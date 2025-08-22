Спрос россиян на покупку недвижимости в Лондоне просел на 20% за год — из-за санкций, сокращения налоговых льгот и подорожания жилья

Лондон считается «брендом, который ассоциируется с тихой гаванью для долгосрочных инвестиций».Источник фото: Institute for Fiscal StudiesПо данным агентства Intermark Global, за первую половину 2025 года количество заявок россиян на покупку недвижимости в Лондоне и число закрытых сделок упало на 20% год к году, пишет РБК. Брокер Tranio говорит о снижении доли заявок на объекты во всей Великобритании на 33%, отмечая: 90% запросов приходится на Лондон. Абсолютные показатели не приводят.По итогам 2025 года спрос со стороны россиян может достигнуть минимальных значений, считают опрошенные изданием юристы. В стране ужесточились проверки источников денег, которыми оплачивают сделки. Переводы из России «часто блокируют как высокорискованные», поэтому инвесторы вынуждены искать промежуточные юрисдикции.Английское санкционное законодательство запрещает местным юристам оказывать услуги россиянам, в том числе сопровождать сделки. Резкий рост процентных ставок привёл к повышению цен на объекты.Великобритания также сворачивает программу налоговых льгот для состоятельных иностранцев. Например, принцип remittance basis, который позволяет «негражданам» не уплачивать налоги с доходов, которые фактически не переведены в страну, можно было применять в течение 15 лет после переезда. Теперь — только в первые четыре года.По данным Tranio, в половине заявок цель покупки — переезд. Среди других распространённых стимулов — учёба детей и сдача в аренду. В 2024 году до трети всех запросов приходилось на отдых и перепродажу, но больше в структуре спроса они не фигурируют.#новости