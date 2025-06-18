Латвия перестанет признавать российские небиометрические паспорта с 15 июля 2025 года

Причина — этот тип документов не соответствуют рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ICAO).Источник фото: UnsplashС вступлением в силу новых правил Латвия прекратит выдачу виз и приём заявлений на вид на жительство от граждан России, не имеющих биометрических паспортов, сообщил МИД республики.Россияне, въехавшие в страну по небиометрическому паспорту и краткосрочной шенгенской визе до 15 июля, смогут оставаться на её территории только до окончания срока действия визы. После этой даты въезд по таким документам запретят.При этом россияне, у которых есть долгосрочные визы (тип D) или вид на жительство, смогут находиться в Латвии до середины января 2026 года.Запрет на въезд с российскими небиометрическими загранпаспортами также ввели Дания, Чехия, Эстония, Франция, Исландия и Литва.#новости