Сент-Китс и Невис начнёт требовать проживания в стране для получения гражданства за инвестиции

Чтобы избежать попадания в список стран с запретом на поездки в США. О планах властей Сент-Китс и Невиса ужесточить правила получения гражданства за инвестиции, пишет IMI Daily. Внимание на публикацию обратило Forbes.По словам премьер-министра государства Терренса Дрю, новые требования будут включать пункт об обязательном проживании на территории страны и сдаче биометрии. Срок проживания он не назвал, но пообещал представить новые правила «в течение нескольких дней».Ужесточить программу получения гражданства за инвестиции также пообещал премьер-министр Доминики. Однако конкретных параметров реформы он не раскрыл.Озвученные меры должны помочь государствам избежать попадания в список стран, гражданам которых запрещён въезд в США, отмечает IMI Daily. Информацию о его расширении в середине июня 2025 года опубликовало Reuters со ссылкой на внутреннюю телеграмму американского Госдепартамента.По данным агентства, в список могут дополнительно включить 36 стран, в том числе несколько государств в Карибском море. В качестве оснований для потенциальных ограничений в документе Госдепа среди прочего упоминаются «доступность гражданства за инвестиции без требований о проживании».По данным на 2025 год, стоимость гражданства Сент-Китс и Невиса за инвестиции начинается от $250 тысяч.#новости