будут зарегистрироваться в специальном мобильном приложении и предоставить согласие на обработку личных данных, в том числе геолокации. В случае смены места «фактического нахождения» — сообщить об этом МВД в течение трёх рабочих дней.Как пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, поправки также вводят дактилоскопию и «биометрическое фотографирование». Если эксперимент «покажет свою успешность», его можно будет распространить и на другие регионы, добавил он.Источник: ГосдумаВ августе 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о «режиме высылки» нелегальных мигрантов. Таких иностранцев будут заносить в реестр контролируемых лиц — информационная система МВД заработала в феврале 2025-го.Лица в «режиме высылки» не смогут поменять место жительства или пребывания без разрешения органа внутренних дел, оформить юрлицо или ИП, приобрести недвижимость или автомобиль, зарегистрировать брак, получить водительские права, открыть счёт в банке и другое.«Режим высылки» могут снять в том числе, если решить вопросы с правовым положением в стране. В апреле Путин продлил для мигрантов срок легализации в России до 10 сентября 2025 года.#новости #законы